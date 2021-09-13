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В России разработали стратегию развития финансового рынка до 2030 года
В России разработали стратегию развития финансового рынка до 2030 года - РИА Новости, 13.09.2021
В России разработали стратегию развития финансового рынка до 2030 года
Минфин и Центробанк представили стратегию развития финансового рынка до 2030 года. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T09:30
2021-09-13T11:16
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Минфин и Центробанк представили стратегию развития финансового рынка до 2030 года."Это первый документ стратегического планирования, подготовленный Минфином России и Банком России в тесном партнерстве с федеральными органами власти, бизнесом и научным сообществом. Цель &lt;...&gt; — повышение конкурентоспособности, прозрачности и эффективности финансовой политики и финансового рынка в целом", — отметили в министерстве.Основная часть посвящена развитию рынка капитала, страхованию, международной интеграции, содействию устойчивому развитию, защите прав потребителей в этой отрасли и финансовому просвещению."При реализации стратегии особое внимание планируется уделить макроэкономической и финансовой стабильности, развитию рынка ценных бумаг, цифровизации, развитию маркетплейсов и Open API, конкуренции, снижению роли государства в отдельных секторах и продуктах финансового рынка", — указывает Минфин.Также одной из главных задач в ведомстве считают развитие инновационного, клиентоориентированного и этичного бизнеса. "Необходимо сформировать условия, когда финансовые организации будут предлагать гражданам те продукты и услуги, которые наилучшим образом соответствуют их потребностям", — добавляется в сообщении.В ближайшей перспективе политику в этой сфере будут определять "Основные направления развития финансового рынка России", их проект на 2022-2024 годы уже прошел общественные консультации.
https://ria.ru/20210911/moskva-1749640582.html
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия, центральный банк рф (цб рф)
09:30 13.09.2021 (обновлено: 11:16 13.09.2021)
 
В России разработали стратегию развития финансового рынка до 2030 года

Минфин и Центробанк разработали стратегию развития финансового рынка до 2030 года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Минфин и Центробанк представили стратегию развития финансового рынка до 2030 года.
"Это первый документ стратегического планирования, подготовленный Минфином России и Банком России в тесном партнерстве с федеральными органами власти, бизнесом и научным сообществом. Цель <...> — повышение конкурентоспособности, прозрачности и эффективности финансовой политики и финансового рынка в целом", — отметили в министерстве.
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Основная часть посвящена развитию рынка капитала, страхованию, международной интеграции, содействию устойчивому развитию, защите прав потребителей в этой отрасли и финансовому просвещению.
"При реализации стратегии особое внимание планируется уделить макроэкономической и финансовой стабильности, развитию рынка ценных бумаг, цифровизации, развитию маркетплейсов и Open API, конкуренции, снижению роли государства в отдельных секторах и продуктах финансового рынка", — указывает Минфин.
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Также одной из главных задач в ведомстве считают развитие инновационного, клиентоориентированного и этичного бизнеса.
"Необходимо сформировать условия, когда финансовые организации будут предлагать гражданам те продукты и услуги, которые наилучшим образом соответствуют их потребностям", — добавляется в сообщении.
В ближайшей перспективе политику в этой сфере будут определять "Основные направления развития финансового рынка России", их проект на 2022-2024 годы уже прошел общественные консультации.
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ЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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