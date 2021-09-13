https://ria.ru/20210913/sud-1749836974.html

Суд утвердил наказание блогеру Mellstroy за избиение девушки

Суд утвердил наказание блогеру Mellstroy за избиение девушки - РИА Новости, 13.09.2021

Суд утвердил наказание блогеру Mellstroy за избиение девушки

Пресненский суд Москвы признал законным приговор блогеру Андрею Буриму (Mellstroy) за избиение девушки во время онлайн-трансляции, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T12:16

2021-09-13T12:16

2021-09-13T12:25

происшествия

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россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы признал законным приговор блогеру Андрею Буриму (Mellstroy) за избиение девушки во время онлайн-трансляции, сообщили РИА Новости в суде.В июле Бурим был приговорен к полугоду исправительных работ. Именно столько запрашивала для блогера прокуратура, представитель потерпевшей настаивал на самом строгом по статье "Побои" УК РФ наказании - двух годах лишения свободы."Апелляционным определением Пресненского районного суда города Москвы приговор, которым Бурим А.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ, оставлен без изменения, жалобы - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.Приговор был обжалован стороной потерпевшей.Следствие установило, что в октябре 2020 года Бурим во время организованного им прямого эфира из апартаментов в "Москва-сити" ударил 21-летнюю знакомую лицом об стол. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

https://ria.ru/20210908/bloger-1749251502.html

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происшествия, москва, россия