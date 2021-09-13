https://ria.ru/20210913/serial-1749835365.html

Завершились съемки второго сезона сериала "Эпидемия"

Завершились съемки второго сезона сериала "Эпидемия" - РИА Новости, 13.09.2021

Завершились съемки второго сезона сериала "Эпидемия"

Завершились съемки второго сезона сериала "Эпидемия" режиссера Дмитрия Тюрина, они прошли в Санкт-Петербурге, Москве и Карелии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T12:11

2021-09-13T12:11

2021-09-13T12:11

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Завершились съемки второго сезона сериала "Эпидемия" режиссера Дмитрия Тюрина, они прошли в Санкт-Петербурге, Москве и Карелии, сообщила пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production."Завершились съемки второго сезона сериала "Эпидемия" производства кинокомпании 1-2-3 Production. Съемочная команда во главе с режиссером Дмитрием Тюриным прошла почти полугодовой путь: от старта в подмосковной Ивантеевке, через Санкт-Петербург и окрестности, экспедиции в Карелию и Приозерск, чтобы снова вернуться в Москву", - говорится в сообщении.Премьера первого сезона "Эпидемии" режиссера Павла Костомарова по мотивам романа Яны Вагнер "Вонгозеро" состоялась в сети 14 ноября 2019 года. Сериал был продан на международную платформу Netflix, где за первую неделю просмотров он вошел в топ-10 по просмотрам в 56 странах. По итогам года драма стала первым российским проектом, вошедшим в топ-10 неанглоязычных сериалов на Netflix.

https://ria.ru/20210913/vertinskiy-1749385810.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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