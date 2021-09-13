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Тело третьего погибшего при крушении катера обнаружили в Баренцевом море

Тело третьего погибшего при крушении катера обнаружили в Баренцевом море - РИА Новости, 13.09.2021

Тело третьего погибшего при крушении катера обнаружили в Баренцевом море

Спасатели обнаружили тело еще одного человека, пропавшего с борта опрокинувшегося на прошлой неделе в Баренцевом море маломерного судна, число жертв крушения... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T11:45

2021-09-13T11:45

2021-09-13T12:15

происшествия

печенгский район

баренцево море

россия

новости - туризм

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МУРМАНСК, 13 сен – РИА Новости. Спасатели обнаружили тело еще одного человека, пропавшего с борта опрокинувшегося на прошлой неделе в Баренцевом море маломерного судна, число жертв крушения достигло трех, поиски одного пассажира продолжаются, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона."Обнаружено тело женщины, поиски еще одного человека продолжаются", - сказал собеседник агентства.Вечером 7 сентября стало известно о том, что маломерное судно, отправившееся на рыбалку около 10 утра с четырьмя пассажирами и судовладельцем на борту, перевернулось в Печенгском районе и было обнаружено в бухте Долгая Щель. Одному человеку удалось спастись. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

https://ria.ru/20210221/avarii-1598495572.html

печенгский район

баренцево море

россия

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происшествия, печенгский район, баренцево море, россия, новости - туризм