https://ria.ru/20210913/turtsiya-1749819800.html
В АТОР рассказали, как попасть в Турцию со "Спутником Лайт"
В АТОР рассказали, как попасть в Турцию со "Спутником Лайт" - РИА Новости, 13.09.2021
В АТОР рассказали, как попасть в Турцию со "Спутником Лайт"
Привитым "Спутником Лайт" российским туристам рекомендуют сдавать ПЦР-тест, отправляясь в Турцию, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T14:40
2021-09-13T14:40
2021-09-13T15:14
туризм
турция
москва
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
туризм
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739185333_0:67:1383:845_1920x0_80_0_0_1e1ad622e2585700c20568bb789b4b5c.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Привитым "Спутником Лайт" российским туристам рекомендуют сдавать ПЦР-тест, отправляясь в Турцию, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.Турецкие власти ужесточили требования для въезда в страну. Прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе "Спутником Лайт", не признаются, заявили ранее в МВД республики."Ассоциация запросила официальные разъяснения в посольстве Турции в Москве. Пока сохраняется неопределенность, вакцинированным "Спутником Лайт" туристам, которые ожидают вылета на курорты в ближайшее время, рекомендуется сдать ПЦР-тест. Срочный анализ можно сделать в аэропорту", — сказала Ломидзе.
https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html
турция
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739185333_0:0:1237:927_1920x0_80_0_0_5417da205d5bde5bd9e56c26d5f43fed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, москва, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туризм, россия, куда поехать, коронавирус covid-19, куда можно лететь
14:40 13.09.2021 (обновлено: 15:14 13.09.2021)
В АТОР рассказали, как попасть в Турцию со "Спутником Лайт"
Туроператоры рекомендуют путешественникам, привитым "Спутником Лайт", сдать ПЦР-тест