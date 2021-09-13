00:58 13.09.2021 (обновлено: 09:19 13.09.2021)
Законопроект об отмене обязательного ТО внесут в Госдуму во вторник
РБК: законопроект об отмене обязательного техосмотра внесут в Госдуму во вторник
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Проект закона об отмене обязательного прохождения техосмотра личного транспорта внесут в Госдуму во вторник, рассказали РБК в "Единой России".
Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак пояснил, что нововведение подразумевает сохранение обязательного ТО только при смене владельца и только если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев предлагается сделать процедуру добровольной. Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Для коммерческого транспорта она действовать не будет.
22 августа, 03:04В России отменен обязательный техосмотр для получения ОСАГО
В пояснительной записке, подлинность которой подтвердил руководитель центрального исполкома "ЕР" Дмитрий Миненко, говорится, что вероятность того, что прошедшие обязательный техосмотр, но имеющие неисправности легковые автомобили и мотоциклы попадут в аварии, составляют около одного процента.
Авторы инициативы ссылаются на венскую Конвенцию о дорожном движении, согласно которой обязательный ТО предусмотрен лишь для автобусов и грузовиков разрешенной максимальной массой свыше трех с половиной тонн и прицепов к ним.
В документе также указана возможность владельцев автомобилей "обращаться за проведением технического осмотра по своему желанию".
12 августа, 02:15Названы причины проходить техосмотр после отмены "обязаловки"