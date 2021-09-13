https://ria.ru/20210913/s-400-1749852000.html

В Кремле прокомментировали возможность поставки С-400 для Белоруссии

В Кремле прокомментировали возможность поставки С-400 для Белоруссии - РИА Новости, 13.09.2021

В Кремле прокомментировали возможность поставки С-400 для Белоруссии

Тема военно-технического сотрудничества России и Белоруссии постоянно присутствует в повестке дня двух стран, сообщил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T13:34

2021-09-13T13:34

2021-09-13T13:47

белоруссия

с-400 «триумф»

в мире

дмитрий песков

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Тема военно-технического сотрудничества России и Белоруссии постоянно присутствует в повестке дня двух стран, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика ведет переговоры и планирует поставки из России ЗРК С-400."Это вопрос целесообразности с точки зрения обеспечения совместных интересов, безопасности двух государств и одного союзного государства. Руководство будет принимать соответствующие решения", - добавил он.

https://ria.ru/20210912/s500-1749739646.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, с-400 «триумф», в мире, дмитрий песков, александр лукашенко, россия