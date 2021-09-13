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Пользователи пожаловались на сбой в работе App Store
Пользователи пожаловались на сбой в работе App Store - РИА Новости, 13.09.2021
Пользователи пожаловались на сбой в работе App Store
Российские пользователи массово жалуются на сбои в работе приложения. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T16:40
2021-09-13T16:40
2021-09-13T17:23
общество
технологии
москва
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские пользователи массово жалуются на сбои в работе приложения. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.Большинство юзеров указали на трудности с его скачиванием и обновлением.Основная часть обращений приходит от жителей Москвы.
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общество, технологии, москва
16:40 13.09.2021 (обновлено: 17:23 13.09.2021)
Пользователи пожаловались на сбой в работе App Store
Downdetector: пользователи App Store пожаловались на сбой в работе приложения