https://ria.ru/20210913/turtsiya-1749819800.html

В АТОР рассказали, как попасть в Турцию со "Спутником Лайт"

В АТОР рассказали, как попасть в Турцию со "Спутником Лайт" - РИА Новости, 13.09.2021

В АТОР рассказали, как попасть в Турцию со "Спутником Лайт"

Привитым "Спутником Лайт" российским туристам рекомендуют сдавать ПЦР-тест, отправляясь в Турцию, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T14:40

2021-09-13T14:40

2021-09-13T15:14

туризм

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москва

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

майя ломидзе

туризм

россия

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Привитым "Спутником Лайт" российским туристам рекомендуют сдавать ПЦР-тест, отправляясь в Турцию, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.Турецкие власти ужесточили требования для въезда в страну. Прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе "Спутником Лайт", не признаются, заявили ранее в МВД республики."Ассоциация запросила официальные разъяснения в посольстве Турции в Москве. Пока сохраняется неопределенность, вакцинированным "Спутником Лайт" туристам, которые ожидают вылета на курорты в ближайшее время, рекомендуется сдать ПЦР-тест. Срочный анализ можно сделать в аэропорту", — сказала Ломидзе.

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