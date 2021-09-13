https://ria.ru/20210913/tekhosmotr-1749838075.html

Проект об отмене обязательного техосмотра внесут в Госдуму на этой неделе

Проект об отмене обязательного техосмотра внесут в Госдуму на этой неделе - РИА Новости, 13.09.2021

Проект об отмене обязательного техосмотра внесут в Госдуму на этой неделе

Законопроект, предусматривающий отмену обязательного техосмотра, будет внесен в Госдуму уже на этой неделе, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T12:23

2021-09-13T12:23

2021-09-13T12:43

единая россия

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михаил мишустин

марат хуснуллин

авто

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Законопроект, предусматривающий отмену обязательного техосмотра, будет внесен в Госдуму уже на этой неделе, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Как ранее заявил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, партия предлагает отменить обязательный техосмотр личного транспорта, сделав процедуру добровольной. ЕР предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца и только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев предлагается процедуру сделать добровольной.Соответствующее предложение на прошлой неделе одобрила правительственная комиссия по безопасности дорожного движения.Как отметил вице-премьер, отмена техосмотра позволит сократить их количество с текущих 30 миллионов до 6-8 миллионов в год."При участии министерства внутренних дел, Минтранса, Минэкономразвития, а также представителей экспертного сообщества была проведена большая аналитическая работа. В частности, было установлено, что участие в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями колеблется в среднем (на уровне) около 1% в год. То есть, техническое обслуживание слабо коррелируется с обеспечением безопасности на дорогах", - отметил Хуснуллин.

https://ria.ru/20210913/tekhosmotr-1749836700.html

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единая россия, госдума рф, михаил мишустин, марат хуснуллин, авто, россия