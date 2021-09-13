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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210913/turtsiya-1749819800.html
В АТОР рассказали, как попасть в Турцию со "Спутником Лайт"
В АТОР рассказали, как попасть в Турцию со "Спутником Лайт" - РИА Новости, 13.09.2021
В АТОР рассказали, как попасть в Турцию со "Спутником Лайт"
Привитым "Спутником Лайт" российским туристам рекомендуют сдавать ПЦР-тест, отправляясь в Турцию, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T14:40
2021-09-13T15:14
туризм
турция
москва
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
туризм
россия
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Привитым "Спутником Лайт" российским туристам рекомендуют сдавать ПЦР-тест, отправляясь в Турцию, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.Турецкие власти ужесточили требования для въезда в страну. Прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе "Спутником Лайт", не признаются, заявили ранее в МВД республики."Ассоциация запросила официальные разъяснения в посольстве Турции в Москве. Пока сохраняется неопределенность, вакцинированным "Спутником Лайт" туристам, которые ожидают вылета на курорты в ближайшее время, рекомендуется сдать ПЦР-тест. Срочный анализ можно сделать в аэропорту", — сказала Ломидзе.
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турция, москва, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туризм, россия, куда поехать, коронавирус covid-19, куда можно лететь
14:40 13.09.2021 (обновлено: 15:14 13.09.2021)
 
В АТОР рассказали, как попасть в Турцию со "Спутником Лайт"

Туроператоры рекомендуют путешественникам, привитым "Спутником Лайт", сдать ПЦР-тест

© Sputnik / Туран Салджы / Перейти в фотобанкРоссийские туристы на курортах Турции
Российские туристы на курортах Турции - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Привитым "Спутником Лайт" российским туристам рекомендуют сдавать ПЦР-тест, отправляясь в Турцию, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
Турецкие власти ужесточили требования для въезда в страну. Прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе "Спутником Лайт", не признаются, заявили ранее в МВД республики.
"Ассоциация запросила официальные разъяснения в посольстве Турции в Москве. Пока сохраняется неопределенность, вакцинированным "Спутником Лайт" туристам, которые ожидают вылета на курорты в ближайшее время, рекомендуется сдать ПЦР-тест. Срочный анализ можно сделать в аэропорту", — сказала Ломидзе.
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