https://ria.ru/20210913/strategiya-1749805368.html

В России разработали стратегию развития финансового рынка до 2030 года

В России разработали стратегию развития финансового рынка до 2030 года - РИА Новости, 13.09.2021

В России разработали стратегию развития финансового рынка до 2030 года

Минфин и Центробанк представили стратегию развития финансового рынка до 2030 года. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T09:30

2021-09-13T09:30

2021-09-13T11:16

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568839072_78:408:2993:2048_1920x0_80_0_0_81d0cddac8a29a180f7d3a2433018c56.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Минфин и Центробанк представили стратегию развития финансового рынка до 2030 года."Это первый документ стратегического планирования, подготовленный Минфином России и Банком России в тесном партнерстве с федеральными органами власти, бизнесом и научным сообществом. Цель <...> — повышение конкурентоспособности, прозрачности и эффективности финансовой политики и финансового рынка в целом", — отметили в министерстве.Основная часть посвящена развитию рынка капитала, страхованию, международной интеграции, содействию устойчивому развитию, защите прав потребителей в этой отрасли и финансовому просвещению."При реализации стратегии особое внимание планируется уделить макроэкономической и финансовой стабильности, развитию рынка ценных бумаг, цифровизации, развитию маркетплейсов и Open API, конкуренции, снижению роли государства в отдельных секторах и продуктах финансового рынка", — указывает Минфин.Также одной из главных задач в ведомстве считают развитие инновационного, клиентоориентированного и этичного бизнеса. "Необходимо сформировать условия, когда финансовые организации будут предлагать гражданам те продукты и услуги, которые наилучшим образом соответствуют их потребностям", — добавляется в сообщении.В ближайшей перспективе политику в этой сфере будут определять "Основные направления развития финансового рынка России", их проект на 2022-2024 годы уже прошел общественные консультации.

https://ria.ru/20210911/moskva-1749640582.html

https://ria.ru/20210908/vyplaty-1749181895.html

https://ria.ru/20210906/kudrin-1748945482.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия, центральный банк рф (цб рф)