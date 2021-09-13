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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210913/shivers-1749494563.html
Эд Ширан влюбляется с первого взгляда в клипе на песню "Shivers"
Эд Ширан влюбляется с первого взгляда в клипе на песню "Shivers" - РИА Новости, 13.09.2021
Эд Ширан влюбляется с первого взгляда в клипе на песню "Shivers"
Английский певец Эд Ширан представил в Сети новый трек "Shivers" и опубликовал на YouTube видео на него, снятое знаменитым клипмейкером Дэйвом Майерсом. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T06:54
2021-09-13T06:54
культура
эд ширан
новости культуры
музыка
youtube
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Английский певец Эд Ширан представил в Сети новый трек "Shivers" и опубликовал на YouTube видео на него, снятое знаменитым клипмейкером Дэйвом Майерсом.В ролике герой Ширана пьет кофе в придорожном кафе. Там он встречает миловидную девушку по имени Софи (АннаСофия Робб) и с первого взгляда влюбляется в нее. Эйфорию, которую испытывает молодой человек в этот момент, Майерс показывает с помощью ироничных метафор. Например, когда девушка долго не отвечает своему другу на сообщение, музыкант чувствует себя опустошенным и даже на время оказывается в морге. Но Софи его, разумеется, "воскрешает" ответным письмом. А на первом свидании пара становится то танцорами диско, то супергероями из комиксов и сказок.Многим зрителям понравилось, что в последнее время Эд Ширан отказался от амплуа рыжеволосого парня с гитарой и начал создавать что-то интересное и запоминающееся. Песня "Shivers" войдет в предстоящий альбом музыканта "Equals", релиз которого состоится 29 октября. Ранее Ширан выпустил еще один трек из сборника "Visiting Hours". Его англичанин посвятил своему другу Майклу Гудински. Австралийского бизнесмена не стало в марте этого года.
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эд ширан, новости культуры, музыка, youtube
06:54 13.09.2021
 

Эд Ширан влюбляется с первого взгляда в клипе на песню "Shivers"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Английский певец Эд Ширан представил в Сети новый трек "Shivers" и опубликовал на YouTube видео на него, снятое знаменитым клипмейкером Дэйвом Майерсом.
В ролике герой Ширана пьет кофе в придорожном кафе. Там он встречает миловидную девушку по имени Софи (АннаСофия Робб) и с первого взгляда влюбляется в нее. Эйфорию, которую испытывает молодой человек в этот момент, Майерс показывает с помощью ироничных метафор.
Например, когда девушка долго не отвечает своему другу на сообщение, музыкант чувствует себя опустошенным и даже на время оказывается в морге. Но Софи его, разумеется, "воскрешает" ответным письмом. А на первом свидании пара становится то танцорами диско, то супергероями из комиксов и сказок.
Многим зрителям понравилось, что в последнее время Эд Ширан отказался от амплуа рыжеволосого парня с гитарой и начал создавать что-то интересное и запоминающееся.
Песня "Shivers" войдет в предстоящий альбом музыканта "Equals", релиз которого состоится 29 октября. Ранее Ширан выпустил еще один трек из сборника "Visiting Hours". Его англичанин посвятил своему другу Майклу Гудински. Австралийского бизнесмена не стало в марте этого года.
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