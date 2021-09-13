https://ria.ru/20210913/sobaka-1749902446.html

Прокуратура проверит сообщения о собаке, потерянной в аэропорту Домодедово

Прокуратура проверит сообщения о собаке, потерянной в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 13.09.2021

Прокуратура проверит сообщения о собаке, потерянной в аэропорту Домодедово

Публикации в СМИ о пропавшей в Домодедово собаке подтвердили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, авиакомпании S7 и в самом аэропорту. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T18:08

2021-09-13T18:08

2021-09-13T21:15

происшествия

симферополь

москва

домодедово (аэропорт)

домашние животные

россия

s7 airlines

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Публикации в СМИ о пропавшей в Домодедово собаке подтвердили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, авиакомпании S7 и в самом аэропорту.Так, 10 сентября пассажиры рейса Москва — Симферополь сдали животное в багаж в специальной переноске, но по прилете собаки на борту не оказалось.Надзорное ведомство начало проверку.В аэропорту со ссылкой на записи камер наблюдения и осмотр переноски заявили, что собака перегрызла защитный хомут и сбежала еще до погрузки на рейс.Как подчеркнули в Домодедово, информация о том, что собака находится на взлетно-посадочной полосе, неверна. Там пообещали приложить все усилия, чтобы поймать питомца.В свою очередь, авиакомпания пообещала вознаграждение тому, что найдет потерявшуюся собаку."Если вы видели в районе аэропорта Домодедово небольшую собаку без породы с короткими черно-белыми лапами, розовым ошейником с номером телефона на нем, пожалуйста, сообщите на нашу горячую линию или в личные сообщения в наших официальных аккаунтах в соцсетях", — добавили в S7.Там пояснили, что Еве удалось сбежать, так как она сумела перегрызть пломбы, фиксировавшие дверцу, а сотрудники аэропорта были заняты обработкой багажа и не заметили пропажи.В авиакомпании выразили сожаление в связи с ситуацией и пообещали, что ее сотрудники вместе со службами аэропорта и кинологами приложат все усилия, чтобы найти потерявшуюся собаку.

https://ria.ru/20210622/aeroflot-1738047478.html

https://ria.ru/20210717/koltsov-1741693071.html

симферополь

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Собака сбежала из багажного отделения в Домодедово В Домодедове ищут потерявшуюся три дня назад собаку. 10 сентября Ева должна была лететь в багажном отделении самолёта S7 из Москвы, но по прилёте в Симферополь хозяйка Екатерина Б. её не получила. Женщина говорит, что в день пропажи собаку никто не искал – ни сотрудники Домодедова, ни S7. 2021-09-13T18:08 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, симферополь, москва, домодедово (аэропорт), домашние животные, россия, s7 airlines