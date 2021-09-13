https://ria.ru/20210913/samolet-1749824325.html

В Минздраве рассказали о пострадавших при крушении L‑410 в Приангарье

В Минздраве рассказали о пострадавших при крушении L‑410 в Приангарье - РИА Новости, 13.09.2021

В Минздраве рассказали о пострадавших при крушении L‑410 в Приангарье

Десять человек госпитализированы после жёсткой посадки самолета в Иркутской области, трое в тяжелом состоянии, семеро - в состоянии средней тяжести, сообщили... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T11:21

2021-09-13T11:21

2021-09-13T11:26

россия

происшествия

иркутск

иркутская область

l-410

жесткая посадка l-410 в иркутской области

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Десять человек госпитализированы после жёсткой посадки самолета в Иркутской области, трое в тяжелом состоянии, семеро - в состоянии средней тяжести, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.В Минздраве уточнили, что семи пациентам помощь оказывается в районной больнице недалеко от места крушения, трое пострадавших эвакуированы для оказания медицинской помощи в Иркутск. Еще двоим пострадавшим помощь оказана амбулаторно. Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле Минздрава России.Самолет L-410 12 сентября в 18.15 мск совершил жесткую посадку в четырех километрах от поселка Казачинское Иркутской области. На борту находились 16 человек: четверо погибли, 12 – пострадали. Всех пострадавших доставили в медучреждение поселка. Семьям погибших и пострадавших выплатят по 1 миллиону рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии – 500 тысяч рублей, пострадавшим в состоянии средней тяжести – по 250 тысяч рублей, в легкой – по 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20210912/samolet-1749785677.html

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россия, происшествия, иркутск, иркутская область, l-410, жесткая посадка l-410 в иркутской области