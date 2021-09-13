https://ria.ru/20210913/rubl-1749799920.html
Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль укрепился к доллару и евро - РИА Новости, 13.09.2021
Рубль укрепился к доллару и евро
Курс рубля в начале торгов повысился к доллару и евро из-за роста цены на нефть. Об этом следует из информации Московской биржи. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T07:20
2021-09-13T07:20
2021-09-13T08:49
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
евро
brent
москва
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_9cbbe4f423bda58a6bc0f77db8603d16.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Курс рубля в начале торгов повысился к доллару и евро из-за роста цены на нефть. Об этом следует из информации Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" по состоянию на 07:05 мск подешевела на девять копеек, до 73,09 рубля.Курс евро снизился на 17 копеек, опустившись до 86,28 рубля.Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время растет на 0,34 процента. Цены на него достигли 73,17 доллара за баррель. По словам аналитиков, это последствия урагана "Ида", обрушившегося на Мексиканский залив две недели назад. Из-за стихийного бедствия мощности, обеспечивающие добычу более миллиона баррелей в день, все еще недоступны.Помимо этого, инвесторы ожидают доклада ОПЕК. Эксперты полагают, что альянс может пересмотреть прогноз спроса на 2022 год в сторону понижения из-за распространения штамма коронавируса дельта.
https://ria.ru/20210910/stavka-1749452189.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7b637ded0f90204569055edb251960b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рубль, доллар, евро, brent, москва, московская биржа
07:20 13.09.2021 (обновлено: 08:49 13.09.2021)
Рубль укрепился к доллару и евро
Московская биржа: курс рубля повысился к доллару и евро
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.
Курс рубля в начале торгов повысился к доллару и евро из-за роста цены на нефть. Об этом следует из информации Московской биржи
.
Американская валюта расчетами "завтра" по состоянию на 07:05 мск подешевела на девять копеек, до 73,09 рубля.
Курс евро снизился на 17 копеек, опустившись до 86,28 рубля.
Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent
в то же время растет на 0,34 процента. Цены на него достигли 73,17 доллара за баррель.
По словам аналитиков, это последствия урагана "Ида", обрушившегося на Мексиканский залив две недели назад. Из-за стихийного бедствия мощности, обеспечивающие добычу более миллиона баррелей в день, все еще недоступны.
Помимо этого, инвесторы ожидают доклада ОПЕК. Эксперты полагают, что альянс может пересмотреть прогноз спроса на 2022 год в сторону понижения из-за распространения штамма коронавируса дельта.