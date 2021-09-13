Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210913/sizo-1749928044.html
Арестантам в СИЗО разрешат звонить малолетним детям
Арестантам в СИЗО разрешат звонить малолетним детям - РИА Новости, 13.09.2021
Арестантам в СИЗО разрешат звонить малолетним детям
Министерство юстиции РФ разрешило арестантам в СИЗО звонить детям, если им не исполнилось 14 лет, в течение 24 часов после получения разрешения от следователя... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T22:15
2021-09-13T22:18
общество
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574998921_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ecbc547a57b66aa57b4cc471ca19bf31.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Министерство юстиции РФ разрешило арестантам в СИЗО звонить детям, если им не исполнилось 14 лет, в течение 24 часов после получения разрешения от следователя или суда, соответствующий ведомственный приказ опубликован в понедельник на портале правовой информации."Подозреваемым или обвиняемым женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет и являющемуся единственным родителем, телефонный разговор со своими малолетними детьми предоставляется в течение 24 часов с момента поступления в СИЗО письменного разрешения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, или суда", - говорится в документе.В частности, изменения вносятся в правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы РФ и ряд нормативно-правовых актов.
https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738354855.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574998921_180:0:2847:2000_1920x0_80_0_0_fe87a7223a2991932dea31ecdd5fb90a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
22:15 13.09.2021 (обновлено: 22:18 13.09.2021)
 
Арестантам в СИЗО разрешат звонить малолетним детям

Арестантам в СИЗО дадут право на звонок малолетним детям

© АГН "Москва" / Андрей НикеричевСИЗО №6 в Москве
СИЗО №6 в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Министерство юстиции РФ разрешило арестантам в СИЗО звонить детям, если им не исполнилось 14 лет, в течение 24 часов после получения разрешения от следователя или суда, соответствующий ведомственный приказ опубликован в понедельник на портале правовой информации.
"Подозреваемым или обвиняемым женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет и являющемуся единственным родителем, телефонный разговор со своими малолетними детьми предоставляется в течение 24 часов с момента поступления в СИЗО письменного разрешения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, или суда", - говорится в документе.
В частности, изменения вносятся в правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы РФ и ряд нормативно-правовых актов.
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 06:33Распространение коронавируса
ФСИН: заключенные московских СИЗО не жаловались на отказ их вакцинироватьФСИН не получала жалоб от заключенных в Москве из-за отказа их вакцинировать
 
ОбществоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)РоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36В МВД рассказали, какое наказание ждет операторов связи за подмену номеров
05:27Суд в Приамурье ужесточил приговор одному из убивших амурского тигра
05:09Инфекционист предположил, какой может быть "четвертая волна" коронавируса
04:26В Японии выявили масштабное повреждение фильтров на АЭС "Фукусима-1"
04:15Синоптик рассказал, ждет ли Москву настоящее бабье лето
03:43Легкий танк "Спрут" сбросили с вышки для проверки на прочность
03:26Эксперт оценил возможность перехода украинского языка на иероглифы
03:24Рубль вошел в список 20 самых популярных валют в мире
03:20Российские ученые нашли "эликсир молодости" в сибирской пихте
03:17В России предложили сделать обязательными три выходных после вакцинации
03:15Эксперт рассказала, через сколько времени "сгорает" ваш долг банкам
03:09Онколог назвал четыре симптома "незаметного" поражения организма раком
02:52Политолог рассказал, как Зеленский оскорбил Макрона и Меркель
02:46США осудили власти Белоруссии за "организацию" потока мигрантов на границе
02:21Пушков рассказал, как Азаров затроллил Зеленского сравнением с Лукашенко
02:17В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
02:15Эксперт предупредил, как можно потерять деньги, скупая акции
02:15Врач назвала признаки испорченного варенья
02:06В США предрекли разрушительные последствия войны с Россией
01:56В Раде раскрыли условие Москвы для встречи Путина и Зеленского
Лента новостейМолния