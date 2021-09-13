https://ria.ru/20210913/terroristy-1749792663.html
СМИ сообщило о гибели трех военных при нападении террористов ИГ* в Ираке
СМИ сообщило о гибели трех военных при нападении террористов ИГ* в Ираке - РИА Новости, 13.09.2021
СМИ сообщило о гибели трех военных при нападении террористов ИГ* в Ираке
Боевики террористической группировки "Исламское государство"* в воскресенье совершили два нападения на военнослужащих Ирака на востоке страны, в результате чего РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T00:59
2021-09-13T00:59
2021-09-13T00:59
в мире
ирак
дияла (мухафаза)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* в воскресенье совершили два нападения на военнослужащих Ирака на востоке страны, в результате чего погибли три человека и двое пострадали, сообщило иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник.По его данным, группа боевиков сначала напала на военнослужащих одного из полков первого дивизиона иракской армии в районе Эль-Азим в провинции Дияла. В бою был ранен один иракский солдат, а также оказалась повреждена тепловизионная камера.Через несколько часов террористы атаковали военных из другого полка в деревне ат-Талаа. Боевики захватили объект армии, убили троих иракских военнослужащих, еще один пострадал.В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ* в стране, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения и международной коалиции продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210912/erbil-1749728305.html
ирак
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в мире, ирак, дияла (мухафаза)
СМИ сообщило о гибели трех военных при нападении террористов ИГ* в Ираке
Shafaq: при нападении террористов ИГ* в Ираке погибли трое военных, двое пострадали
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.
Боевики террористической группировки "Исламское государство"* в воскресенье совершили два нападения на военнослужащих Ирака на востоке страны, в результате чего погибли три человека и двое пострадали, сообщило иракское агентство Shafaq
со ссылкой на источник.
По его данным, группа боевиков сначала напала на военнослужащих одного из полков первого дивизиона иракской армии в районе Эль-Азим в провинции Дияла. В бою был ранен один иракский солдат, а также оказалась повреждена тепловизионная камера.
Через несколько часов террористы атаковали военных из другого полка в деревне ат-Талаа. Боевики захватили объект армии, убили троих иракских военнослужащих, еще один пострадал.
"Группа террористов забаррикадировалась там и ударила по силовикам, которые бросились на поле боя. Столкновения идут до сих пор", - добавил источник агентства.
В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ* в стране, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения и международной коалиции продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.
* Террористическая организация, запрещенная в России.