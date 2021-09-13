https://ria.ru/20210913/rozenbaum-1749820175.html

Путин и Мишустин поздравили Розенбаума с юбилеем

Путин и Мишустин поздравили Розенбаума с юбилеем - РИА Новости, 13.09.2021

Путин и Мишустин поздравили Розенбаума с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил певца Александра Розенбаума с юбилеем, отметив, что его песни любят за искренность и глубину, соответствующая... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T11:01

2021-09-13T11:01

2021-09-13T11:01

культура

владимир путин

александр розенбаум

михаил мишустин

музыка

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил певца Александра Розенбаума с юбилеем, отметив, что его песни любят за искренность и глубину, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Президент пожелал певцу здоровья и успехов в работе, в реализации востребованных творческих, общественных, благотворительных проектов.Премьер-министр России Михаил Мишустин также поздравил Александра Розенбаума с юбилеем, отметив, что яркий талант позволил ему стать кумиром нескольких поколений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.Среди наиболее известных песен Розенбаума – "Вальс-бостон", "Бабий Яр", "Налетела грусть", "Вальс на Лебяжьей канавке". Особое место в его творчестве занимает военная тема, в которой большинство песен связано с Великой Отечественной войной ("Я часто просыпаюсь в тишине", "Проводи-ка меня, батя, да на войну...") и войной в Афганистане ("Дорога длиною в жизнь", "Караван", "Мы вернемся", "Монолог пилота "черного тюльпана"). Розенбаум неоднократно выступал в расположениях советских воинских частей в Афганистане.Всего Александр Розенбаум написал более 800 песен и стихов. Певец был депутатом Государственной Думы РФ четвертого созыва (2003-2007), входил во фракцию "Единая Россия", был заместителем председателя комитета ГД по культуре. Александр Розенбаум – народный артист РФ (2001), в 2000 году ему было присвоено звание полковника медицинской службы запаса. Награжден орденом Почета "за большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность" (2011).

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владимир путин, александр розенбаум, михаил мишустин, музыка, россия