https://ria.ru/20210913/samolet-1749806764.html
В Приангарье открыли горячую линию после жесткой посадки самолета
В Приангарье открыли горячую линию после жесткой посадки самолета - РИА Новости, 13.09.2021
В Приангарье открыли горячую линию после жесткой посадки самолета
Телефон горячей линии открыли для родственников пассажиров, которые находились на борту самолета в Иркутской области, совершившего жесткую посадку, сообщает... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T09:26
2021-09-13T09:26
2021-09-13T09:26
происшествия
иркутская область
l-410
игорь кобзев
жесткая посадка l-410 в иркутской области
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Телефон горячей линии открыли для родственников пассажиров, которые находились на борту самолета в Иркутской области, совершившего жесткую посадку, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев.Самолет L-410 12 сентября в 18.15 (мск) совершил жесткую посадку в четырех километрах от поселка Казачинское Иркутской области. На борту находились 16 человек: 4 человека погибли, 12 – пострадали. Несовершеннолетних на борту не было. Всех пострадавших доставили в медучреждение поселка Казачинское. Семьям погибших и пострадавших выплатят по 1 миллиону рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии – 500 тысяч рублей, пострадавшим в состоянии средней тяжести – по 250 тысяч рублей, в легкой – по 100 тысяч рублей.В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Расследовать обстоятельства крушения самолета будут сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России. Прокуратура по факту авиаинцидента проводит надзорную проверку.
https://ria.ru/20210913/samolet-1749804949.html
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происшествия, иркутская область, l-410, игорь кобзев, жесткая посадка l-410 в иркутской области
В Приангарье открыли горячую линию после жесткой посадки самолета
В Приангарье открыли горячую линию для родных пассажиров попавшего в авиакатастрофу L-410