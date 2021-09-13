https://ria.ru/20210913/teriberka-1749824994.html

В Мурманской области создали природный парк "Териберка"

В Мурманской области создали природный парк "Териберка" - РИА Новости, 13.09.2021

В Мурманской области создали природный парк "Териберка"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник сообщил о том, что подписал постановление о создании природного парка... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T11:26

2021-09-13T11:26

2021-09-13T11:31

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МУМАНСК, 13 сен – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник сообщил о том, что подписал постановление о создании природного парка "Териберка" площадью около 2,5 тысячи гектаров, что позволит развивать на этой территории туризм и сохранять природные комплексы.Он пояснил, что задачей природного парка будет регулирование процесса посещения этой территории и сохранения природного комплекса. Новая особо охраняемая территория находится на севере Кольского полуострова, на побережье Баренцева моря."Научное обоснование было подготовлено меньше чем за три месяца. Во время полевых работ ученые обнаружили места произрастания краснокнижных животных и растений, выполнили комплексную экологическую оценку территории, наметили границы предполагаемого природного парка", - сообщили в пресс-службе Баренц-отделения WWF России.Проектирование длилось больше года. Впервые в практике создания региональных ООПТ в Мурманской области состоялось социологическое исследование, цель которого – выяснить отношение местных жителей к созданию природного парка. "Когда мы опрашивали местных жителей об их отношении к возрастающему туристскому потоку, один из респондентов назвал Териберку местом тысячи брошенных мангалов. Надеюсь, что работа в парке будет поставлена так, чтобы способствовать развитию экологически ответственного туризма", – приводит WWF слова руководителя работ по проектированию природного парка, заместителя председателя Кольского научного центра по научной работе Евгения Боровичева.Повышенное внимание к Териберке возникло в 2014 году после выхода фильма Андрея Звягинцева "Левиафан". В небольшой поселок на берегу Баренцева моря потянулись туристы со всей страны. С каждым годом приток желающих полюбоваться северным сиянием и водопадом, грандиозными каменными и песчаными пляжами Ледовитого океана становился все больше. Не оставили без внимания поселок и предприниматели. В некогда пустынном населенном пункте появились кемпинги, коттеджи и рестораны.Турфирмы сейчас предлагают гостям морскую рыбалку, кайтинг, дайвинг, снегоходные туры и пешие походы. Однако по подсчетам ученых Кольского научного центра, предельная емкость района – 60 тысяч туристов в год. Если окрестности села посетят больше людей, природе будет нанесен непоправимый урон. Сейчас туристический поток уже приблизился к максимуму и достигает 40 тысяч человек в год. Ученые отмечают, что вокруг Териберки уже снизилось число краснокнижных растений и лишайников, а самые популярные среди туристов места вытоптаны вплоть до торфа.

https://ria.ru/20210913/teriberka-1749474616.html

https://ria.ru/20210628/skelet-1738972494.html

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общество, мурманская область, кольский полуостров, андрей чибис, новости - туризм, россия