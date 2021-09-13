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Первый чартерный рейс с туристами прибыл из Москвы в Казань
Первый чартерный рейс с туристами прибыл из Москвы в Казань - РИА Новости, 13.09.2021
Первый чартерный рейс с туристами прибыл из Москвы в Казань
Первый чартерный рейс с туристами прибыл в понедельник из Москвы в Казань, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T15:43
2021-09-13T15:53
республика татарстан
болгар
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
сахалин
зарина догузова
россия
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КАЗАНЬ, 13 сен – РИА Новости. Первый чартерный рейс с туристами прибыл в понедельник из Москвы в Казань, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Первый чартерный рейс прилетел в Казань пару часов назад… Очень приятно, что у туристов есть возможность приехать в Татарстан удобно, комфортно, по доступной цене", - сказала Догузова в ходе презентации чартерного рейса.Она отметила, что идея чартерных программ состоит том, чтобы полностью продумать за туриста программы, маршруты по адекватной цене. "Очень рада, что у наших туристов есть возможность существенно сэкономить и отдохнуть в разных регионах страны", - подчеркнула Догузова, добавив, что в Татарстане бережно сохранены все традиции, и здесь есть возможности для практически любого отдыха, путешествий.По данным туроператора TUI, загрузка первого чартерного рейса в Казань составила почти 100%, на нем в столицу Татарстана прилетели около 180 туристов. Всего предполагается выполнить из московского аэропорта "Домодедово" в Казань шесть рейсов. Вылеты, помимо 13 сентября, запланированы 17, 21, 25, 29 сентября, 3 октября. Продолжительность туров составляет 5 или 9 дней.По подсчетам туроператора, тур с перелетом на чартерном рейсе обойдется туристу примерно на 4-5 тысяч рублей дешевле, чем при бронировании аналогичного тура на регулярном рейсе. Программа в стартовом пакете (от 13,9 тысячи рублей на человека) включает перелет, проживание, трансферы по программе, автобусную обзорную экскурсию "Казань 1000-летняя", пешеходную экскурсию по Казанскому Кремлю с посещением основных достопримечательностей, посещение магазина-музея "Арыш Мае". Экскурсия на остров-град Свияжск или в Болгар доступны в вариантах стандарт и макси.Ростуризм в 2021 году запустил чартерную программу по России, в рамках которой для путешественников сформировали полностью готовые туры. На эту меру правительством РФ выделено 1,2 миллиарда рублей. В ведомстве отмечают, что благодаря чартерной программе десятки новых направлений станут доступнее и дешевле для туристов, в среднем в два раза, появятся продуманные маршруты и новые туристические продукты.В этом году впервые полетели чартеры на зимний Байкал, программа была продолжена летом. В начале июля первые чартерные борты отправились на остров Сахалин, полеты будут продолжены зимой. Чартерные рейсы отправляет туроператор TUI Россия.
https://ria.ru/20210912/kazan-1749748744.html
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болгар, домодедово (аэропорт), федеральное агентство по туризму (ростуризм), сахалин, зарина догузова, россия
15:43 13.09.2021 (обновлено: 15:53 13.09.2021)
 
Первый чартерный рейс с туристами прибыл из Москвы в Казань

Глава Ростуризма Догузова: первый чартерный рейс с туристами прибыл из Москвы в Казань

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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КАЗАНЬ, 13 сен – РИА Новости. Первый чартерный рейс с туристами прибыл в понедельник из Москвы в Казань, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Первый чартерный рейс прилетел в Казань пару часов назад… Очень приятно, что у туристов есть возможность приехать в Татарстан удобно, комфортно, по доступной цене", - сказала Догузова в ходе презентации чартерного рейса.
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Она отметила, что идея чартерных программ состоит том, чтобы полностью продумать за туриста программы, маршруты по адекватной цене. "Очень рада, что у наших туристов есть возможность существенно сэкономить и отдохнуть в разных регионах страны", - подчеркнула Догузова, добавив, что в Татарстане бережно сохранены все традиции, и здесь есть возможности для практически любого отдыха, путешествий.
По данным туроператора TUI, загрузка первого чартерного рейса в Казань составила почти 100%, на нем в столицу Татарстана прилетели около 180 туристов. Всего предполагается выполнить из московского аэропорта "Домодедово" в Казань шесть рейсов. Вылеты, помимо 13 сентября, запланированы 17, 21, 25, 29 сентября, 3 октября. Продолжительность туров составляет 5 или 9 дней.
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По подсчетам туроператора, тур с перелетом на чартерном рейсе обойдется туристу примерно на 4-5 тысяч рублей дешевле, чем при бронировании аналогичного тура на регулярном рейсе. Программа в стартовом пакете (от 13,9 тысячи рублей на человека) включает перелет, проживание, трансферы по программе, автобусную обзорную экскурсию "Казань 1000-летняя", пешеходную экскурсию по Казанскому Кремлю с посещением основных достопримечательностей, посещение магазина-музея "Арыш Мае". Экскурсия на остров-град Свияжск или в Болгар доступны в вариантах стандарт и макси.
Ростуризм в 2021 году запустил чартерную программу по России, в рамках которой для путешественников сформировали полностью готовые туры. На эту меру правительством РФ выделено 1,2 миллиарда рублей. В ведомстве отмечают, что благодаря чартерной программе десятки новых направлений станут доступнее и дешевле для туристов, в среднем в два раза, появятся продуманные маршруты и новые туристические продукты.
В этом году впервые полетели чартеры на зимний Байкал, программа была продолжена летом. В начале июля первые чартерные борты отправились на остров Сахалин, полеты будут продолжены зимой. Чартерные рейсы отправляет туроператор TUI Россия.
 
Республика ТатарстанБолгарДомодедово (аэропорт)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)СахалинЗарина ДогузоваРоссия
 
 
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