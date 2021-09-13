https://ria.ru/20210913/shakhter-1749793061.html

В штольне на Камчатке погиб шахтер

В штольне на Камчатке погиб шахтер - РИА Новости, 13.09.2021

В штольне на Камчатке погиб шахтер

Следственный комитет и прокуратура начали свои проверки по факту гибели работника горнорудного предприятия в штольне на Камчатке, сообщают пресс-службы... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T01:07

2021-09-13T01:07

2021-09-13T01:07

происшествия

елизовский район

петропавловск-камчатский

камчатский край

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен - РИА Новости. Следственный комитет и прокуратура начали свои проверки по факту гибели работника горнорудного предприятия в штольне на Камчатке, сообщают пресс-службы ведомств.По данным краевой прокуратуры, это произошло на Асачинском месторождении. Ведомство оценит, как идет исполнение законодательства об охране труда на предприятии."По предварительной информации, имело место нарушение техники безопасности: 44-летний проходчик заранее не обработал борт в ходе крепления горной выработки, что предписано действующей на предприятии инструкцией по технике производственной безопасности. В результате произошло локальное обрушение двух кусков горной породы. Проходчику, оказавшемуся в периметре обрушения, была оказана необходимая медицинская помощь, однако полученные травмы были несовместимы с жизнью", - говорится в сообщении "ТСГ Асача" (ранее АО "Тревожное зарево").Компания добавила, что вместе с погибшим на участке работали еще двое специалистов, они не пострадали.Асачинское золоторудное месторождение расположено в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского, в Елизовском районе. Этот рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе. 6 января 2021 года на этом месторождении произошел обвал пород, пять человек оказались под завалами. Двое из них погибли.

елизовский район

петропавловск-камчатский

камчатский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, елизовский район, петропавловск-камчатский, камчатский край, россия