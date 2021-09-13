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Тело третьего погибшего при крушении катера обнаружили в Баренцевом море
Тело третьего погибшего при крушении катера обнаружили в Баренцевом море - РИА Новости, 13.09.2021
Тело третьего погибшего при крушении катера обнаружили в Баренцевом море
Спасатели обнаружили тело еще одного человека, пропавшего с борта опрокинувшегося на прошлой неделе в Баренцевом море маломерного судна, число жертв крушения... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T11:45
2021-09-13T12:15
происшествия
печенгский район
баренцево море
россия
новости - туризм
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МУРМАНСК, 13 сен – РИА Новости. Спасатели обнаружили тело еще одного человека, пропавшего с борта опрокинувшегося на прошлой неделе в Баренцевом море маломерного судна, число жертв крушения достигло трех, поиски одного пассажира продолжаются, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона."Обнаружено тело женщины, поиски еще одного человека продолжаются", - сказал собеседник агентства.Вечером 7 сентября стало известно о том, что маломерное судно, отправившееся на рыбалку около 10 утра с четырьмя пассажирами и судовладельцем на борту, перевернулось в Печенгском районе и было обнаружено в бухте Долгая Щель. Одному человеку удалось спастись. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
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происшествия, печенгский район, баренцево море, россия, новости - туризм
11:45 13.09.2021 (обновлено: 12:15 13.09.2021)
 
Тело третьего погибшего при крушении катера обнаружили в Баренцевом море

Спасатели обнаружили тело женщины, погибшей при крушении катера в Баренцевом море

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МУРМАНСК, 13 сен – РИА Новости. Спасатели обнаружили тело еще одного человека, пропавшего с борта опрокинувшегося на прошлой неделе в Баренцевом море маломерного судна, число жертв крушения достигло трех, поиски одного пассажира продолжаются, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Обнаружено тело женщины, поиски еще одного человека продолжаются", - сказал собеседник агентства.
Вечером 7 сентября стало известно о том, что маломерное судно, отправившееся на рыбалку около 10 утра с четырьмя пассажирами и судовладельцем на борту, перевернулось в Печенгском районе и было обнаружено в бухте Долгая Щель. Одному человеку удалось спастись. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
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