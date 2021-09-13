https://ria.ru/20210913/sud-1749836974.html
Суд утвердил наказание блогеру Mellstroy за избиение девушки
Суд утвердил наказание блогеру Mellstroy за избиение девушки - РИА Новости, 13.09.2021
Суд утвердил наказание блогеру Mellstroy за избиение девушки
Пресненский суд Москвы признал законным приговор блогеру Андрею Буриму (Mellstroy) за избиение девушки во время онлайн-трансляции, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T12:16
2021-09-13T12:16
2021-09-13T12:25
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы признал законным приговор блогеру Андрею Буриму (Mellstroy) за избиение девушки во время онлайн-трансляции, сообщили РИА Новости в суде.В июле Бурим был приговорен к полугоду исправительных работ. Именно столько запрашивала для блогера прокуратура, представитель потерпевшей настаивал на самом строгом по статье "Побои" УК РФ наказании - двух годах лишения свободы."Апелляционным определением Пресненского районного суда города Москвы приговор, которым Бурим А.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ, оставлен без изменения, жалобы - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.Приговор был обжалован стороной потерпевшей.Следствие установило, что в октябре 2020 года Бурим во время организованного им прямого эфира из апартаментов в "Москва-сити" ударил 21-летнюю знакомую лицом об стол. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.
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происшествия, москва, россия
12:16 13.09.2021 (обновлено: 12:25 13.09.2021)
Суд утвердил наказание блогеру Mellstroy за избиение девушки
Суд в Москве утвердил наказание блогеру Mellstroy за избиение девушки во время стрима
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы признал законным приговор блогеру Андрею Буриму (Mellstroy) за избиение девушки во время онлайн-трансляции, сообщили РИА Новости в суде.
В июле Бурим был приговорен к полугоду исправительных работ. Именно столько запрашивала для блогера прокуратура, представитель потерпевшей настаивал на самом строгом по статье "Побои" УК РФ
наказании - двух годах лишения свободы.
"Апелляционным определением Пресненского районного суда города Москвы приговор, которым Бурим А.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ, оставлен без изменения, жалобы - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.
Приговор был обжалован стороной потерпевшей.
Следствие установило, что в октябре 2020 года Бурим во время организованного им прямого эфира из апартаментов в "Москва-сити" ударил 21-летнюю знакомую лицом об стол. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.