https://ria.ru/20210913/rynok-1749801463.html

В Ассоциации европейского бизнеса оценили состояние российского рынка

В Ассоциации европейского бизнеса оценили состояние российского рынка - РИА Новости, 13.09.2021

В Ассоциации европейского бизнеса оценили состояние российского рынка

Европейский бизнес считает, что "пандемийный" кризис не поменял макроэкономический потенциал российского рынка, заявил в интервью РИА Новости глава Ассоциации... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T08:06

2021-09-13T08:06

2021-09-13T10:43

экономика

ассоциация европейского бизнеса

россия

тадзио шиллинг

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Европейский бизнес считает, что "пандемийный" кризис не поменял макроэкономический потенциал российского рынка, заявил в интервью РИА Новости глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России Тадзио Шиллинг."Пандемия (нового коронавируса - ред.), как и общий геополитический климат России и Запада, не могла не повлиять на ситуацию. Но, как показывают опросы членов нашей ассоциации, во-первых, большинство компаний не планируют сокращений, во-вторых - они не откладывают инвестиционные проекты. То есть европейский бизнес придерживается мнения, что "пандемийный" кризис не поменял макроэкономический потенциал российского рынка", - сказал он.Шиллинг также отметил, что европейский бизнес видит перспективы развития российского рынка за счет высококвалифицированных специалистов во многих секторах."Мы ежегодно проводим опрос, посвященный оценке уровня доверия инвесторов (investor's confidence), в прошлом году показатель упал практически до самого низкого уровня за всю историю, но в этом году он сделал рекордный скачок", - добавил собеседник.Это, по его словам, говорит о том, что инвесторы видят, что восстановление российского рынка после кризиса идет быстрее, чем ожидалось первоначально. "Правительство России принимало в целом правильные меры поддержки и адаптации бизнеса, хотя всегда хочется больше и шире", - пояснил он.Читайте полный текст интервью Тадзио Шиллинга >>

https://ria.ru/20210911/zarplata-1749628573.html

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экономика, ассоциация европейского бизнеса, россия, тадзио шиллинг