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Культура
https://ria.ru/20210913/serial-1749835365.html
Завершились съемки второго сезона сериала "Эпидемия"
Завершились съемки второго сезона сериала "Эпидемия" - РИА Новости, 13.09.2021
Завершились съемки второго сезона сериала "Эпидемия"
Завершились съемки второго сезона сериала "Эпидемия" режиссера Дмитрия Тюрина, они прошли в Санкт-Петербурге, Москве и Карелии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T12:11
2021-09-13T12:11
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Завершились съемки второго сезона сериала "Эпидемия" режиссера Дмитрия Тюрина, они прошли в Санкт-Петербурге, Москве и Карелии, сообщила пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production."Завершились съемки второго сезона сериала "Эпидемия" производства кинокомпании 1-2-3 Production. Съемочная команда во главе с режиссером Дмитрием Тюриным прошла почти полугодовой путь: от старта в подмосковной Ивантеевке, через Санкт-Петербург и окрестности, экспедиции в Карелию и Приозерск, чтобы снова вернуться в Москву", - говорится в сообщении.Премьера первого сезона "Эпидемии" режиссера Павла Костомарова по мотивам романа Яны Вагнер "Вонгозеро" состоялась в сети 14 ноября 2019 года. Сериал был продан на международную платформу Netflix, где за первую неделю просмотров он вошел в топ-10 по просмотрам в 56 странах. По итогам года драма стала первым российским проектом, вошедшим в топ-10 неанглоязычных сериалов на Netflix.
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netflix, новости культуры, кино и сериалы
12:11 13.09.2021
 
Завершились съемки второго сезона сериала "Эпидемия"

Завершились съемки второго сезона сериала "Эпидемия"

© PREMIER (2018-...)Кадр из сериала "Эпидемия"
Кадр из сериала Эпидемия
© PREMIER (2018-...)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Завершились съемки второго сезона сериала "Эпидемия" режиссера Дмитрия Тюрина, они прошли в Санкт-Петербурге, Москве и Карелии, сообщила пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production.
"Завершились съемки второго сезона сериала "Эпидемия" производства кинокомпании 1-2-3 Production. Съемочная команда во главе с режиссером Дмитрием Тюриным прошла почти полугодовой путь: от старта в подмосковной Ивантеевке, через Санкт-Петербург и окрестности, экспедиции в Карелию и Приозерск, чтобы снова вернуться в Москву", - говорится в сообщении.
Премьера первого сезона "Эпидемии" режиссера Павла Костомарова по мотивам романа Яны Вагнер "Вонгозеро" состоялась в сети 14 ноября 2019 года. Сериал был продан на международную платформу Netflix, где за первую неделю просмотров он вошел в топ-10 по просмотрам в 56 странах. По итогам года драма стала первым российским проектом, вошедшим в топ-10 неанглоязычных сериалов на Netflix.
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