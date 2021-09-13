https://ria.ru/20210913/reys-1749875907.html

Первый чартерный рейс с туристами прибыл из Москвы в Казань

Первый чартерный рейс с туристами прибыл из Москвы в Казань - РИА Новости, 13.09.2021

Первый чартерный рейс с туристами прибыл из Москвы в Казань

Первый чартерный рейс с туристами прибыл в понедельник из Москвы в Казань, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T15:43

2021-09-13T15:43

2021-09-13T15:53

республика татарстан

болгар

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

сахалин

зарина догузова

россия

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КАЗАНЬ, 13 сен – РИА Новости. Первый чартерный рейс с туристами прибыл в понедельник из Москвы в Казань, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Первый чартерный рейс прилетел в Казань пару часов назад… Очень приятно, что у туристов есть возможность приехать в Татарстан удобно, комфортно, по доступной цене", - сказала Догузова в ходе презентации чартерного рейса.Она отметила, что идея чартерных программ состоит том, чтобы полностью продумать за туриста программы, маршруты по адекватной цене. "Очень рада, что у наших туристов есть возможность существенно сэкономить и отдохнуть в разных регионах страны", - подчеркнула Догузова, добавив, что в Татарстане бережно сохранены все традиции, и здесь есть возможности для практически любого отдыха, путешествий.По данным туроператора TUI, загрузка первого чартерного рейса в Казань составила почти 100%, на нем в столицу Татарстана прилетели около 180 туристов. Всего предполагается выполнить из московского аэропорта "Домодедово" в Казань шесть рейсов. Вылеты, помимо 13 сентября, запланированы 17, 21, 25, 29 сентября, 3 октября. Продолжительность туров составляет 5 или 9 дней.По подсчетам туроператора, тур с перелетом на чартерном рейсе обойдется туристу примерно на 4-5 тысяч рублей дешевле, чем при бронировании аналогичного тура на регулярном рейсе. Программа в стартовом пакете (от 13,9 тысячи рублей на человека) включает перелет, проживание, трансферы по программе, автобусную обзорную экскурсию "Казань 1000-летняя", пешеходную экскурсию по Казанскому Кремлю с посещением основных достопримечательностей, посещение магазина-музея "Арыш Мае". Экскурсия на остров-град Свияжск или в Болгар доступны в вариантах стандарт и макси.Ростуризм в 2021 году запустил чартерную программу по России, в рамках которой для путешественников сформировали полностью готовые туры. На эту меру правительством РФ выделено 1,2 миллиарда рублей. В ведомстве отмечают, что благодаря чартерной программе десятки новых направлений станут доступнее и дешевле для туристов, в среднем в два раза, появятся продуманные маршруты и новые туристические продукты.В этом году впервые полетели чартеры на зимний Байкал, программа была продолжена летом. В начале июля первые чартерные борты отправились на остров Сахалин, полеты будут продолжены зимой. Чартерные рейсы отправляет туроператор TUI Россия.

https://ria.ru/20210912/kazan-1749748744.html

https://rsport.ria.ru/20210908/olimpiada-1749165114.html

болгар

сахалин

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

болгар, домодедово (аэропорт), федеральное агентство по туризму (ростуризм), сахалин, зарина догузова, россия