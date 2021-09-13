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"ТОК" взял сразу три награды конкурса "МедиаБренд-2021"

"ТОК" взял сразу три награды конкурса "МедиаБренд-2021" - РИА Новости, 13.09.2021

"ТОК" взял сразу три награды конкурса "МедиаБренд-2021"

Входящее в медиагруппу "Россия сегодня" мультиплатформенное интернет-СМИ "ТОК" получило сразу три награды на девятом ежегодном конкурсе работ в области дизайна... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T21:16

2021-09-13T21:16

2021-09-13T21:16

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МОСКВА, 13 сент — РИА Новости. Входящее в медиагруппу "Россия сегодня" мультиплатформенное интернет-СМИ "ТОК" получило сразу три награды на девятом ежегодном конкурсе работ в области дизайна и продвижения "МедиаБренд". Церемония награждения лауреатов состоялась в понедельник в Москве.Проект "ТОК" "Игра в мусор" был признан "Лучшим промороликом фильма или сериала российского производства совместно с АПКиТ", в этой же категории "бронзу" взяла работа "Дом на Заячьем проспекте", а проморолик фильма "Твоя машина - моя машина" стал вторым в номинации "Лучший проморолик новостной программы, спецвыпуска или спецрепортажа".Фильм "Игра в мусор" рассказывает про театр-студию "Круг II", который работает с особенными артистами — здесь уверены, что они могут быть самостоятельны и талантливы. Ежедневные долгие репетиции и превращение своих особенностей в сценические достоинства — это тяжелый процесс, но результаты того стоят, в 2014 году "Круг II" стал лауреатом премии "Золотая маска" в номинации "Эксперимент". Теперь театр решил коснуться темы экологии в масштабном спектакле "Не те вещи": на сцене 30 человек превратятся в свалку. Имеет ли она ценность?Мини-документальный фильм "Дом на Заячьем проспекте" - это фильм-погружение во внутренний мир подопечных психоневрологического интерната №3 Петергофа. Он рассказывает о месте, которое может показаться лечебным учреждением, но на деле является местом социальной адаптации и пространством для творческих экспериментов. Многие получают уход в его стенах до конца жизни, осваивая новые территории: в абстрактной живописи и электронной музыке. Для людей интерната творчество — единственный контакт с внешним миром."Твоя машина - моя машина" - это спецрепортаж про угон автомобилей. Только в России ежегодно похищают порядка 20 тысяч машин. Специалисты "ТОК" поговорили с бывшим автоугонщиком Wasp Killer и экспертами по безопасности, чтобы узнать, как работает подпольная индустрия, какие методы используют похитители и как можно защитить свою машину.Конкурс "МедиаБренд" проводится раз в год и призван выявить лучших в сфере "маркетинг, продвижение и дизайн современных медиа". Организаторы ставят своей задачей создать честный конкурс с максимально открытой и прозрачной системой судейства."ТОК" — интернет-СМИ, которое создает видео в мобильном формате. С момента запуска проекта в сентябре 2017 года стало одним из лидирующих российских мультиплатформенных видеоизданий. Общее количество просмотров видео "ТОК" перевалило за миллиард."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости агентства, москва, россия