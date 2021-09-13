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Туризм
https://ria.ru/20210913/teriberka-1749824994.html
В Мурманской области создали природный парк "Териберка"
В Мурманской области создали природный парк "Териберка" - РИА Новости, 13.09.2021
В Мурманской области создали природный парк "Териберка"
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник сообщил о том, что подписал постановление о создании природного парка... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T11:26
2021-09-13T11:31
общество
мурманская область
кольский полуостров
андрей чибис
туризм
новости - туризм
россия
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МУМАНСК, 13 сен – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник сообщил о том, что подписал постановление о создании природного парка "Териберка" площадью около 2,5 тысячи гектаров, что позволит развивать на этой территории туризм и сохранять природные комплексы.Он пояснил, что задачей природного парка будет регулирование процесса посещения этой территории и сохранения природного комплекса. Новая особо охраняемая территория находится на севере Кольского полуострова, на побережье Баренцева моря."Научное обоснование было подготовлено меньше чем за три месяца. Во время полевых работ ученые обнаружили места произрастания краснокнижных животных и растений, выполнили комплексную экологическую оценку территории, наметили границы предполагаемого природного парка", - сообщили в пресс-службе Баренц-отделения WWF России.Проектирование длилось больше года. Впервые в практике создания региональных ООПТ в Мурманской области состоялось социологическое исследование, цель которого – выяснить отношение местных жителей к созданию природного парка. "Когда мы опрашивали местных жителей об их отношении к возрастающему туристскому потоку, один из респондентов назвал Териберку местом тысячи брошенных мангалов. Надеюсь, что работа в парке будет поставлена так, чтобы способствовать развитию экологически ответственного туризма", – приводит WWF слова руководителя работ по проектированию природного парка, заместителя председателя Кольского научного центра по научной работе Евгения Боровичева.Повышенное внимание к Териберке возникло в 2014 году после выхода фильма Андрея Звягинцева "Левиафан". В небольшой поселок на берегу Баренцева моря потянулись туристы со всей страны. С каждым годом приток желающих полюбоваться северным сиянием и водопадом, грандиозными каменными и песчаными пляжами Ледовитого океана становился все больше. Не оставили без внимания поселок и предприниматели. В некогда пустынном населенном пункте появились кемпинги, коттеджи и рестораны.Турфирмы сейчас предлагают гостям морскую рыбалку, кайтинг, дайвинг, снегоходные туры и пешие походы. Однако по подсчетам ученых Кольского научного центра, предельная емкость района – 60 тысяч туристов в год. Если окрестности села посетят больше людей, природе будет нанесен непоправимый урон. Сейчас туристический поток уже приблизился к максимуму и достигает 40 тысяч человек в год. Ученые отмечают, что вокруг Териберки уже снизилось число краснокнижных растений и лишайников, а самые популярные среди туристов места вытоптаны вплоть до торфа.
https://ria.ru/20210913/teriberka-1749474616.html
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общество, мурманская область, кольский полуостров, андрей чибис, новости - туризм, россия
11:26 13.09.2021 (обновлено: 11:31 13.09.2021)
 
В Мурманской области создали природный парк "Териберка"

Мурманский губернатор Чибис подписал постановление о создании природного парка "Териберка"

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЗалив Северного Ледовитого океана у поселка Териберка на Кольском полуострове
Залив Северного Ледовитого океана у поселка Териберка на Кольском полуострове - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МУМАНСК, 13 сен – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник сообщил о том, что подписал постановление о создании природного парка "Териберка" площадью около 2,5 тысячи гектаров, что позволит развивать на этой территории туризм и сохранять природные комплексы.
"Это необходимо, с одной стороны, чтобы обеспечить сохранение природы на территории, пользующейся гигантской популярностью и у жителей нашей страны, и у жителей нашей области, и у иностранных туристов. С другой стороны, это позволит нам очень активно, но аккуратно, с точки зрения безопасности природы, по чётким правилам развивать здесь туристическую структуру", - сказал Чибис.
Он пояснил, что задачей природного парка будет регулирование процесса посещения этой территории и сохранения природного комплекса. Новая особо охраняемая территория находится на севере Кольского полуострова, на побережье Баренцева моря.
"Научное обоснование было подготовлено меньше чем за три месяца. Во время полевых работ ученые обнаружили места произрастания краснокнижных животных и растений, выполнили комплексную экологическую оценку территории, наметили границы предполагаемого природного парка", - сообщили в пресс-службе Баренц-отделения WWF России.
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Проектирование длилось больше года. Впервые в практике создания региональных ООПТ в Мурманской области состоялось социологическое исследование, цель которого – выяснить отношение местных жителей к созданию природного парка. "Когда мы опрашивали местных жителей об их отношении к возрастающему туристскому потоку, один из респондентов назвал Териберку местом тысячи брошенных мангалов. Надеюсь, что работа в парке будет поставлена так, чтобы способствовать развитию экологически ответственного туризма", – приводит WWF слова руководителя работ по проектированию природного парка, заместителя председателя Кольского научного центра по научной работе Евгения Боровичева.
Повышенное внимание к Териберке возникло в 2014 году после выхода фильма Андрея Звягинцева "Левиафан". В небольшой поселок на берегу Баренцева моря потянулись туристы со всей страны. С каждым годом приток желающих полюбоваться северным сиянием и водопадом, грандиозными каменными и песчаными пляжами Ледовитого океана становился все больше. Не оставили без внимания поселок и предприниматели. В некогда пустынном населенном пункте появились кемпинги, коттеджи и рестораны.
Турфирмы сейчас предлагают гостям морскую рыбалку, кайтинг, дайвинг, снегоходные туры и пешие походы. Однако по подсчетам ученых Кольского научного центра, предельная емкость района – 60 тысяч туристов в год. Если окрестности села посетят больше людей, природе будет нанесен непоправимый урон. Сейчас туристический поток уже приблизился к максимуму и достигает 40 тысяч человек в год. Ученые отмечают, что вокруг Териберки уже снизилось число краснокнижных растений и лишайников, а самые популярные среди туристов места вытоптаны вплоть до торфа.
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