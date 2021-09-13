https://ria.ru/20210913/ssha-1749909790.html

Суд по делу о терактах 11 сентября в США начнется как минимум через год

Суд по делу о терактах 11 сентября в США начнется как минимум через год - РИА Новости, 13.09.2021

Суд по делу о терактах 11 сентября в США начнется как минимум через год

Суд над пятью подозреваемыми в подготовке резонансных терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах начнется не раньше, чем через год, заявил в... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T19:01

2021-09-13T19:01

2021-09-13T19:22

в мире

сша

теракты 11 сентября (2001)

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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Суд над пятью подозреваемыми в подготовке резонансных терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах начнется не раньше, чем через год, заявил в понедельник председатель суда подполковник Мэттью Макколл."До начала судебного процесса осталось не меньше года", - сказал судья, которого цитирует газета New York Times.Макколл ранее был назначен новым председательствующим судьей по делу о терактах 9/11.На скамье подсудимых - пять человек, главный обвиняемый - гражданин Пакистана Халид Шейх Мохаммед, который считается центральной фигурой в подготовке терактов в США 11 сентября 2001 года.Мохаммед и другие подозреваемые в причастности к терактам были арестованы в 2002 и 2003 годах, затем провели несколько лет в тюрьмах ЦРУ, после чего были доставлены в лагерь на американской базе в Гуантанамо на Кубе. Официальные обвинения против Мохаммеда и еще четверых подозреваемых были выдвинуты военным трибуналом в 2012 году. Все пятеро обвиняемых отказались отвечать, признают ли они себя виновными. Сроки начала формального процесса пока не объявлены, но ожидается, что это может произойти не раньше апреля следующего года.Наблюдатели отмечают, что задержка начала процесса вызвана не только сложностью дел, но прежде всего тем, что в ходе расследования американские власти применяли пытки против подозреваемых на секретных американских военных базах, факт, который активно используется защитой обвиняемых.Угнанные террористами два пассажирских самолета 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189, в Пенсильвании - 44 человека.

https://ria.ru/20210912/11-1749738070.html

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сша

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в мире, сша, теракты 11 сентября (2001)