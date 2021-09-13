https://ria.ru/20210913/samolet-1749804949.html

СК показал кадры с обломками самолета, упавшего под Иркутском

СК показал кадры с обломками самолета, упавшего под Иркутском - РИА Новости, 13.09.2021

СК показал кадры с обломками самолета, упавшего под Иркутском

Следственный комитет России опубликовал кадры с места крушения самолета L-410 в Иркутской области. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T09:05

2021-09-13T09:05

2021-09-13T10:11

происшествия

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

l-410

россия

жесткая посадка l-410 в иркутской области

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749803768_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_bf7b28ca4210ccc6a4bf2d73022fe9e4.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал кадры с места крушения самолета L-410 в Иркутской области.На видео показана работа следователей и обломки воздушного судна.Самолет L-410 12 сентября совершил жесткую посадку в четырех километрах от поселка Казачинское Иркутской области. На борту находились 16 человек: четверо из них погибли, 12 – пострадали.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Расследовать обстоятельства крушения самолета будут сотрудники центрального аппарата СК. Прокуратура по факту инцидента проводит проверку.На базе МЧС России по Иркутской области организовали горячую линию для родных и близких.

https://ria.ru/20210913/yaschik-1749798457.html

иркутская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Видео осмотра места крушения самолета L-410 в Иркутской области L-410 авиакомпании "Сила", летевший из Иркутска в поселок Казачинское, совершил жесткую посадку в тайге. Машина приземлилась в четырех километрах к юго-западу от пункта назначения. Погибли 4 человека 2021-09-13T09:05 true PT1M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), l-410, россия, жесткая посадка l-410 в иркутской области, новости - туризм