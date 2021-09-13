https://ria.ru/20210913/samolet-1749812244.html

На месте жесткой посадки L-410 в Иркутской области нашли второй черный ящик

На месте жесткой посадки L-410 в Иркутской области нашли второй черный ящик - РИА Новости, 13.09.2021

На месте жесткой посадки L-410 в Иркутской области нашли второй черный ящик

Второй черный ящик найден на месте аварийной посадки самолета в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T10:15

2021-09-13T10:15

2021-09-13T10:23

происшествия

иркутская область

жесткая посадка l-410 в иркутской области

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ИРКУТСК, 13 сен – РИА Новости. Второй черный ящик найден на месте аварийной посадки самолета в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.Самолет L-410 12 группы компаний "СиЛа" 12 сентября в 18.15 (мск) совершил жесткую посадку в четырех километрах от поселка Казачинское Иркутской области. На борту находились 16 человек: 4 человека погибли, 12 – пострадали, из них 4 находятся в тяжелом состоянии. Несовершеннолетних на борту не было. Семьям погибших и пострадавших выплатят по 1 миллиону рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии – 500 тысяч рублей, пострадавшим в состоянии средней тяжести – по 250 тысяч рублей, в легкой – по 100 тысяч рублей. Троих пострадавших эвакуировали в Иркутскую областную больницу. По версии авиаперевозчика причиной инцидента могли стать отказ техники и плохая видимость в туман. Ранее был найден один из бортовых самописцев."Второй черный ящик найден", - сказал собеседник агентства.В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Расследовать обстоятельства крушения самолета будут сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России. Прокуратура по факту авиаинцидента проводит проверку.

https://ria.ru/20210913/l-410-1749797122.html

иркутская область

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Видео осмотра места крушения самолета L-410 в Иркутской области L-410 авиакомпании "Сила", летевший из Иркутска в поселок Казачинское, совершил жесткую посадку в тайге. Машина приземлилась в четырех километрах к юго-западу от пункта назначения. Погибли 4 человека 2021-09-13T10:15 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, иркутская область, жесткая посадка l-410 в иркутской области