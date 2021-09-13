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Туризм
https://ria.ru/20210913/turisty-1749840517.html
Россиян нет среди пострадавших в ДТП в Турции, заявили в генконсульстве
Россиян нет среди пострадавших в ДТП в Турции, заявили в генконсульстве - РИА Новости, 13.09.2021
Россиян нет среди пострадавших в ДТП в Турции, заявили в генконсульстве
Россиян в туристическом автобусе, попавшем в ДТП на юго-западе Турции, по информации турецких властей, не было, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T12:35
2021-09-13T12:43
турция
россия
туризм
в мире
происшествия
дтп
авто
новости - туризм
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АНКАРА, 13 сен - РИА Новости. Россиян в туристическом автобусе, попавшем в ДТП на юго-западе Турции, по информации турецких властей, не было, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье.Ранее турецкие СМИ сообщили о ДТП с туристическим автобусом в провинции Мугла, в результате которого один человек погиб и, по разным данным, от 30 до 49 человек, в том числе 41 украинский турист, пострадали. По данным агентства DHA, в автобусе могли находиться и россияне. В генконсульстве РФ в Анталье сообщили РИА Новости, что российские дипломаты уточняют обстоятельства ДТП и наличие россиян среди пострадавших туристов."Сегодня в 7.30 (совпадает с мск) на трассе Мугла – Денизли произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, выполнявшего экскурсионный рейс с группой иностранных туристов, находившихся на отдыхе в Бодруме. По данным дорожной полиции, в результате лобового столкновения с передвигавшимся по встречной полосе школьным микроавтобусом погиб водитель, пострадали более 30 человек. По информации, подтвержденной на текущий момент местными властями и администрацией медучреждения, российских граждан среди пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что причины ДТП устанавливаются. Туристы и местные граждане, получившие травмы различной степени тяжести, доставлены в местную больницу для обследования и оказания необходимой медицинской помощи. Состояние троих несовершеннолетних турецких граждан, находившихся в микроавтобусе во время инцидента, оценивается как тяжелое.Туристический автобус выехал на встречную полосу, врезался в микроавтобус, перевозивший школьников, и перевернулся. Водитель туристического автобуса погиб на месте. По предварительным данным, у него произошел сердечный приступ.
https://ria.ru/20210808/dtp-1744924120.html
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денизли (провинция)
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турция, россия, в мире, происшествия, дтп, авто, новости - туризм, анталья (провинция), денизли (провинция), мугла (провинция), бодрум, туризм
12:35 13.09.2021 (обновлено: 12:43 13.09.2021)
 
Россиян нет среди пострадавших в ДТП в Турции, заявили в генконсульстве

Генконсульство в Анталье: россиян среди пострадавших в ДТП на юго-западе Турции нет

© AP Photo / IHAАвтомобили скорой помощи Турции
Автомобили скорой помощи Турции - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© AP Photo / IHA
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АНКАРА, 13 сен - РИА Новости. Россиян в туристическом автобусе, попавшем в ДТП на юго-западе Турции, по информации турецких властей, не было, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье.
Ранее турецкие СМИ сообщили о ДТП с туристическим автобусом в провинции Мугла, в результате которого один человек погиб и, по разным данным, от 30 до 49 человек, в том числе 41 украинский турист, пострадали. По данным агентства DHA, в автобусе могли находиться и россияне. В генконсульстве РФ в Анталье сообщили РИА Новости, что российские дипломаты уточняют обстоятельства ДТП и наличие россиян среди пострадавших туристов.
"Сегодня в 7.30 (совпадает с мск) на трассе Мугла – Денизли произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, выполнявшего экскурсионный рейс с группой иностранных туристов, находившихся на отдыхе в Бодруме. По данным дорожной полиции, в результате лобового столкновения с передвигавшимся по встречной полосе школьным микроавтобусом погиб водитель, пострадали более 30 человек. По информации, подтвержденной на текущий момент местными властями и администрацией медучреждения, российских граждан среди пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что причины ДТП устанавливаются. Туристы и местные граждане, получившие травмы различной степени тяжести, доставлены в местную больницу для обследования и оказания необходимой медицинской помощи. Состояние троих несовершеннолетних турецких граждан, находившихся в микроавтобусе во время инцидента, оценивается как тяжелое.
Туристический автобус выехал на встречную полосу, врезался в микроавтобус, перевозивший школьников, и перевернулся. Водитель туристического автобуса погиб на месте. По предварительным данным, у него произошел сердечный приступ.
На месте ДТП с туристическим автобусом в Анталье, Турция
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