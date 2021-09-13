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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20210913/talanty-1749910555.html
Любимов призвал создать систему раскрытия талантов в Рязанской области
Любимов призвал создать систему раскрытия талантов в Рязанской области - РИА Новости, 13.09.2021
Любимов призвал создать систему раскрытия талантов в Рязанской области
Единая система обучения и раскрытия талантов среди детей должна быть выстроена в Рязанской области, заявил губернатор Николай Любимов в ходе посещения... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T19:04
2021-09-13T19:04
рязанская область
общество
рязанская область
рязань
москва
образовательный центр "сириус"
николай любимов
россия
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РЯЗАНЬ, 13 сен - РИА Новости. Единая система обучения и раскрытия талантов среди детей должна быть выстроена в Рязанской области, заявил губернатор Николай Любимов в ходе посещения регионального центра выявления и поддержки одаренных детей "Гелиос".Центр "Гелиос" в Рязани начал работу в этом году. На создание центра, которое осуществлялось в рамках национального проекта "Образование", из федерального и областного бюджетов было направлено почти 203 миллиона рублей."Это задача, которую поставил президент России, и мы ее выполнили. Рязанский центр начал работу уже в 2021 году, поскольку регион был к этому подготовлен. С поручением главы государства, появлением средств нацпроекта нам удалось это сделать быстрее. Это очень важный шаг, потому что речь идет о нашем будущем, будущем наших детей, которые потом будут управлять регионом и страной в целом. У них должна быть возможность для раскрытия и развития своих талантов. В таких учреждениях она есть. Педагоги дают прекрасные знания, начиная с начального и заканчивая продвинутым уровнем подготовки, что позволит ребятам найти себя в жизни и стать профессионалами своего дела", – сказал Любимов.Губернатор посетил комплекс центра, расположенный на улице Новой. Осмотрел научно-исследовательские лаборатории, в том числе гуманитарного профиля, автоматизации, прототипирования и промышленного дизайна, оснащенные современным цифровым оборудованием, зону коворкинга и лекционные залы. Глава региона пообщался с педагогами и детьми, принял участие в практической лабораторной работе."Оборудование очень современное, очень нужное и востребованное сейчас, мощная техника и качественное программное обеспечение. Оснащение такого уровня мало где можно было найти. Сейчас оно есть на базе нового центра. Уверен, что федеральные средства и в дальнейшем будут выделяться на приобретение хорошего оборудования. Мы обязаны вкладываться в создание подобных центров, чтобы у нашей страны было будущее", - сказал губернатор.Планируется, что центр "Гелиос" станет ядром региональной системы работы с одаренными детьми и позволит создать единое правовое, научно-методическое и информационное пространство."Должна быть выстроена единая система обучения и раскрытия талантов на уровне целого региона, которая объединит все подобные центры Рязанской области. В свою очередь регион встроен в федеральную систему. Лучшие воспитанники таких учреждений смогут продолжить обучение и в Москве, и в образовательном центре "Сириус", который сейчас очень серьезно развивается. Это правильный и эффективный подход", – сказал губернатор.Воспитанникам центра "Гелиос" предоставляется возможность выбора формы обучения и деятельности в зависимости от их склонностей и способностей. Планируется, что ежегодно там будут заниматься более 6 тысяч детей, учащихся 5-11 классов. Для них организовано обучение по трем направлениям: "Искусство", "Наука" и "Спорт". Учебные занятия начнутся с 15 сентября и будут осуществляться в очном и дистанционном форматах.
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общество, рязанская область, рязань, москва, образовательный центр "сириус", николай любимов, россия
19:04 13.09.2021
 
Любимов призвал создать систему раскрытия талантов в Рязанской области

Губернатор Любимов: Рязанской области нужна система обучения и раскрытия талантов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Губернатор Рязанской области Николай Любимов в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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РЯЗАНЬ, 13 сен - РИА Новости. Единая система обучения и раскрытия талантов среди детей должна быть выстроена в Рязанской области, заявил губернатор Николай Любимов в ходе посещения регионального центра выявления и поддержки одаренных детей "Гелиос".
Центр "Гелиос" в Рязани начал работу в этом году. На создание центра, которое осуществлялось в рамках национального проекта "Образование", из федерального и областного бюджетов было направлено почти 203 миллиона рублей.
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"Это задача, которую поставил президент России, и мы ее выполнили. Рязанский центр начал работу уже в 2021 году, поскольку регион был к этому подготовлен. С поручением главы государства, появлением средств нацпроекта нам удалось это сделать быстрее. Это очень важный шаг, потому что речь идет о нашем будущем, будущем наших детей, которые потом будут управлять регионом и страной в целом. У них должна быть возможность для раскрытия и развития своих талантов. В таких учреждениях она есть. Педагоги дают прекрасные знания, начиная с начального и заканчивая продвинутым уровнем подготовки, что позволит ребятам найти себя в жизни и стать профессионалами своего дела", – сказал Любимов.
Губернатор посетил комплекс центра, расположенный на улице Новой. Осмотрел научно-исследовательские лаборатории, в том числе гуманитарного профиля, автоматизации, прототипирования и промышленного дизайна, оснащенные современным цифровым оборудованием, зону коворкинга и лекционные залы. Глава региона пообщался с педагогами и детьми, принял участие в практической лабораторной работе.
"Оборудование очень современное, очень нужное и востребованное сейчас, мощная техника и качественное программное обеспечение. Оснащение такого уровня мало где можно было найти. Сейчас оно есть на базе нового центра. Уверен, что федеральные средства и в дальнейшем будут выделяться на приобретение хорошего оборудования. Мы обязаны вкладываться в создание подобных центров, чтобы у нашей страны было будущее", - сказал губернатор.
Планируется, что центр "Гелиос" станет ядром региональной системы работы с одаренными детьми и позволит создать единое правовое, научно-методическое и информационное пространство.
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"Должна быть выстроена единая система обучения и раскрытия талантов на уровне целого региона, которая объединит все подобные центры Рязанской области. В свою очередь регион встроен в федеральную систему. Лучшие воспитанники таких учреждений смогут продолжить обучение и в Москве, и в образовательном центре "Сириус", который сейчас очень серьезно развивается. Это правильный и эффективный подход", – сказал губернатор.
Воспитанникам центра "Гелиос" предоставляется возможность выбора формы обучения и деятельности в зависимости от их склонностей и способностей. Планируется, что ежегодно там будут заниматься более 6 тысяч детей, учащихся 5-11 классов. Для них организовано обучение по трем направлениям: "Искусство", "Наука" и "Спорт". Учебные занятия начнутся с 15 сентября и будут осуществляться в очном и дистанционном форматах.
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