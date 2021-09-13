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Законопроект об отмене обязательного ТО внесут в Госдуму во вторник
Законопроект об отмене обязательного ТО внесут в Госдуму во вторник - РИА Новости, 13.09.2021
Законопроект об отмене обязательного ТО внесут в Госдуму во вторник
Проект закона об отмене обязательного прохождения техосмотра личного транспорта внесут в Госдуму во вторник, рассказали РБК в "Единой России". РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T00:58
2021-09-13T09:19
общество
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Проект закона об отмене обязательного прохождения техосмотра личного транспорта внесут в Госдуму во вторник, рассказали РБК в "Единой России".Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак пояснил, что нововведение подразумевает сохранение обязательного ТО только при смене владельца и только если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев предлагается сделать процедуру добровольной. Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Для коммерческого транспорта она действовать не будет.В пояснительной записке, подлинность которой подтвердил руководитель центрального исполкома "ЕР" Дмитрий Миненко, говорится, что вероятность того, что прошедшие обязательный техосмотр, но имеющие неисправности легковые автомобили и мотоциклы попадут в аварии, составляют около одного процента.Авторы инициативы ссылаются на венскую Конвенцию о дорожном движении, согласно которой обязательный ТО предусмотрен лишь для автобусов и грузовиков разрешенной максимальной массой свыше трех с половиной тонн и прицепов к ним.В документе также указана возможность владельцев автомобилей "обращаться за проведением технического осмотра по своему желанию".
https://ria.ru/20210822/tekhosmotr-1746717589.html
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общество, единая россия, госдума рф, авто, россия
00:58 13.09.2021 (обновлено: 09:19 13.09.2021)
 
Законопроект об отмене обязательного ТО внесут в Госдуму во вторник

РБК: законопроект об отмене обязательного техосмотра внесут в Госдуму во вторник

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Проект закона об отмене обязательного прохождения техосмотра личного транспорта внесут в Госдуму во вторник, рассказали РБК в "Единой России".
Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак пояснил, что нововведение подразумевает сохранение обязательного ТО только при смене владельца и только если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев предлагается сделать процедуру добровольной. Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Для коммерческого транспорта она действовать не будет.
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В пояснительной записке, подлинность которой подтвердил руководитель центрального исполкома "ЕР" Дмитрий Миненко, говорится, что вероятность того, что прошедшие обязательный техосмотр, но имеющие неисправности легковые автомобили и мотоциклы попадут в аварии, составляют около одного процента.
Авторы инициативы ссылаются на венскую Конвенцию о дорожном движении, согласно которой обязательный ТО предусмотрен лишь для автобусов и грузовиков разрешенной максимальной массой свыше трех с половиной тонн и прицепов к ним.
В документе также указана возможность владельцев автомобилей "обращаться за проведением технического осмотра по своему желанию".
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