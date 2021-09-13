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Проект об отмене обязательного техосмотра внесут в Госдуму на этой неделе
Проект об отмене обязательного техосмотра внесут в Госдуму на этой неделе - РИА Новости, 13.09.2021
Проект об отмене обязательного техосмотра внесут в Госдуму на этой неделе
Законопроект, предусматривающий отмену обязательного техосмотра, будет внесен в Госдуму уже на этой неделе, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T12:23
2021-09-13T12:23
2021-09-13T12:43
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Законопроект, предусматривающий отмену обязательного техосмотра, будет внесен в Госдуму уже на этой неделе, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Как ранее заявил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, партия предлагает отменить обязательный техосмотр личного транспорта, сделав процедуру добровольной. ЕР предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца и только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев предлагается процедуру сделать добровольной.Соответствующее предложение на прошлой неделе одобрила правительственная комиссия по безопасности дорожного движения.Как отметил вице-премьер, отмена техосмотра позволит сократить их количество с текущих 30 миллионов до 6-8 миллионов в год."При участии министерства внутренних дел, Минтранса, Минэкономразвития, а также представителей экспертного сообщества была проведена большая аналитическая работа. В частности, было установлено, что участие в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями колеблется в среднем (на уровне) около 1% в год. То есть, техническое обслуживание слабо коррелируется с обеспечением безопасности на дорогах", - отметил Хуснуллин.
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единая россия, госдума рф, михаил мишустин, марат хуснуллин, авто, россия
12:23 13.09.2021 (обновлено: 12:43 13.09.2021)
Проект об отмене обязательного техосмотра внесут в Госдуму на этой неделе
Хуснуллин: законопроект об отмене обязательного техосмотра внесут в Госдуму на этой неделе
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.
Законопроект, предусматривающий отмену обязательного техосмотра, будет внесен в Госдуму
уже на этой неделе, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
.
Как ранее заявил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, партия предлагает отменить обязательный техосмотр личного транспорта, сделав процедуру добровольной. ЕР предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца и только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев предлагается процедуру сделать добровольной.
Соответствующее предложение на прошлой неделе одобрила правительственная комиссия по безопасности дорожного движения.
"Сейчас законопроект об изменении процедуры ТО находится на разработке и должен быть внесен в Госдуму уже на этой неделе", - сказал Хуснуллин на оперативном совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Как отметил вице-премьер, отмена техосмотра позволит сократить их количество с текущих 30 миллионов до 6-8 миллионов в год.
"При участии министерства внутренних дел, Минтранса, Минэкономразвития, а также представителей экспертного сообщества была проведена большая аналитическая работа. В частности, было установлено, что участие в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями колеблется в среднем (на уровне) около 1% в год. То есть, техническое обслуживание слабо коррелируется с обеспечением безопасности на дорогах", - отметил Хуснуллин.