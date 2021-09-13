Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210913/samolet-1749812244.html
На месте жесткой посадки L-410 в Иркутской области нашли второй черный ящик
На месте жесткой посадки L-410 в Иркутской области нашли второй черный ящик - РИА Новости, 13.09.2021
На месте жесткой посадки L-410 в Иркутской области нашли второй черный ящик
Второй черный ящик найден на месте аварийной посадки самолета в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T10:15
2021-09-13T10:23
происшествия
иркутская область
жесткая посадка l-410 в иркутской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749805704_0:134:766:565_1920x0_80_0_0_41659e5b00360af89572c4fd987b4fc2.jpg
ИРКУТСК, 13 сен – РИА Новости. Второй черный ящик найден на месте аварийной посадки самолета в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.Самолет L-410 12 группы компаний "СиЛа" 12 сентября в 18.15 (мск) совершил жесткую посадку в четырех километрах от поселка Казачинское Иркутской области. На борту находились 16 человек: 4 человека погибли, 12 – пострадали, из них 4 находятся в тяжелом состоянии. Несовершеннолетних на борту не было. Семьям погибших и пострадавших выплатят по 1 миллиону рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии – 500 тысяч рублей, пострадавшим в состоянии средней тяжести – по 250 тысяч рублей, в легкой – по 100 тысяч рублей. Троих пострадавших эвакуировали в Иркутскую областную больницу. По версии авиаперевозчика причиной инцидента могли стать отказ техники и плохая видимость в туман. Ранее был найден один из бортовых самописцев."Второй черный ящик найден", - сказал собеседник агентства.В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Расследовать обстоятельства крушения самолета будут сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России. Прокуратура по факту авиаинцидента проводит проверку.
https://ria.ru/20210913/l-410-1749797122.html
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Видео осмотра места крушения самолета L-410 в Иркутской области
L-410 авиакомпании "Сила", летевший из Иркутска в поселок Казачинское, совершил жесткую посадку в тайге. Машина приземлилась в четырех километрах к юго-западу от пункта назначения. Погибли 4 человека
2021-09-13T10:15
true
PT1M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749805704_0:128:766:703_1920x0_80_0_0_749e96c02b5795a8f0a3728cdc253eb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, иркутская область, жесткая посадка l-410 в иркутской области
10:15 13.09.2021 (обновлено: 10:23 13.09.2021)
 
На месте жесткой посадки L-410 в Иркутской области нашли второй черный ящик

На месте жесткой посадки самолета L-410 в Иркутской области нашли второй черный ящик

© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратураНа месте жесткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области
На месте жесткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 13 сен – РИА Новости. Второй черный ящик найден на месте аварийной посадки самолета в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Самолет L-410 12 группы компаний "СиЛа" 12 сентября в 18.15 (мск) совершил жесткую посадку в четырех километрах от поселка Казачинское Иркутской области. На борту находились 16 человек: 4 человека погибли, 12 – пострадали, из них 4 находятся в тяжелом состоянии. Несовершеннолетних на борту не было. Семьям погибших и пострадавших выплатят по 1 миллиону рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии – 500 тысяч рублей, пострадавшим в состоянии средней тяжести – по 250 тысяч рублей, в легкой – по 100 тысяч рублей. Троих пострадавших эвакуировали в Иркутскую областную больницу. По версии авиаперевозчика причиной инцидента могли стать отказ техники и плохая видимость в туман. Ранее был найден один из бортовых самописцев.
"Второй черный ящик найден", - сказал собеседник агентства.
В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Расследовать обстоятельства крушения самолета будут сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России. Прокуратура по факту авиаинцидента проводит проверку.
Жёсткая посадка самолёта L-410 в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
03:46
В Иркутской области объявили 15 сентября днем траура после авиакатастрофы
 
ПроисшествияИркутская областьЖесткая посадка L-410 в Иркутской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:07Путин не исключил, что ему придется уйти на карантин
14:06Лавров призвал Европу не политизировать тему российских вакцин от COVID-19
14:04Мясников назвал обязательные прививки
14:03Эксперты предупредили банки об участившихся масштабных атаках хакеров
14:01Ученые доказали, что переедание — не причина, а следствие ожирения
14:00В Грузии из тюрьмы освободили соучастника убийства российского следователя
13:54Источник: "Единая Россия" отменила сбор сторонников
13:54Песков прокомментировал ситуацию с коллекцией скифского золота
13:47МИД обратился к властям Чехии из-за задержания россиянина в Праге
13:45Мурашко назвал способ избежать политизации в вопросе вакцинации
13:39Песков назвал приоритеты в политике Путина
13:39Аналитик предрек цену в 800 долларов за тысячу кубометров газа в Европе
13:38Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму
13:38В Кремле не стали раскрывать детали предстоящего голосования Путина
13:35Песков ответил на вопрос, какую явку на выборах в Госдуму ожидают в Кремле
13:35Песков прокомментировал совместные военные учения России и Белоруссии
13:34В Кремле прокомментировали возможность поставки С-400 для Белоруссии
13:34В Кремле заявили о невозможности обсуждения Крыма Путиным и Зеленским
13:30Фестиваль Comic Con Russia перенесли на 2022 год
13:28Иностранные журналисты прибыли в Кабул
Лента новостейМолния