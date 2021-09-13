Отец жертв крушения МН17 выдвинул версию магии числа семь
Отец жертв крушения МН17 Эверт ван Зайтвелд выдвинул версию магии числа семь
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
ПАРИЖ, 13 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Гражданин Нидерландов Эверт ван Зайтвелд, у которого при крушении рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" на востоке Украины в 2014 году погибли двое детей, в ходе слушаний назвал символичной цифру 7 в трагедии, так как она, по его мнению, означает "завершенность".
В Нидерландах в понедельник возобновились слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, в суде на этой неделе продолжатся выступления родственников погибших. Слушания проходят в особо охраняемом комплексе Схипхол под Амстердамом, трансляция ведется на сайте суда.
"Я бы хотел объяснить, что означает число 7. Это цифра символизирует завершенность. Эта цифра присутствует в наименовании рейса - МН17, в дате трагедии - 17.07.2014. Этот рейс на тот момент выполнялся на протяжении 17 лет. Жертвы были гражданами 17 государств. Тип самолета - Boeing 777. Крушение этого самолета изменило ход событий (на востоке Украины - ред.), создав fait accompli (с фр. "свершившийся факт" - термин для обозначения стран, действующих в обход международно-правовых норм для создания такой ситуации, при которой событие будет принято как необратимое - ред.)", - сказал ван Зайтвелд на заседании.
Мужчина заявил, что "все больше убеждается" в том, что МН17 был сбит преднамеренно, чтобы изменить ход событий вооруженного конфликта на востоке Украины. "Я подозреваю, что убийцы и люди, отдавшие приказы, специально выбрали МН17. Нидерланды – маленькая страна, это не мировая держава. А Малайзия уже пострадала из-за инцидента с MH370 (рейс "Малайзийских авиалиний" по маршруту Куала-Лумпур— Пекин, который исчез 8 марта 2014 года в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлёта - ред.). Обе страны слишком малы для геополитических игр. Если бы был сбит гражданский самолет одной из ведущих держав, предполагаю, что ответ был бы другим", - считает он.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
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Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, из которых 192 - граждане Нидерландов, 44 - Малайзии, 27 - Австралии, 12 индонезийцев, 10 британцев, четверо бельгийцев, четверо немцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один - Новой Зеландии. Все они погибли.
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств ПВО, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Для расследования трагедии была сформирована Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии и Украины. Малайзию изначально не включили в эту группу, хотя на борту было много граждан этой страны, она присоединилась к расследованию позднее. Россия в работе группы не участвовала.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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