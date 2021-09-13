https://ria.ru/20210913/shariat-1749810164.html

Талибы намерены убрать из программ вузов предметы, противоречащие шариату

Талибы намерены убрать из программ вузов предметы, противоречащие шариату - РИА Новости, 13.09.2021

Талибы намерены убрать из программ вузов предметы, противоречащие шариату

Движение "Талибан"* собирается убрать из программ афганских университетов предметы, противоречащие законам шариата, сообщает телеканал Tolo News. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T09:58

2021-09-13T09:58

2021-09-13T09:58

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

оон

талибан

афганистан

мохаммад хасан ахунд

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* собирается убрать из программ афганских университетов предметы, противоречащие законам шариата, сообщает телеканал Tolo News.Ранее агентство Khaama Press сообщило, что студентов университетов ждут изменения в программе: второстепенные предметы заменят на более современные, чтобы афганцы могли конкурировать со студентами из других стран."Каждый предмет, который противоречит законам ислама, будет исключен (из программы)", - приводит телеканал слова и.о. министра высшего образования Афганистана Абдула Баки Хаккани.На данный момент не уточняется, от каких именно дисциплин собираются отказаться власти.Министерство высшего образования также обещает в будущем запустить специальную программу, которая позволит студентам проходить обучение за рубежом.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи. В ответ в Кабуле и ряде других городов Афганистана прошли акции протеста, на которые новые власти отреагировали силовым разгоном и последующим запретом несанкционированных манифестаций.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210913/afganistan-1749801647.html

https://ria.ru/20210911/afganistan-1749701628.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд