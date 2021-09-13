Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210913/ssha-1749909790.html
Суд по делу о терактах 11 сентября в США начнется как минимум через год
Суд по делу о терактах 11 сентября в США начнется как минимум через год - РИА Новости, 13.09.2021
Суд по делу о терактах 11 сентября в США начнется как минимум через год
Суд над пятью подозреваемыми в подготовке резонансных терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах начнется не раньше, чем через год, заявил в... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T19:01
2021-09-13T19:22
в мире
сша
теракты 11 сентября (2001)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Суд над пятью подозреваемыми в подготовке резонансных терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах начнется не раньше, чем через год, заявил в понедельник председатель суда подполковник Мэттью Макколл."До начала судебного процесса осталось не меньше года", - сказал судья, которого цитирует газета New York Times.Макколл ранее был назначен новым председательствующим судьей по делу о терактах 9/11.На скамье подсудимых - пять человек, главный обвиняемый - гражданин Пакистана Халид Шейх Мохаммед, который считается центральной фигурой в подготовке терактов в США 11 сентября 2001 года.Мохаммед и другие подозреваемые в причастности к терактам были арестованы в 2002 и 2003 годах, затем провели несколько лет в тюрьмах ЦРУ, после чего были доставлены в лагерь на американской базе в Гуантанамо на Кубе. Официальные обвинения против Мохаммеда и еще четверых подозреваемых были выдвинуты военным трибуналом в 2012 году. Все пятеро обвиняемых отказались отвечать, признают ли они себя виновными. Сроки начала формального процесса пока не объявлены, но ожидается, что это может произойти не раньше апреля следующего года.Наблюдатели отмечают, что задержка начала процесса вызвана не только сложностью дел, но прежде всего тем, что в ходе расследования американские власти применяли пытки против подозреваемых на секретных американских военных базах, факт, который активно используется защитой обвиняемых.Угнанные террористами два пассажирских самолета 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189, в Пенсильвании - 44 человека.
https://ria.ru/20210912/11-1749738070.html
https://ria.ru/20210912/analitik-1749776150.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_8659a99e1dbd68e5e18f8f0888ed38a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, теракты 11 сентября (2001)
19:01 13.09.2021 (обновлено: 19:22 13.09.2021)
 
Суд по делу о терактах 11 сентября в США начнется как минимум через год

Суд над пятью подозреваемыми в подготовке терактов 11 сентября в США начнется через год

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Суд над пятью подозреваемыми в подготовке резонансных терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах начнется не раньше, чем через год, заявил в понедельник председатель суда подполковник Мэттью Макколл.
"До начала судебного процесса осталось не меньше года", - сказал судья, которого цитирует газета New York Times.
Макколл ранее был назначен новым председательствующим судьей по делу о терактах 9/11.
На скамье подсудимых - пять человек, главный обвиняемый - гражданин Пакистана Халид Шейх Мохаммед, который считается центральной фигурой в подготовке терактов в США 11 сентября 2001 года.
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
12 сентября, 12:45Захват власти в Афганистане талибами
В Британии предупредили об угрозе нового "11 сентября"
Мохаммед и другие подозреваемые в причастности к терактам были арестованы в 2002 и 2003 годах, затем провели несколько лет в тюрьмах ЦРУ, после чего были доставлены в лагерь на американской базе в Гуантанамо на Кубе. Официальные обвинения против Мохаммеда и еще четверых подозреваемых были выдвинуты военным трибуналом в 2012 году. Все пятеро обвиняемых отказались отвечать, признают ли они себя виновными. Сроки начала формального процесса пока не объявлены, но ожидается, что это может произойти не раньше апреля следующего года.
Наблюдатели отмечают, что задержка начала процесса вызвана не только сложностью дел, но прежде всего тем, что в ходе расследования американские власти применяли пытки против подозреваемых на секретных американских военных базах, факт, который активно используется защитой обвиняемых.
Угнанные террористами два пассажирских самолета 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189, в Пенсильвании - 44 человека.
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
12 сентября, 20:45
Экс-аналитик АНБ оценил доклад ФБР по терактам 11 сентября
 
В миреСШАТеракты 11 сентября (2001)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36В МВД рассказали, какое наказание ждет операторов связи за подмену номеров
05:27Суд в Приамурье ужесточил приговор одному из убивших амурского тигра
05:09Инфекционист предположил, какой может быть "четвертая волна" коронавируса
04:26В Японии выявили масштабное повреждение фильтров на АЭС "Фукусима-1"
04:15Синоптик рассказал, ждет ли Москву настоящее бабье лето
03:43Легкий танк "Спрут" сбросили с вышки для проверки на прочность
03:26Эксперт оценил возможность перехода украинского языка на иероглифы
03:24Рубль вошел в список 20 самых популярных валют в мире
03:20Российские ученые нашли "эликсир молодости" в сибирской пихте
03:17В России предложили сделать обязательными три выходных после вакцинации
03:15Эксперт рассказала, через сколько времени "сгорает" ваш долг банкам
03:09Онколог назвал четыре симптома "незаметного" поражения организма раком
02:52Политолог рассказал, как Зеленский оскорбил Макрона и Меркель
02:46США осудили власти Белоруссии за "организацию" потока мигрантов на границе
02:21Пушков рассказал, как Азаров затроллил Зеленского сравнением с Лукашенко
02:17В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
02:15Эксперт предупредил, как можно потерять деньги, скупая акции
02:15Врач назвала признаки испорченного варенья
02:06В США предрекли разрушительные последствия войны с Россией
01:56В Раде раскрыли условие Москвы для встречи Путина и Зеленского
Лента новостейМолния