https://ria.ru/20210913/strana-1749807174.html
Россияне назвали лучшие страны для жизни
Россияне назвали лучшие страны для жизни - РИА Новости, 13.09.2021
Россияне назвали лучшие страны для жизни
Россияне назвали свою страну и США лучшими местами для жизни, свидетельствуют данные опроса SuperJob. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T09:30
2021-09-13T09:30
2021-09-13T11:51
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россияне назвали свою страну и США лучшими местами для жизни, свидетельствуют данные опроса SuperJob.В исследовании приняли участие три тысячи респондентов из 522 населенных пунктов. Им задавали вопрос: "Если бы не было коронавирусных ограничений и у вас была возможность жить в любой стране мира, какую страну вы бы выбрали?"Остаться в России изъявили желание 41 процент опрошенных. Это на 18 процентов больше результата 2010 года. При этом среди женщин этот показатель оказался выше (45 процентов).На втором месте оказались США (семь процентов). Третью строчку поделили Канада, Италия и Швейцария (по четыре процента).Среди представителей наиболее популярных профессий, к которым отнесли программистов, HR-менеджеров, врачей и медсестер, инженеров, рабочих, администраторов, кладовщиков, продавцов, экономистов и учителей, Россию в качестве страны проживания выбрали большинство опрошенных. На втором месте чаще всего назывались США.Из других стран бухгалтеры чаще предпочитают Германию (13 процентов), менеджеры по продажам, специалисты по работе с клиентами и секретари — Италию (17 процентов), системные администраторы — Канаду (19 процентов).
https://ria.ru/20210825/rabota-1747170527.html
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общество, сша, италия, россия, новости - туризм
09:30 13.09.2021 (обновлено: 11:51 13.09.2021)
Россияне назвали лучшие страны для жизни
SuperJob: россияне назвали Россию, США, Канаду и Италию лучшими для жизни странами
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.
Россияне назвали свою страну и США
лучшими местами для жизни, свидетельствуют данные опроса SuperJob
.
В исследовании приняли участие три тысячи респондентов из 522 населенных пунктов. Им задавали вопрос: "Если бы не было коронавирусных ограничений и у вас была возможность жить в любой стране мира, какую страну вы бы выбрали?"
Остаться в России изъявили желание 41 процент опрошенных. Это на 18 процентов больше результата 2010 года. При этом среди женщин этот показатель оказался выше (45 процентов).
На втором месте оказались США (семь процентов). Третью строчку поделили Канада, Италия и Швейцария (по четыре процента).
Среди представителей наиболее популярных профессий, к которым отнесли программистов, HR-менеджеров, врачей и медсестер, инженеров, рабочих, администраторов, кладовщиков, продавцов, экономистов и учителей, Россию в качестве страны проживания выбрали большинство опрошенных. На втором месте чаще всего назывались США.
Из других стран бухгалтеры чаще предпочитают Германию (13 процентов), менеджеры по продажам, специалисты по работе с клиентами и секретари — Италию (17 процентов), системные администраторы — Канаду (19 процентов).