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Пользователи пожаловались на сбой в работе App Store

Пользователи пожаловались на сбой в работе App Store - РИА Новости, 13.09.2021

Пользователи пожаловались на сбой в работе App Store

Российские пользователи массово жалуются на сбои в работе приложения. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T16:40

2021-09-13T16:40

2021-09-13T17:23

общество

технологии

москва

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские пользователи массово жалуются на сбои в работе приложения. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.Большинство юзеров указали на трудности с его скачиванием и обновлением.Основная часть обращений приходит от жителей Москвы.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, москва