Путин и Мишустин поздравили Розенбаума с юбилеем
Президент Путин и премьер Мишустин поздравили певца Розенбаума с 70-летним юбилеем
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил певца Александра Розенбаума с юбилеем, отметив, что его песни любят за искренность и глубину, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Примите поздравления с 70-летним юбилеем. Талантливый исполнитель, поэт и композитор, Вы внесли большой, плодотворный вклад в развитие лучших традиций отечественного эстрадного искусства. Ваши авторские песни любят за искренность и глубину, за особую, доверительную интонацию", - говорится в поздравлении.
Президент пожелал певцу здоровья и успехов в работе, в реализации востребованных творческих, общественных, благотворительных проектов.
Премьер-министр России Михаил Мишустин также поздравил Александра Розенбаума с юбилеем, отметив, что яркий талант позволил ему стать кумиром нескольких поколений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Яркий талант, энергетика, неповторимый голос позволили Вам стать кумиром нескольких поколений. Слова Ваших песен знают без преувеличения миллионы людей в нашей стране. Желаю Вам вдохновения, бодрости духа, крепкого здоровья и благополучия", - говорится в телеграмме.
Среди наиболее известных песен Розенбаума – "Вальс-бостон", "Бабий Яр", "Налетела грусть", "Вальс на Лебяжьей канавке". Особое место в его творчестве занимает военная тема, в которой большинство песен связано с Великой Отечественной войной ("Я часто просыпаюсь в тишине", "Проводи-ка меня, батя, да на войну...") и войной в Афганистане ("Дорога длиною в жизнь", "Караван", "Мы вернемся", "Монолог пилота "черного тюльпана"). Розенбаум неоднократно выступал в расположениях советских воинских частей в Афганистане.
Всего Александр Розенбаум написал более 800 песен и стихов. Певец был депутатом Государственной Думы РФ четвертого созыва (2003-2007), входил во фракцию "Единая Россия", был заместителем председателя комитета ГД по культуре. Александр Розенбаум – народный артист РФ (2001), в 2000 году ему было присвоено звание полковника медицинской службы запаса. Награжден орденом Почета "за большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность" (2011).