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Дмитрий Горшков: тигров в России удалось сохранить, а во Вьетнаме – нет

Дмитрий Горшков: тигров в России удалось сохранить, а во Вьетнаме – нет - РИА Новости, 13.09.2021

Дмитрий Горшков: тигров в России удалось сохранить, а во Вьетнаме – нет

В 2022 году во Владивостоке планируется провести второй за 12 лет тигриный саммит, первый состоялся в 2010 году, тоже в Год тигра. Чего добились страны за годы... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T11:00

2021-09-13T11:00

2021-09-13T11:02

интервью - авторы

интервью

амурская область

всемирный фонд дикой природы

россия

дмитрий горшков

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В 2022 году во Владивостоке планируется провести второй за 12 лет тигриный саммит, первый состоялся в 2010 году, тоже в Год тигра. Чего добились страны за годы усиленного сохранения вида, где тигров стало больше, а где еще меньше, сколько амурских тигров может обитать в России, покинет ли тигр Красную книгу, можно ли развивать экологический туризм на фотографиях тигра в заповеднике, а также почему на Дальнем Востоке необходимо запретить добычу россыпного золота рассказал корреспонденту РИА Новости Наталье Парамоновой глава Всемирного фонда дикой природы WWF России Дмитрий Горшков.– Дмитрий, есть ли какая-то информация о том, когда планируется тигриный саммит?– Он должен пройти через год, в рамках Восточного экономического форума в 2022 году. Это будет второй раз, и второй раз в России. Первый саммит прошел в 2010 году в Санкт-Петербурге. На нем собрались главы и представители стран, где обитают тигры. По итогам саммита-2010 была принята глобальная программа по сохранению тигра, а затем каждая страна приняла национальную программу по сохранению тигра и стала по ним работать. Сразу была договоренность провести следующий саммит через 12 лет, в следующий год Тигра. Цель форума 2022 года — посмотреть, что удалось сделать, и поставить задачи на следующие 12 лет.– Каковы предварительные итоги, что получилось?– Основной целью на прошедшие 12 лет было удвоить численность тигров в дикой природе. Страны взяли на себя разные обязательства и у всех есть еще год, чтобы уточнить успешность их выполнения. Далеко не везде ситуация позитивная. Такие страны, как Камбоджа, Малайзия, Лаос, Вьетнам, Таиланд не только не смогли увеличить численность тигров, но даже не смогли сохранить ее на уровне 2010 года. Между тем, в Бутане, Непале, Индии и России ситуация обстоит лучше. Непал первым удвоил численность тигра на своей территории: было 125 стало 250 особей.Проблемы с выполнением обязательств связаны во многом с социально-экономическим развитием этих стран, где вопросы охраны окружающей среды далеко не всегда стоят на первом месте. Дело в том, что для сохранения такого крупного хищника никак не обойтись без лидирующей роли государства в этом вопросе. Амурскому тигру повезло – ему уделяется внимание на самом высоком уровне. WWF России также продолжает помогать в этом непростом деле, но никакая некоммерческая организация в одиночку не потянет восстановление или даже сохранение хищника подобного амурскому тигру. WWF России начал заниматься сохранением тигра в начале 90-х – это была первостепенная задача для фонда – и за это время удалось сделать многое для того, чтобы и объединить усилия государства, науки, бизнеса и общественных организаций вокруг этой задачи. Это казалось невозможным, но как показала практика, если взяться за дело всем вместе, даже самые амбициозные проекты становятся реальными. И если в 90-х в России насчитывалось всего 400 особей, то к моменту саммита 2010 года их было уже около 500.– Скажите, сколько всего видов тигра в мире, и какие в настоящее время в критической ситуации?– Вы, наверное, имеете в виду подвиды, вид один – тигр. Сейчас принято выделять два подвида — островной и материковый. В самой сложной ситуации находятся те, что живут на островах. Численность суматранского тигра ежегодно сокращается из-за вырубки джунглей под пальмовые и каучуковые плантации. За последние 10 лет тигры исчезли в Лаосе и Вьетнаме. Резко сокращается количество тигров в Малайзии.– Насколько я поняла из выступлений на ВЭФ, в России с тиграми ситуация намного лучше, чем 12 лет назад, какова сейчас численность этого хищника?– По ряду экспертных заключений на юге Дальнего Востока в начале ХХ века обитало около тысячи особей тигра. После начала заселения региона его численность начала резко снижаться, и по данным известного специалиста по тигру Капланова Льва Георгиевича в 40-50-х годах на Дальнем Востоке осталось всего около 50 особей. Благодаря усилиям этого человека и представленным им данным в 1947 году удалось добиться запрета на отстрел тигра, а в 1950 был введен запрет на отлов живых тигрят для цирков и зоопарков. Тигр был занесен в Красную книгу. Важную роль в его сохранении сыграли особо охраняемые природные территории.Для WWF России проект по сохранению амурского тигра был одним из первых в стране в 90-е годы. Тогда удалось удержать численность тигра на уровне 400 особей. В настоящее время по данным учетов, которые прошли в 2015 году, численность тигра на Дальнем Востоке составляла от 520 до 540 особей. С тех пор прошло уже шесть лет, и по мнению ряда экспертов численность тигра можно оценивать в 580-600 особей. Было бы правильно провести учеты тигра перед саммитом, чтобы иметь самые свежие данные по численности и распространению тигра. Время поджимает, и сейчас необходимо оперативно решить, возможно ли в столь сжатые сроки организовать полноценный достоверный учет.– Каким образом проводятся сплошные учеты, могут ли в них принять участие волонтеры? Сколько людей нужно, какие сроки может занять?– Сплошной учет проводится зимой, в период с января по февраль. Весь ареал амурского тигра разбивается на участки площадью до 200 квадратных километров, и по специальным маршрутам проходят учетчики, чтобы найти следы тигра. При том считаются как обычные следы лап на снегу, так и другие следы жизнедеятельности. Делается это максимально одновременно, чтобы не посчитать следы одного и того же тигра несколько раз. На все отводится 5-6 дней, но этому предшествуют месяцы подготовительной работы, а затем еще много времени уходит на обработку результатов. Обычно в Приморском и Хабаровском краях выходят на учет около тысячи человек. Волонтеров к этим задачам пока не привлекали, потому что для работы "на земле" нужны специфические знания, но идея интересная, и стоит подумать, как можно привлечь людей, которым небезразлична судьба тигра.– Может ли численность тигров достичь десятков тысяч?– Определенные успехи в сохранении тигра есть, но надо помнить, что ни тигр, ни дальневосточный леопард, по моему мнению, никогда не "покинут" Красную книгу. Это хищники высшего порядка, их участки обитания занимают значительные территории. Их численность не может быть очень высокой и должна достичь оптимальной. Я думаю, что задачей для российских организаций, которые участвуют в сохранении тигров, будет уже не увеличение численности, а поддержание этой численности на оптимальном уровне и отсутствие конфликтов с человеком.– Какое количество амурских тигров можно считать оптимальным?– По оценкам экспертов, от 650 до 850 тигров может обитать на этой территории, вряд ли больше. В среднем около 700 особей. На мой взгляд, в современных условиях численность тигра не может составлять тысячу особей, как в начале ХХ века. С тех пор, как здесь насчитывалась тысяча особей, пригодных местообитаний стало меньше. Они нарушены — появились города, поселки, дороги, ЛЭП. Это все оказывает прессинг на популяцию тигра. Но мы не можем уже без этого представить современный мир. К негативным факторам также можно отнести пожары, незаконные рубки, браконьерство.– Численность тигра выросла, а выросло ли число конфликтных ситуаций?– Среднестатистически не выросло. Конфликтные ситуации с тигром во многом зависят от природной ситуации: насколько тяжелым был год для тигра, достаточно ли было еды. Еще лет десять назад тигры просто отстреливались в случае даже подозрения на конфликт. Сейчас ситуация изменилась. Ужесточили законодательство, после внесения изменений в уголовный кодекс теперь часть 1 статьи 258.1 предусматривает лишение свободы до четырех лет со штрафом до миллиона рублей за добычу тигра. Больше стали сообщать о самих фактах потенциально конфликтной ситуации. Людям страшно, но вместо того, чтобы браться за ружье, они звонят в охотнадзор. Это может быть просто проход зверя, или он задрал собаку, например.– В связи с белыми медведями часто говорится о том, что если медведь задрал собаку, то все, охотиться сам он не будет. Тигр также себя ведет?– Нет, с тигром по-другому. С ним можно провести "воспитательную работу", и затем вернуть в дикую природу, где он в дальнейшем будет избегать встреч с человеком. Всегда есть причина выхода. Может быть возраст, может болезни. В отличие от медведей, тигры не питаются на помойках. Изредка сюда их могут привлекать скопления других животных, которые кормятся тут. Тигр не пойдет на помойку питаться, он может использовать помойку, как приманку.– Мы поговорили про диких тигров, но есть проблема тигров, которых разводят в неволе. В прошлом году о ней активно заговорили после документального фильма о львенке в придорожном парке. Что изменилось, есть ли проблема, как ее решать?– На фермах живет больше тигров, чем в дикой природе. Одними из лидеров по количеству тигров в неволе являются Китай и США. Только в США около девяти тысяч тигров. Попытки мирового природоохранного сообщества повлиять на Китай и США были. Основной довод, что для нужд восточной медицины под видом тигров из неволи, могут поставляться дикие тигры. Однако "фермеры" с этим не согласны и считают, что разведение тигров позволяет сохранять тигров в дикой природе и закрывает потребности рынка. Но это все спорные аргументы.Сейчас в России развивается экологический туризм и одно из направлений — это фотографирование диких животных. Выглядит все неплохо. Фотограф сидит в засидке, никому не мешает и фотографирует тигра. Может ли это активно использоваться заповедниках, где обитает амурский тигр?Во-первых, это может быть опасно с тигром. Я не думаю, что это хорошая идея — выкладывать приманку на тигра, а потом сидеть и смотреть, как он ее будет есть. Такие опыты проводились в ряде южных стран ареала тигра и заканчивались гибелью фотографов, так как со временем тигр привыкнет к подкормке, перестанет бояться людей, его поведение начнет меняться и ничем хорошим ни для тигра, ни для человека это не закончится. Есть другой опыт использования тигра, как объекта для экологического туризма — проверка фотоловушек. Турист идет со специалистом проверять фотоловушки, сам на нее фотографируется. Получается две фотографии с одного ракурса, что-то вроде "здесь был тигр и я". В этом случае тигр и человек пересекаются только на снимке с разницей во времени.Из своего опыта могу сказать, что сделать удачный кадр тигра чрезвычайно сложно и это большая удача. Во время моей работы в Сихотэ-Алинском заповеднике к нам приезжала зарубежная съемочная группа. Статистика была не утешительна. Операторы сидели в скрадках по 400 часов, тигр вышел только к одному из них, и удалось заснять буквально 30 секунд. То есть вероятность выхода практически равна нулю.– Дмитрий, WWF России заявлял о том, что добыча золота того и гляди начнется в местах обитания тигра. Удалось ли разрешить эту ситуацию?– Проблемы, связанные с добычей россыпного золота, значительно шире, чем проблемы сохранения редких видов. Часто разработка россыпей приводит к разрушению речных экосистем, так как она сопровождается вырубкой значительных площадей леса. Последние годы в некоторых регионах растет количество выданных поисковых лицензий. Такие лицензии подразумевают разведку новых месторождений, а на деле, прикрываясь ими недобросовестные бизнесмены добывают драгоценный металл. При этом лицензии выдаются упрощенном порядке, и могут быть выданы на любые территории за исключением действующих ООПТ и территории населенных пунктов.WWF России и другие природоохранные организации не первый год выступают за введение запрета на выдачу лицензий на добычу россыпного золота. Сейчас ситуация начала беспокоить не только охранников природы. Губернатор Амурской области Василий Орлов направил в адрес зампреда правительства РФ Виктории Абрамченко предложения об ужесточении наказаний в отношении недобросовестных золотодобытчиков, введение ограничений на выдачу лицензий на поиск россыпного золота, повышение роли региональных органов власти в принятии решений о выдаче и досрочном прекращении действия лицензий на добычу золота.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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