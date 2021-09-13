Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210913/samolet-1749880195.html
Отец жертв крушения МН17 выдвинул версию магии числа семь
Отец жертв крушения МН17 выдвинул версию магии числа семь - РИА Новости, 13.09.2021
Отец жертв крушения МН17 выдвинул версию магии числа семь
Гражданин Нидерландов Эверт ван Зайтвелд, у которого при крушении рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" на востоке Украины в 2014 году погибли двое детей, в ходе... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T16:05
2021-09-13T16:05
в мире
украина
нидерланды
малайзия
крушение малайзийского boeing под донецком
авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014)
mh17. расследование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154922/82/1549228272_0:191:3077:1921_1920x0_80_0_0_73963080a4793a072c5054ced46db1bc.jpg
ПАРИЖ, 13 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Гражданин Нидерландов Эверт ван Зайтвелд, у которого при крушении рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" на востоке Украины в 2014 году погибли двое детей, в ходе слушаний назвал символичной цифру 7 в трагедии, так как она, по его мнению, означает "завершенность".В Нидерландах в понедельник возобновились слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, в суде на этой неделе продолжатся выступления родственников погибших. Слушания проходят в особо охраняемом комплексе Схипхол под Амстердамом, трансляция ведется на сайте суда."Я бы хотел объяснить, что означает число 7. Это цифра символизирует завершенность. Эта цифра присутствует в наименовании рейса - МН17, в дате трагедии - 17.07.2014. Этот рейс на тот момент выполнялся на протяжении 17 лет. Жертвы были гражданами 17 государств. Тип самолета - Boeing 777. Крушение этого самолета изменило ход событий (на востоке Украины - ред.), создав fait accompli (с фр. "свершившийся факт" - термин для обозначения стран, действующих в обход международно-правовых норм для создания такой ситуации, при которой событие будет принято как необратимое - ред.)", - сказал ван Зайтвелд на заседании.Мужчина заявил, что "все больше убеждается" в том, что МН17 был сбит преднамеренно, чтобы изменить ход событий вооруженного конфликта на востоке Украины. "Я подозреваю, что убийцы и люди, отдавшие приказы, специально выбрали МН17. Нидерланды – маленькая страна, это не мировая держава. А Малайзия уже пострадала из-за инцидента с MH370 (рейс "Малайзийских авиалиний" по маршруту Куала-Лумпур— Пекин, который исчез 8 марта 2014 года в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлёта - ред.). Обе страны слишком малы для геополитических игр. Если бы был сбит гражданский самолет одной из ведущих держав, предполагаю, что ответ был бы другим", - считает он.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, из которых 192 - граждане Нидерландов, 44 - Малайзии, 27 - Австралии, 12 индонезийцев, 10 британцев, четверо бельгийцев, четверо немцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один - Новой Зеландии. Все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств ПВО, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Для расследования трагедии была сформирована Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии и Украины. Малайзию изначально не включили в эту группу, хотя на борту было много граждан этой страны, она присоединилась к расследованию позднее. Россия в работе группы не участвовала.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20210728/svideteli-1743126256.html
https://ria.ru/20210908/mh17-1749164187.html
https://ria.ru/20210906/mh17-1748882956.html
украина
нидерланды
малайзия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/154922/82/1549228272_54:0:2783:2047_1920x0_80_0_0_aa456e7695e8b48ec031c590cfecff7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, нидерланды, малайзия, крушение малайзийского boeing под донецком, авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014), mh17. расследование
16:05 13.09.2021
 
Отец жертв крушения МН17 выдвинул версию магии числа семь

Отец жертв крушения МН17 Эверт ван Зайтвелд выдвинул версию магии числа семь

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Гражданин Нидерландов Эверт ван Зайтвелд, у которого при крушении рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" на востоке Украины в 2014 году погибли двое детей, в ходе слушаний назвал символичной цифру 7 в трагедии, так как она, по его мнению, означает "завершенность".
В Нидерландах в понедельник возобновились слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, в суде на этой неделе продолжатся выступления родственников погибших. Слушания проходят в особо охраняемом комплексе Схипхол под Амстердамом, трансляция ведется на сайте суда.
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 08:00
Голландцы нашли "ценных свидетелей по делу "Боинга": кот уже убит
"Я бы хотел объяснить, что означает число 7. Это цифра символизирует завершенность. Эта цифра присутствует в наименовании рейса - МН17, в дате трагедии - 17.07.2014. Этот рейс на тот момент выполнялся на протяжении 17 лет. Жертвы были гражданами 17 государств. Тип самолета - Boeing 777. Крушение этого самолета изменило ход событий (на востоке Украины - ред.), создав fait accompli (с фр. "свершившийся факт" - термин для обозначения стран, действующих в обход международно-правовых норм для создания такой ситуации, при которой событие будет принято как необратимое - ред.)", - сказал ван Зайтвелд на заседании.
Мужчина заявил, что "все больше убеждается" в том, что МН17 был сбит преднамеренно, чтобы изменить ход событий вооруженного конфликта на востоке Украины. "Я подозреваю, что убийцы и люди, отдавшие приказы, специально выбрали МН17. Нидерланды – маленькая страна, это не мировая держава. А Малайзия уже пострадала из-за инцидента с MH370 (рейс "Малайзийских авиалиний" по маршруту Куала-Лумпур— Пекин, который исчез 8 марта 2014 года в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлёта - ред.). Обе страны слишком малы для геополитических игр. Если бы был сбит гражданский самолет одной из ведущих держав, предполагаю, что ответ был бы другим", - считает он.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
Судебный процесс по делу о крушении самолета рейса MH17 в Бадхеведорпе - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 12:54
Гаагский суд может учесть показания умершего свидетеля по делу MH17
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, из которых 192 - граждане Нидерландов, 44 - Малайзии, 27 - Австралии, 12 индонезийцев, 10 британцев, четверо бельгийцев, четверо немцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один - Новой Зеландии. Все они погибли.
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств ПВО, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Для расследования трагедии была сформирована Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии и Украины. Малайзию изначально не включили в эту группу, хотя на борту было много граждан этой страны, она присоединилась к расследованию позднее. Россия в работе группы не участвовала.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 15:30
В Нидерландах уточнили личность умершего свидетеля по делу МН17
 
В миреУкраинаНидерландыМалайзияКрушение малайзийского Boeing под ДонецкомАвиакатастрофа Boeing 777 под Донецком (2014)MH17. Расследование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36В МВД рассказали, какое наказание ждет операторов связи за подмену номеров
05:27Суд в Приамурье ужесточил приговор одному из убивших амурского тигра
05:09Инфекционист предположил, какой может быть "четвертая волна" коронавируса
04:26В Японии выявили масштабное повреждение фильтров на АЭС "Фукусима-1"
04:15Синоптик рассказал, ждет ли Москву настоящее бабье лето
03:43Легкий танк "Спрут" сбросили с вышки для проверки на прочность
03:26Эксперт оценил возможность перехода украинского языка на иероглифы
03:24Рубль вошел в список 20 самых популярных валют в мире
03:20Российские ученые нашли "эликсир молодости" в сибирской пихте
03:17В России предложили сделать обязательными три выходных после вакцинации
03:15Эксперт рассказала, через сколько времени "сгорает" ваш долг банкам
03:09Онколог назвал четыре симптома "незаметного" поражения организма раком
02:52Политолог рассказал, как Зеленский оскорбил Макрона и Меркель
02:46США осудили власти Белоруссии за "организацию" потока мигрантов на границе
02:21Пушков рассказал, как Азаров затроллил Зеленского сравнением с Лукашенко
02:17В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
02:15Эксперт предупредил, как можно потерять деньги, скупая акции
02:15Врач назвала признаки испорченного варенья
02:06В США предрекли разрушительные последствия войны с Россией
01:56В Раде раскрыли условие Москвы для встречи Путина и Зеленского
Лента новостейМолния