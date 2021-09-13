https://ria.ru/20210913/sizo-1749928044.html

Арестантам в СИЗО разрешат звонить малолетним детям

Арестантам в СИЗО разрешат звонить малолетним детям - РИА Новости, 13.09.2021

Арестантам в СИЗО разрешат звонить малолетним детям

Министерство юстиции РФ разрешило арестантам в СИЗО звонить детям, если им не исполнилось 14 лет, в течение 24 часов после получения разрешения от следователя... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T22:15

2021-09-13T22:15

2021-09-13T22:18

общество

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Министерство юстиции РФ разрешило арестантам в СИЗО звонить детям, если им не исполнилось 14 лет, в течение 24 часов после получения разрешения от следователя или суда, соответствующий ведомственный приказ опубликован в понедельник на портале правовой информации."Подозреваемым или обвиняемым женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет и являющемуся единственным родителем, телефонный разговор со своими малолетними детьми предоставляется в течение 24 часов с момента поступления в СИЗО письменного разрешения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, или суда", - говорится в документе.В частности, изменения вносятся в правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы РФ и ряд нормативно-правовых актов.

https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738354855.html

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2021

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общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия, министерство юстиции рф (минюст россии)