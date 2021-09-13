08:06 13.09.2021 (обновлено: 10:43 13.09.2021)
В Ассоциации европейского бизнеса оценили состояние российского рынка
Глава АЕБ Шиллинг: кризис не поменял макроэкономический потенциал российского рынка
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Восточном экономическом форуме
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Европейский бизнес считает, что "пандемийный" кризис не поменял макроэкономический потенциал российского рынка, заявил в интервью РИА Новости глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России Тадзио Шиллинг.
"Пандемия (нового коронавируса - ред.), как и общий геополитический климат России и Запада, не могла не повлиять на ситуацию. Но, как показывают опросы членов нашей ассоциации, во-первых, большинство компаний не планируют сокращений, во-вторых - они не откладывают инвестиционные проекты. То есть европейский бизнес придерживается мнения, что "пандемийный" кризис не поменял макроэкономический потенциал российского рынка", - сказал он.
Шиллинг также отметил, что европейский бизнес видит перспективы развития российского рынка за счет высококвалифицированных специалистов во многих секторах.
"Мы ежегодно проводим опрос, посвященный оценке уровня доверия инвесторов (investor's confidence), в прошлом году показатель упал практически до самого низкого уровня за всю историю, но в этом году он сделал рекордный скачок", - добавил собеседник.
Это, по его словам, говорит о том, что инвесторы видят, что восстановление российского рынка после кризиса идет быстрее, чем ожидалось первоначально. "Правительство России принимало в целом правильные меры поддержки и адаптации бизнеса, хотя всегда хочется больше и шире", - пояснил он.
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