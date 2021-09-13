https://ria.ru/20210913/turisty-1749840517.html

Россиян нет среди пострадавших в ДТП в Турции, заявили в генконсульстве

Россиян нет среди пострадавших в ДТП в Турции, заявили в генконсульстве - РИА Новости, 13.09.2021

Россиян нет среди пострадавших в ДТП в Турции, заявили в генконсульстве

Россиян в туристическом автобусе, попавшем в ДТП на юго-западе Турции, по информации турецких властей, не было, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T12:35

2021-09-13T12:35

2021-09-13T12:43

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АНКАРА, 13 сен - РИА Новости. Россиян в туристическом автобусе, попавшем в ДТП на юго-западе Турции, по информации турецких властей, не было, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье.Ранее турецкие СМИ сообщили о ДТП с туристическим автобусом в провинции Мугла, в результате которого один человек погиб и, по разным данным, от 30 до 49 человек, в том числе 41 украинский турист, пострадали. По данным агентства DHA, в автобусе могли находиться и россияне. В генконсульстве РФ в Анталье сообщили РИА Новости, что российские дипломаты уточняют обстоятельства ДТП и наличие россиян среди пострадавших туристов."Сегодня в 7.30 (совпадает с мск) на трассе Мугла – Денизли произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, выполнявшего экскурсионный рейс с группой иностранных туристов, находившихся на отдыхе в Бодруме. По данным дорожной полиции, в результате лобового столкновения с передвигавшимся по встречной полосе школьным микроавтобусом погиб водитель, пострадали более 30 человек. По информации, подтвержденной на текущий момент местными властями и администрацией медучреждения, российских граждан среди пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что причины ДТП устанавливаются. Туристы и местные граждане, получившие травмы различной степени тяжести, доставлены в местную больницу для обследования и оказания необходимой медицинской помощи. Состояние троих несовершеннолетних турецких граждан, находившихся в микроавтобусе во время инцидента, оценивается как тяжелое.Туристический автобус выехал на встречную полосу, врезался в микроавтобус, перевозивший школьников, и перевернулся. Водитель туристического автобуса погиб на месте. По предварительным данным, у него произошел сердечный приступ.

https://ria.ru/20210808/dtp-1744924120.html

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