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СМИ сообщило о гибели трех военных при нападении террористов ИГ* в Ираке
СМИ сообщило о гибели трех военных при нападении террористов ИГ* в Ираке - РИА Новости, 13.09.2021
СМИ сообщило о гибели трех военных при нападении террористов ИГ* в Ираке
Боевики террористической группировки "Исламское государство"* в воскресенье совершили два нападения на военнослужащих Ирака на востоке страны, в результате чего РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T00:59
2021-09-13T00:59
в мире
ирак
дияла (мухафаза)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* в воскресенье совершили два нападения на военнослужащих Ирака на востоке страны, в результате чего погибли три человека и двое пострадали, сообщило иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник.По его данным, группа боевиков сначала напала на военнослужащих одного из полков первого дивизиона иракской армии в районе Эль-Азим в провинции Дияла. В бою был ранен один иракский солдат, а также оказалась повреждена тепловизионная камера.Через несколько часов террористы атаковали военных из другого полка в деревне ат-Талаа. Боевики захватили объект армии, убили троих иракских военнослужащих, еще один пострадал.В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ* в стране, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения и международной коалиции продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210912/erbil-1749728305.html
ирак
дияла (мухафаза)
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в мире, ирак, дияла (мухафаза)
00:59 13.09.2021
 
СМИ сообщило о гибели трех военных при нападении террористов ИГ* в Ираке

Shafaq: при нападении террористов ИГ* в Ираке погибли трое военных, двое пострадали

© AFP 2021 / Sabah ArarЖенщина в иракском Байджи
Женщина в иракском Байджи - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© AFP 2021 / Sabah Arar
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* в воскресенье совершили два нападения на военнослужащих Ирака на востоке страны, в результате чего погибли три человека и двое пострадали, сообщило иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник.
По его данным, группа боевиков сначала напала на военнослужащих одного из полков первого дивизиона иракской армии в районе Эль-Азим в провинции Дияла. В бою был ранен один иракский солдат, а также оказалась повреждена тепловизионная камера.
Через несколько часов террористы атаковали военных из другого полка в деревне ат-Талаа. Боевики захватили объект армии, убили троих иракских военнослужащих, еще один пострадал.
"Группа террористов забаррикадировалась там и ударила по силовикам, которые бросились на поле боя. Столкновения идут до сих пор", -  добавил источник агентства.
В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ* в стране, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения и международной коалиции продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Вертолет ВВС США в Эрбиле, Ирак - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
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В миреИракДияла (мухафаза)
 
 
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