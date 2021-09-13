Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210913/rozenbaum-1749820175.html
Путин и Мишустин поздравили Розенбаума с юбилеем
Путин и Мишустин поздравили Розенбаума с юбилеем - РИА Новости, 13.09.2021
Путин и Мишустин поздравили Розенбаума с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил певца Александра Розенбаума с юбилеем, отметив, что его песни любят за искренность и глубину, соответствующая... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T11:01
2021-09-13T11:01
культура
владимир путин
александр розенбаум
михаил мишустин
музыка
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/99909/43/999094368_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2427f52747760aa0eee594a1abd8512e.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил певца Александра Розенбаума с юбилеем, отметив, что его песни любят за искренность и глубину, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Президент пожелал певцу здоровья и успехов в работе, в реализации востребованных творческих, общественных, благотворительных проектов.Премьер-министр России Михаил Мишустин также поздравил Александра Розенбаума с юбилеем, отметив, что яркий талант позволил ему стать кумиром нескольких поколений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.Среди наиболее известных песен Розенбаума – "Вальс-бостон", "Бабий Яр", "Налетела грусть", "Вальс на Лебяжьей канавке". Особое место в его творчестве занимает военная тема, в которой большинство песен связано с Великой Отечественной войной ("Я часто просыпаюсь в тишине", "Проводи-ка меня, батя, да на войну...") и войной в Афганистане ("Дорога длиною в жизнь", "Караван", "Мы вернемся", "Монолог пилота "черного тюльпана"). Розенбаум неоднократно выступал в расположениях советских воинских частей в Афганистане.Всего Александр Розенбаум написал более 800 песен и стихов. Певец был депутатом Государственной Думы РФ четвертого созыва (2003-2007), входил во фракцию "Единая Россия", был заместителем председателя комитета ГД по культуре. Александр Розенбаум – народный артист РФ (2001), в 2000 году ему было присвоено звание полковника медицинской службы запаса. Награжден орденом Почета "за большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность" (2011).
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/99909/43/999094368_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46979fbc19a1e3b55c39b507e16d2145.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, александр розенбаум, михаил мишустин, музыка, россия
11:01 13.09.2021
 
Путин и Мишустин поздравили Розенбаума с юбилеем

Президент Путин и премьер Мишустин поздравили певца Розенбаума с 70-летним юбилеем

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Александр Розенбаум
Певец Александр Розенбаум - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил певца Александра Розенбаума с юбилеем, отметив, что его песни любят за искренность и глубину, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Примите поздравления с 70-летним юбилеем. Талантливый исполнитель, поэт и композитор, Вы внесли большой, плодотворный вклад в развитие лучших традиций отечественного эстрадного искусства. Ваши авторские песни любят за искренность и глубину, за особую, доверительную интонацию", - говорится в поздравлении.
Президент пожелал певцу здоровья и успехов в работе, в реализации востребованных творческих, общественных, благотворительных проектов.
Премьер-министр России Михаил Мишустин также поздравил Александра Розенбаума с юбилеем, отметив, что яркий талант позволил ему стать кумиром нескольких поколений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Яркий талант, энергетика, неповторимый голос позволили Вам стать кумиром нескольких поколений. Слова Ваших песен знают без преувеличения миллионы людей в нашей стране. Желаю Вам вдохновения, бодрости духа, крепкого здоровья и благополучия", - говорится в телеграмме.
Среди наиболее известных песен Розенбаума – "Вальс-бостон", "Бабий Яр", "Налетела грусть", "Вальс на Лебяжьей канавке". Особое место в его творчестве занимает военная тема, в которой большинство песен связано с Великой Отечественной войной ("Я часто просыпаюсь в тишине", "Проводи-ка меня, батя, да на войну...") и войной в Афганистане ("Дорога длиною в жизнь", "Караван", "Мы вернемся", "Монолог пилота "черного тюльпана"). Розенбаум неоднократно выступал в расположениях советских воинских частей в Афганистане.
Всего Александр Розенбаум написал более 800 песен и стихов. Певец был депутатом Государственной Думы РФ четвертого созыва (2003-2007), входил во фракцию "Единая Россия", был заместителем председателя комитета ГД по культуре. Александр Розенбаум – народный артист РФ (2001), в 2000 году ему было присвоено звание полковника медицинской службы запаса. Награжден орденом Почета "за большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность" (2011).
 
КультураВладимир ПутинАлександр РозенбаумМихаил МишустинМузыкаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:06Лавров призвал Европу не политизировать тему российских вакцин от COVID-19
14:04Мясников назвал обязательные прививки
14:03Эксперты предупредили банки об участившихся масштабных атаках хакеров
14:01Ученые доказали, что переедание — не причина, а следствие ожирения
14:00В Грузии из тюрьмы освободили соучастника убийства российского следователя
13:54Источник: "Единая Россия" отменила сбор сторонников
13:54Песков прокомментировал ситуацию с коллекцией скифского золота
13:47МИД обратился к властям Чехии из-за задержания россиянина в Праге
13:45Мурашко назвал способ избежать политизации в вопросе вакцинации
13:39Песков назвал приоритеты в политике Путина
13:39Аналитик предрек цену в 800 долларов за тысячу кубометров газа в Европе
13:38Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму
13:38В Кремле не стали раскрывать детали предстоящего голосования Путина
13:35Песков ответил на вопрос, какую явку на выборах в Госдуму ожидают в Кремле
13:35Песков прокомментировал совместные военные учения России и Белоруссии
13:34В Кремле прокомментировали возможность поставки С-400 для Белоруссии
13:34В Кремле заявили о невозможности обсуждения Крыма Путиным и Зеленским
13:30Фестиваль Comic Con Russia перенесли на 2022 год
13:28Иностранные журналисты прибыли в Кабул
13:27В ЦИК назвали число заявок на дистанционное голосование
Лента новостейМолния