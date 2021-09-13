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Прокуратура проверит сообщения о собаке, потерянной в аэропорту Домодедово
Прокуратура проверит сообщения о собаке, потерянной в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 13.09.2021
Прокуратура проверит сообщения о собаке, потерянной в аэропорту Домодедово
Публикации в СМИ о пропавшей в Домодедово собаке подтвердили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, авиакомпании S7 и в самом аэропорту. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T18:08
2021-09-13T21:15
происшествия
симферополь
москва
домодедово (аэропорт)
домашние животные
россия
s7 airlines
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Публикации в СМИ о пропавшей в Домодедово собаке подтвердили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, авиакомпании S7 и в самом аэропорту.Так, 10 сентября пассажиры рейса Москва — Симферополь сдали животное в багаж в специальной переноске, но по прилете собаки на борту не оказалось.Надзорное ведомство начало проверку.В аэропорту со ссылкой на записи камер наблюдения и осмотр переноски заявили, что собака перегрызла защитный хомут и сбежала еще до погрузки на рейс.Как подчеркнули в Домодедово, информация о том, что собака находится на взлетно-посадочной полосе, неверна. Там пообещали приложить все усилия, чтобы поймать питомца.В свою очередь, авиакомпания пообещала вознаграждение тому, что найдет потерявшуюся собаку."Если вы видели в районе аэропорта Домодедово небольшую собаку без породы с короткими черно-белыми лапами, розовым ошейником с номером телефона на нем, пожалуйста, сообщите на нашу горячую линию или в личные сообщения в наших официальных аккаунтах в соцсетях", — добавили в S7.Там пояснили, что Еве удалось сбежать, так как она сумела перегрызть пломбы, фиксировавшие дверцу, а сотрудники аэропорта были заняты обработкой багажа и не заметили пропажи.В авиакомпании выразили сожаление в связи с ситуацией и пообещали, что ее сотрудники вместе со службами аэропорта и кинологами приложат все усилия, чтобы найти потерявшуюся собаку.
https://ria.ru/20210622/aeroflot-1738047478.html
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симферополь
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Собака сбежала из багажного отделения в Домодедово
В Домодедове ищут потерявшуюся три дня назад собаку. 10 сентября Ева должна была лететь в багажном отделении самолёта S7 из Москвы, но по прилёте в Симферополь хозяйка Екатерина Б. её не получила. Женщина говорит, что в день пропажи собаку никто не искал – ни сотрудники Домодедова, ни S7.
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происшествия, симферополь, москва, домодедово (аэропорт), домашние животные, россия, s7 airlines
18:08 13.09.2021 (обновлено: 21:15 13.09.2021)
 
Прокуратура проверит сообщения о собаке, потерянной в аэропорту Домодедово

Прокуроры проверят сообщения о собаке, сданной в багаж и потерянной в аэропорту Домодедово

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Публикации в СМИ о пропавшей в Домодедово собаке подтвердили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, авиакомпании S7 и в самом аэропорту.
Так, 10 сентября пассажиры рейса Москва — Симферополь сдали животное в багаж в специальной переноске, но по прилете собаки на борту не оказалось.
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В аэропорту со ссылкой на записи камер наблюдения и осмотр переноски заявили, что собака перегрызла защитный хомут и сбежала еще до погрузки на рейс.

"В Домодедово в круглосуточном режиме оперативная группа ищет собаку Еву. Поиск охватывает всю территорию аэродрома — 1300 гектаров. В оперативную группу дополнительно вошли кинологи и волонтеры из числа сотрудников аэропорта, которые не задействованы в рабочей смене. Сотрудникам направлены фотографии питомица", — добавили в воздушной гавани.

Как подчеркнули в Домодедово, информация о том, что собака находится на взлетно-посадочной полосе, неверна. Там пообещали приложить все усилия, чтобы поймать питомца.
В свою очередь, авиакомпания пообещала вознаграждение тому, что найдет потерявшуюся собаку.
"Если вы видели в районе аэропорта Домодедово небольшую собаку без породы с короткими черно-белыми лапами, розовым ошейником с номером телефона на нем, пожалуйста, сообщите на нашу горячую линию или в личные сообщения в наших официальных аккаунтах в соцсетях", — добавили в S7.
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"Кольцов: небо, кот, аэропорт" – история оставленного питомцаВ аэропорту Екатеринбурга бросили кота. Одна из пассажирок собиралась лететь со своим питомцем в Москву, но не знала, что на животное нужно оформлять документы. Поэтому улетела одна.
Там пояснили, что Еве удалось сбежать, так как она сумела перегрызть пломбы, фиксировавшие дверцу, а сотрудники аэропорта были заняты обработкой багажа и не заметили пропажи.
В авиакомпании выразили сожаление в связи с ситуацией и пообещали, что ее сотрудники вместе со службами аэропорта и кинологами приложат все усилия, чтобы найти потерявшуюся собаку.
 
ПроисшествияСимферопольМоскваДомодедово (аэропорт)домашние животныеРоссияS7 Airlines
 
 
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