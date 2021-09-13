Трамп оценил возможность участия в президентских выборах в 2024 году
Трамп: ситуация в США движется к тому, что придется участвовать в выборах в 2024 году
© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
© AP Photo / Gerald Herbert
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что текущая ситуация в стране движется к тому, чтобы не оставить ему иного выбора, кроме как вновь принять участие в борьбе за президентское кресло в 2024 году.
"Я не думаю, что у нас будет выбор... Мы приближаемся к тому, что у нас попросту не остается выбора", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о своем возможном участии в президентской гонке в 2024 году.
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Бывший глава государства назвал недавно завершившийся вывод войск США из Афганистана "величайшим позором в американской истории" и обрушился с критикой на президента Джо Байдена, заявив, что тот не является достаточно компетентным для своей должности.
"Они (администрация Байдена) продолжают утверждать, что хотят всех объединить, что хотят быть инклюзивными, но они не инклюзивны", - сказал Трамп, добавив, что действия президента-демократа усиливают раскол в американском обществе.
Трамп неоднократно намекал на возможность своего участия в президентских выборах 2024 года. В годовщину терактов 11 сентября он посетил Нью-Йорк, где экс-президенту задали вопрос о его политическом будущем. Трамп ответил, что уже определился по вопросу своего участия в новых выборах главы государства, и что его сторонники "будут счастливы".
Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Республиканец Дональд Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет.