https://ria.ru/20210913/turisty-1749840517.html
Россиян нет среди пострадавших в ДТП в Турции, заявили в генконсульстве
Россиян нет среди пострадавших в ДТП в Турции, заявили в генконсульстве - РИА Новости, 13.09.2021
Россиян нет среди пострадавших в ДТП в Турции, заявили в генконсульстве
Россиян в туристическом автобусе, попавшем в ДТП на юго-западе Турции, по информации турецких властей, не было, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T12:35
2021-09-13T12:35
2021-09-13T12:43
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АНКАРА, 13 сен - РИА Новости. Россиян в туристическом автобусе, попавшем в ДТП на юго-западе Турции, по информации турецких властей, не было, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье.Ранее турецкие СМИ сообщили о ДТП с туристическим автобусом в провинции Мугла, в результате которого один человек погиб и, по разным данным, от 30 до 49 человек, в том числе 41 украинский турист, пострадали. По данным агентства DHA, в автобусе могли находиться и россияне. В генконсульстве РФ в Анталье сообщили РИА Новости, что российские дипломаты уточняют обстоятельства ДТП и наличие россиян среди пострадавших туристов."Сегодня в 7.30 (совпадает с мск) на трассе Мугла – Денизли произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, выполнявшего экскурсионный рейс с группой иностранных туристов, находившихся на отдыхе в Бодруме. По данным дорожной полиции, в результате лобового столкновения с передвигавшимся по встречной полосе школьным микроавтобусом погиб водитель, пострадали более 30 человек. По информации, подтвержденной на текущий момент местными властями и администрацией медучреждения, российских граждан среди пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что причины ДТП устанавливаются. Туристы и местные граждане, получившие травмы различной степени тяжести, доставлены в местную больницу для обследования и оказания необходимой медицинской помощи. Состояние троих несовершеннолетних турецких граждан, находившихся в микроавтобусе во время инцидента, оценивается как тяжелое.Туристический автобус выехал на встречную полосу, врезался в микроавтобус, перевозивший школьников, и перевернулся. Водитель туристического автобуса погиб на месте. По предварительным данным, у него произошел сердечный приступ.
https://ria.ru/20210808/dtp-1744924120.html
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12:35 13.09.2021 (обновлено: 12:43 13.09.2021)
Россиян нет среди пострадавших в ДТП в Турции, заявили в генконсульстве
Генконсульство в Анталье: россиян среди пострадавших в ДТП на юго-западе Турции нет