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В Минздраве рассказали о пострадавших при крушении L‑410 в Приангарье
В Минздраве рассказали о пострадавших при крушении L‑410 в Приангарье - РИА Новости, 13.09.2021
В Минздраве рассказали о пострадавших при крушении L‑410 в Приангарье
Десять человек госпитализированы после жёсткой посадки самолета в Иркутской области, трое в тяжелом состоянии, семеро - в состоянии средней тяжести, сообщили... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T11:21
2021-09-13T11:26
россия
происшествия
иркутск
иркутская область
l-410
жесткая посадка l-410 в иркутской области
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Десять человек госпитализированы после жёсткой посадки самолета в Иркутской области, трое в тяжелом состоянии, семеро - в состоянии средней тяжести, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.В Минздраве уточнили, что семи пациентам помощь оказывается в районной больнице недалеко от места крушения, трое пострадавших эвакуированы для оказания медицинской помощи в Иркутск. Еще двоим пострадавшим помощь оказана амбулаторно. Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле Минздрава России.Самолет L-410 12 сентября в 18.15 мск совершил жесткую посадку в четырех километрах от поселка Казачинское Иркутской области. На борту находились 16 человек: четверо погибли, 12 – пострадали. Всех пострадавших доставили в медучреждение поселка. Семьям погибших и пострадавших выплатят по 1 миллиону рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии – 500 тысяч рублей, пострадавшим в состоянии средней тяжести – по 250 тысяч рублей, в легкой – по 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20210912/samolet-1749785677.html
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россия, происшествия, иркутск, иркутская область, l-410, жесткая посадка l-410 в иркутской области
11:21 13.09.2021 (обновлено: 11:26 13.09.2021)
 
В Минздраве рассказали о пострадавших при крушении L‑410 в Приангарье

Десять человек госпитализированы после жёсткой посадки самолета L‑410 в Иркутской области

© СК РоссииНа месте жесткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области. Кадр видео
На месте жесткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области. Кадр видео
© СК России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Десять человек госпитализированы после жёсткой посадки самолета в Иркутской области, трое в тяжелом состоянии, семеро - в состоянии средней тяжести, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.
"В результате жесткой посадки самолета в Иркутской области 12.09 4 человека погибли, 12 человек пострадали, из них 10 госпитализированы: 3 в тяжелом состоянии, 7 в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.
В Минздраве уточнили, что семи пациентам помощь оказывается в районной больнице недалеко от места крушения, трое пострадавших эвакуированы для оказания медицинской помощи в Иркутск. Еще двоим пострадавшим помощь оказана амбулаторно. Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле Минздрава России.
Самолет L-410 12 сентября в 18.15 мск совершил жесткую посадку в четырех километрах от поселка Казачинское Иркутской области. На борту находились 16 человек: четверо погибли, 12 – пострадали. Всех пострадавших доставили в медучреждение поселка. Семьям погибших и пострадавших выплатят по 1 миллиону рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии – 500 тысяч рублей, пострадавшим в состоянии средней тяжести – по 250 тысяч рублей, в легкой – по 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
Кадры с места жесткой посадки L-410 в тайге
Вчера, 22:35
Опубликовано видео с места жесткой посадки L-410 под Иркутском
 
РоссияПроисшествияИркутскИркутская областьL-410Жесткая посадка L-410 в Иркутской области
 
 
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