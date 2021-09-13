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В Ростове-на-Дону арестовали водителя электросамоката за езду в пьяном виде
В Ростове-на-Дону арестовали водителя электросамоката за езду в пьяном виде - РИА Новости, 13.09.2021
В Ростове-на-Дону арестовали водителя электросамоката за езду в пьяном виде
Кировский районный суд Ростова-на-Дону назначил десять суток административного ареста мужчине, управлявшего электросамокатом в пьяном виде, сообщил журналистам... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T19:14
2021-09-13T19:14
2021-09-13T19:14
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен – РИА Новости. Кировский районный суд Ростова-на-Дону назначил десять суток административного ареста мужчине, управлявшего электросамокатом в пьяном виде, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.По его словам, экипаж ДПС остановил на проезжей части улицы Московская мужчину 1995 года рождения, который ехал на электросамокате "Куго" и внешне был пьян. От прохождения медосвидетельствования он отказался, и его доставили в дежурную часть. Полицейские установили, что мощность электродвигателя самоката составляет 2,4 кВт. Согласно правилам дорожного движения, он приравнен к транспортным средствам.В отношении мужчины был составлен административный материал по части 2 статьи 12.26 КоАП "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". "Мировым судьей Кировского судебного района мужчине было назначено наказание в виде административного ареста сроком на десять суток", - сказал представитель суда.
https://ria.ru/20210604/elektrosamokat-1735584616.html
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, россия
В Ростове-на-Дону арестовали водителя электросамоката за езду в пьяном виде
В Ростове-на-Дону арестовали водителя электросамоката на 10 суток за езду в пьяном виде