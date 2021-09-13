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В штольне на Камчатке погиб шахтер
В штольне на Камчатке погиб шахтер - РИА Новости, 13.09.2021
В штольне на Камчатке погиб шахтер
Следственный комитет и прокуратура начали свои проверки по факту гибели работника горнорудного предприятия в штольне на Камчатке, сообщают пресс-службы... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T01:07
2021-09-13T01:07
происшествия
елизовский район
петропавловск-камчатский
камчатский край
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен - РИА Новости. Следственный комитет и прокуратура начали свои проверки по факту гибели работника горнорудного предприятия в штольне на Камчатке, сообщают пресс-службы ведомств.По данным краевой прокуратуры, это произошло на Асачинском месторождении. Ведомство оценит, как идет исполнение законодательства об охране труда на предприятии."По предварительной информации, имело место нарушение техники безопасности: 44-летний проходчик заранее не обработал борт в ходе крепления горной выработки, что предписано действующей на предприятии инструкцией по технике производственной безопасности. В результате произошло локальное обрушение двух кусков горной породы. Проходчику, оказавшемуся в периметре обрушения, была оказана необходимая медицинская помощь, однако полученные травмы были несовместимы с жизнью", - говорится в сообщении "ТСГ Асача" (ранее АО "Тревожное зарево").Компания добавила, что вместе с погибшим на участке работали еще двое специалистов, они не пострадали.Асачинское золоторудное месторождение расположено в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского, в Елизовском районе. Этот рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе. 6 января 2021 года на этом месторождении произошел обвал пород, пять человек оказались под завалами. Двое из них погибли.
елизовский район
петропавловск-камчатский
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РИА Новости
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происшествия, елизовский район, петропавловск-камчатский, камчатский край, россия
01:07 13.09.2021
 
В штольне на Камчатке погиб шахтер

Началась проверка после гибели шахтера в штольне на Камчатке

© РИА Новости / Руслан КривобокКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен - РИА Новости. Следственный комитет и прокуратура начали свои проверки по факту гибели работника горнорудного предприятия в штольне на Камчатке, сообщают пресс-службы ведомств.

"В дневное время 10 сентября в ходе проведения работ по креплению горной выработки зумпфа в разведывательной штольне одного из горнорудных месторождений Камчатского края произошел локальный вывал двух кусков горной массы, одним из которых был травмирован 44-летний работник предприятия. Спустя непродолжительный период времени мужчина скончался на месте происшествия", - сообщили в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю.

По данным краевой прокуратуры, это произошло на Асачинском месторождении. Ведомство оценит, как идет исполнение законодательства об охране труда на предприятии.
"По предварительной информации, имело место нарушение техники безопасности: 44-летний проходчик заранее не обработал борт в ходе крепления горной выработки, что предписано действующей на предприятии инструкцией по технике производственной безопасности. В результате произошло локальное обрушение двух кусков горной породы. Проходчику, оказавшемуся в периметре обрушения, была оказана необходимая медицинская помощь, однако полученные травмы были несовместимы с жизнью", - говорится в сообщении "ТСГ Асача" (ранее АО "Тревожное зарево").
Компания добавила, что вместе с погибшим на участке работали еще двое специалистов, они не пострадали.
Асачинское золоторудное месторождение расположено в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского, в Елизовском районе. Этот рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе. 6 января 2021 года на этом месторождении произошел обвал пород, пять человек оказались под завалами. Двое из них погибли.
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ПроисшествияЕлизовский районПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайРоссия
 
 
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