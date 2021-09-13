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В США российского гражданина признали виновным в фиктивном браке

В США российского гражданина признали виновным в фиктивном браке - РИА Новости, 13.09.2021

В США российского гражданина признали виновным в фиктивном браке

Россиянин Андрей Калугин и его бывшая супруга, сотрудница госдепартамента США американка Лаура Галлахер, признаны виновными в заключении фиктивного брака с... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T23:49

2021-09-13T23:49

2021-09-13T23:49

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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Россиянин Андрей Калугин и его бывшая супруга, сотрудница госдепартамента США американка Лаура Галлахер, признаны виновными в заключении фиктивного брака с целью получения гражданства США, сообщил американский минюст в понедельник.Суд присяжных в федеральном суде Калифорнии пришел к выводу, что 36-летний уроженец России Калугин и 32-летняя гражданка США Галлахер намеренно обманывали иммиграционные службы с целью получения россиянином гражданства и паспорта США."Решение присяжных привело двух подзащитный к ответственности за разработку мошеннической схемы по обману Соединенных Штатов и получения незаконного гражданства и паспортов", - говорится в сообщении ведомства.По данным следствия, пара познакомилась в 2013 году во время учебы в юридической школе, а в 2015, незадолго до того, когда у Калугина должна была истечь студенческая виза, заключили брак и подали документы на получение им вида на жительство (так называемой Грин карты). В марте 2016 года, сообщает ведомство, пара переехала из Калифорнии в Виргинию, где вскоре рассталась. Несмотря на разрыв, свидетельствует минюст, они продолжили процесс получения американских документов для Калугина.Галлахер, отмечается в сообщении, являясь не только лицензированным адвокатом, но и сотрудницей госдепартамента США, помогала Калугину ускорить процесс получения гражданства, а также получить обычный туристический и дипломатический паспорт для выездов за границу."Подзащитные предоставляли ложные сведения в заявлении (на получение гражданства), в том числе о том, что Калугин все еще был в добросовестном браке и планировал продолжать жить с Галлахер за границей и затем вернуться в США", - говорится в сообщении минюста. Вскоре после завершения оформления документов, пара официально развелась.По закону США Калугину и Галлахер грозит до 10 лет тюрьмы, но реальный срок может быть существенно меньше. Оглашение приговора намечено на 4 февраля 2022 года.Помимо тюремного заключения Калугин будет лишен американского гражданства.

https://ria.ru/20210830/okhota-1747774846.html

https://ria.ru/20210902/narkotiki-1748346646.html

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в мире, сша, виргиния, россия