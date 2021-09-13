https://ria.ru/20210913/s-400-1749852000.html
В Кремле прокомментировали возможность поставки С-400 для Белоруссии
В Кремле прокомментировали возможность поставки С-400 для Белоруссии - РИА Новости, 13.09.2021
В Кремле прокомментировали возможность поставки С-400 для Белоруссии
Тема военно-технического сотрудничества России и Белоруссии постоянно присутствует в повестке дня двух стран, сообщил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T13:34
2021-09-13T13:34
2021-09-13T13:47
белоруссия
с-400 «триумф»
в мире
дмитрий песков
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Тема военно-технического сотрудничества России и Белоруссии постоянно присутствует в повестке дня двух стран, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика ведет переговоры и планирует поставки из России ЗРК С-400."Это вопрос целесообразности с точки зрения обеспечения совместных интересов, безопасности двух государств и одного союзного государства. Руководство будет принимать соответствующие решения", - добавил он.
https://ria.ru/20210912/s500-1749739646.html
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белоруссия, с-400 «триумф», в мире, дмитрий песков, александр лукашенко, россия
13:34 13.09.2021 (обновлено: 13:47 13.09.2021)
В Кремле прокомментировали возможность поставки С-400 для Белоруссии
Песков: тема ВТС России и Белоруссии постоянно присутствует в повестке дня двух стран