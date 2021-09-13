https://ria.ru/20210913/samolet-1749804949.html
СК показал кадры с обломками самолета, упавшего под Иркутском
СК показал кадры с обломками самолета, упавшего под Иркутском - РИА Новости, 13.09.2021
СК показал кадры с обломками самолета, упавшего под Иркутском
Следственный комитет России опубликовал кадры с места крушения самолета L-410 в Иркутской области. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T09:05
2021-09-13T09:05
2021-09-13T10:11
происшествия
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
l-410
россия
жесткая посадка l-410 в иркутской области
новости - туризм
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал кадры с места крушения самолета L-410 в Иркутской области.На видео показана работа следователей и обломки воздушного судна.Самолет L-410 12 сентября совершил жесткую посадку в четырех километрах от поселка Казачинское Иркутской области. На борту находились 16 человек: четверо из них погибли, 12 – пострадали.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Расследовать обстоятельства крушения самолета будут сотрудники центрального аппарата СК. Прокуратура по факту инцидента проводит проверку.На базе МЧС России по Иркутской области организовали горячую линию для родных и близких.
https://ria.ru/20210913/yaschik-1749798457.html
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Видео осмотра места крушения самолета L-410 в Иркутской области
L-410 авиакомпании "Сила", летевший из Иркутска в поселок Казачинское, совершил жесткую посадку в тайге. Машина приземлилась в четырех километрах к юго-западу от пункта назначения. Погибли 4 человека
2021-09-13T09:05
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происшествия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), l-410, россия, жесткая посадка l-410 в иркутской области, новости - туризм
09:05 13.09.2021 (обновлено: 10:11 13.09.2021)
СК показал кадры с обломками самолета, упавшего под Иркутском
СК показал кадры с места крушения самолета L-410, упавшего под Иркутском