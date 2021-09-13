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Семьям погибших при жесткой посадке самолета под Иркутском окажут помощь
Семьям погибших при жесткой посадке самолета под Иркутском окажут помощь - РИА Новости, 13.09.2021
Семьям погибших при жесткой посадке самолета под Иркутском окажут помощь
Семьям погибших и пострадавших при жесткой посадке самолета в Иркутской области окажут помощь, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T03:26
2021-09-13T03:26
происшествия
иркутская область
александр бастрыкин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
россия
жесткая посадка l-410 в иркутской области
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Семьям погибших и пострадавших при жесткой посадке самолета в Иркутской области окажут помощь, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.Собеседник агентства также уточнил, что в понедельник примут решение о размере выплат.Ранее в МЧС назвали количество погибших и сообщили, что спасатели завершили работы по спасению людей из упавшего самолета.В министерстве добавили, что всех пострадавших передали медикам скорой помощи. Также в ведомстве отметили, что на месте падения самолета спасатели задействовали более 70 человек и 20 единиц техникиКак уточнил в беседе с РИА Новости представитель пресс-службы правительства Иркутской области, госпитализировали 11 пострадавших, трое из них находятся в реанимации.Ранее МЧС сообщало, что в результате инцидента госпитализировали 12 человек.После инцидента возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.Там добавляется, что дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности.Как отмечается, за расследованием уголовного дела следит глава СК Александр Бастрыкин в центральном аппарате СК.Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, расследование уголовного дела поручено следователям центрального аппарата ведомства. На место происшествия уже направлены криминалисты.L-410 авиакомпании "Сила", летевший из Иркутска в поселок Казачинское, совершил жесткую посадку в тайге. Машина приземлилась в четырех километрах к юго-западу от пункта назначения. По предварительным данным, на борту присутствовали два члена экипажа и 14 пассажиров.
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происшествия, иркутская область, александр бастрыкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, россия, жесткая посадка l-410 в иркутской области
03:26 13.09.2021
 
Семьям погибших при жесткой посадке самолета под Иркутском окажут помощь

Правительство Иркутской области поможет семьям погибших при крушении самолета L-410

© МЧС РФ / Перейти в фотобанкЖёсткая посадка самолёта L-410 в Иркутской области
Жёсткая посадка самолёта L-410 в Иркутской области
© МЧС РФ
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Семьям погибших и пострадавших при жесткой посадке самолета в Иркутской области окажут помощь, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
Собеседник агентства также уточнил, что в понедельник примут решение о размере выплат.
Ранее в МЧС назвали количество погибших и сообщили, что спасатели завершили работы по спасению людей из упавшего самолета.
"Завершилась работа по освобождению людей, оставшихся зажатыми в корпусе воздушного судна. <…> Четыре человека погибли", — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве добавили, что всех пострадавших передали медикам скорой помощи. Также в ведомстве отметили, что на месте падения самолета спасатели задействовали более 70 человек и 20 единиц техники
Как уточнил в беседе с РИА Новости представитель пресс-службы правительства Иркутской области, госпитализировали 11 пострадавших, трое из них находятся в реанимации.
"В стационаре 11 человек: три тяжелые, в реанимации, у трех легкие степени (тяжести. — Прим. ред.), остальные — средние. Одна ушла домой", — сообщил собеседник агентства.
Ранее МЧС сообщало, что в результате инцидента госпитализировали 12 человек.
После инцидента возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.
"По поручению председателя СК России по факту авиапроисшествия с самолетом в Иркутской области возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.
Там добавляется, что дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности.
Как отмечается, за расследованием уголовного дела следит глава СК Александр Бастрыкин в центральном аппарате СК.
Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, расследование уголовного дела поручено следователям центрального аппарата ведомства. На место происшествия уже направлены криминалисты.
L-410 авиакомпании "Сила", летевший из Иркутска в поселок Казачинское, совершил жесткую посадку в тайге. Машина приземлилась в четырех километрах к юго-западу от пункта назначения. По предварительным данным, на борту присутствовали два члена экипажа и 14 пассажиров.
Самолет Л-410 - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
Вчера, 20:32
Выжившая пассажирка рассказала о жесткой посадке самолета L-410 в тайге
 
ПроисшествияИркутская областьАлександр БастрыкинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Светлана ПетренкоРоссияЖесткая посадка L-410 в Иркутской области
 
 
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