https://ria.ru/20210913/strategiya-1749805368.html
В России разработали стратегию развития финансового рынка до 2030 года
В России разработали стратегию развития финансового рынка до 2030 года - РИА Новости, 13.09.2021
В России разработали стратегию развития финансового рынка до 2030 года
Минфин и Центробанк представили стратегию развития финансового рынка до 2030 года. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T09:30
2021-09-13T09:30
2021-09-13T11:16
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568839072_78:408:2993:2048_1920x0_80_0_0_81d0cddac8a29a180f7d3a2433018c56.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Минфин и Центробанк представили стратегию развития финансового рынка до 2030 года."Это первый документ стратегического планирования, подготовленный Минфином России и Банком России в тесном партнерстве с федеральными органами власти, бизнесом и научным сообществом. Цель <...> — повышение конкурентоспособности, прозрачности и эффективности финансовой политики и финансового рынка в целом", — отметили в министерстве.Основная часть посвящена развитию рынка капитала, страхованию, международной интеграции, содействию устойчивому развитию, защите прав потребителей в этой отрасли и финансовому просвещению."При реализации стратегии особое внимание планируется уделить макроэкономической и финансовой стабильности, развитию рынка ценных бумаг, цифровизации, развитию маркетплейсов и Open API, конкуренции, снижению роли государства в отдельных секторах и продуктах финансового рынка", — указывает Минфин.Также одной из главных задач в ведомстве считают развитие инновационного, клиентоориентированного и этичного бизнеса. "Необходимо сформировать условия, когда финансовые организации будут предлагать гражданам те продукты и услуги, которые наилучшим образом соответствуют их потребностям", — добавляется в сообщении.В ближайшей перспективе политику в этой сфере будут определять "Основные направления развития финансового рынка России", их проект на 2022-2024 годы уже прошел общественные консультации.
https://ria.ru/20210911/moskva-1749640582.html
https://ria.ru/20210908/vyplaty-1749181895.html
https://ria.ru/20210906/kudrin-1748945482.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568839072_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e05a348820b673829d59c0b1053962be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия, центральный банк рф (цб рф)
09:30 13.09.2021 (обновлено: 11:16 13.09.2021)
В России разработали стратегию развития финансового рынка до 2030 года
Минфин и Центробанк разработали стратегию развития финансового рынка до 2030 года
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Минфин
и Центробанк
представили стратегию развития финансового рынка до 2030 года.
"Это первый документ стратегического планирования, подготовленный Минфином России и Банком России в тесном партнерстве с федеральными органами власти, бизнесом и научным сообществом. Цель <...> — повышение конкурентоспособности, прозрачности и эффективности финансовой политики и финансового рынка в целом", — отметили в министерстве.
Основная часть посвящена развитию рынка капитала, страхованию, международной интеграции, содействию устойчивому развитию, защите прав потребителей в этой отрасли и финансовому просвещению.
"При реализации стратегии особое внимание планируется уделить макроэкономической и финансовой стабильности, развитию рынка ценных бумаг, цифровизации, развитию маркетплейсов и Open API, конкуренции, снижению роли государства в отдельных секторах и продуктах финансового рынка", — указывает Минфин.
Также одной из главных задач в ведомстве считают развитие инновационного, клиентоориентированного и этичного бизнеса.
"Необходимо сформировать условия, когда финансовые организации будут предлагать гражданам те продукты и услуги, которые наилучшим образом соответствуют их потребностям", — добавляется в сообщении.
В ближайшей перспективе политику в этой сфере будут определять "Основные направления развития финансового рынка России
", их проект на 2022-2024 годы уже прошел общественные консультации.