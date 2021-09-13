https://ria.ru/20210913/rubl-1749799920.html

Рубль укрепился к доллару и евро

Рубль укрепился к доллару и евро - РИА Новости, 13.09.2021

Рубль укрепился к доллару и евро

Курс рубля в начале торгов повысился к доллару и евро из-за роста цены на нефть. Об этом следует из информации Московской биржи. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T07:20

2021-09-13T07:20

2021-09-13T08:49

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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brent

москва

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Курс рубля в начале торгов повысился к доллару и евро из-за роста цены на нефть. Об этом следует из информации Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" по состоянию на 07:05 мск подешевела на девять копеек, до 73,09 рубля.Курс евро снизился на 17 копеек, опустившись до 86,28 рубля.Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время растет на 0,34 процента. Цены на него достигли 73,17 доллара за баррель. По словам аналитиков, это последствия урагана "Ида", обрушившегося на Мексиканский залив две недели назад. Из-за стихийного бедствия мощности, обеспечивающие добычу более миллиона баррелей в день, все еще недоступны.Помимо этого, инвесторы ожидают доклада ОПЕК. Эксперты полагают, что альянс может пересмотреть прогноз спроса на 2022 год в сторону понижения из-за распространения штамма коронавируса дельта.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рубль, доллар, евро, brent, москва, московская биржа