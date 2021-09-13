https://ria.ru/20210913/samara-1749924365.html

Первая презентация филиала Третьяковской галереи состоялась в Самаре

Первая презентация филиала Третьяковской галереи состоялась в Самаре - РИА Новости, 13.09.2021

Первая презентация филиала Третьяковской галереи состоялась в Самаре

Первая презентация филиала Третьяковской галереи состоялась в понедельник в Самаре, сообщает правительство региона. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T21:20

2021-09-13T21:20

2021-09-13T21:20

третьяковская галерея

самарская область

дмитрий азаров

ольга любимова

россия

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САМАРА, 13 сен – РИА Новости. Первая презентация филиала Третьяковской галереи состоялась в понедельник в Самаре, сообщает правительство региона.По данным властей, в 2012 году с инициативой спасти объект культурного наследия федерального значения – здание Фабрики-кухни завода имени Масленникова, построенное в стиле конструктивизма в 1932 году, выступил нынешний губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, занимавший тогда пост мэра Самары, и депутат Госдумы Александр Хинштейн. В 2013 году было решено отреставрировать Фабрику-кухню и открыть здесь филиал федерального учреждения культуры. Старт работам был дан в августе 2019 года."В понедельник, 13 сентября, в Самаре состоялось одно из самых ожидаемых культурных событий года, имеющее значение не только для губернии, но и для всей страны - первая презентация филиала Третьяковской галереи, единственного филиала знаменитого музея в России, который откроется в бывшем здании Фабрики-кухни", - говорится в сообщении. В мероприятии приняли участие помощник президента РФ Владимир Мединский, министр культуры РФ Ольга Любимова, генеральный директор Третьяковской галерее Зельфира Трегулова, Азаров и Хинштейн.По словам Любимовой, которую цитирует пресс-служба, в филиале создадут лекторий, куда сможет приходить молодежь получить дополнительное образование и общаться, где старшее поколение сможет посещать классические выставки шедевров. "Здесь будут созданы условия для того, чтобы можно было привозить сюда экспозиции мирового уровня", - приводит слова Любимовой пресс-служба."Нет никаких сомнений, что музей мирового уровня, открывающий здесь филиал, дает совершенно новый импульс развитию культурной жизни, искусства, творчества на территории нашего региона. Я не сомневаюсь, что с открытием этого филиала, которое состоится совсем скоро, уже через какие-то полгода, это место станет мощнейшим магнитом, который будет притягивать сюда людей творческих, интересных, небезразличных ко всему происходящему, ценящих свою историю, культурное наследие, устремленных в будущее. Сюда будут приходить люди со всего мира, но для меня важно, что филиал откроет свои двери для жителей Самарской области - не только Самары, но и всего региона", - цитирует пресс-служба Азарова.Мединский поблагодарил власти Самарской области за то, что они активно включились в федеральный проект. "Колоссальная личная включенность губернатора, министерства культуры Самарской области, работа всех служб. Я надеюсь, что это будет филиал мирового уровня в сфере искусства, центр мирового притяжения", - сказал он.

https://ria.ru/20210913/vetroelektrostantsiya-1749897598.html

https://ria.ru/20210827/mediki-1747588389.html

самарская область

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третьяковская галерея, самарская область, дмитрий азаров, ольга любимова, россия