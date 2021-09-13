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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210913/remont-1749840149.html
Одиннадцать дорожных проектов завершат в Подмосковье до конца года
Одиннадцать дорожных проектов завершат в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 13.09.2021
Одиннадцать дорожных проектов завершат в Подмосковье до конца года
Еще 11 проектов по ремонту и реконструкции автомобильных дорог Московской завершат до конца текущего года, сообщил губернатор Подмосковья на заседании... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T12:34
2021-09-13T12:34
новости подмосковья
электрогорск
московская область (подмосковье)
автомобильные дороги
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КРАСНОГРСК, 13 сен – РИА Новости. Еще 11 проектов по ремонту и реконструкции автомобильных дорог Московской завершат до конца текущего года, сообщил губернатор Подмосковья на заседании правительства региона в понедельник.По словам губернатора с начала года были сданы такие объекты как Путилковское шоссе, дорога в обход Коломны, дороги в Трехгорке и Электрогорске. Кроме того, в сентябре планируется запуск движения по путепроводу по улице Фрунзе в Мытищах."Всего до конца года надо сдать 11 объектов. Важно уложиться в срок, поэтому если есть сложности, то необходимо подготовить (документацию – ред.), чтобы решать вопрос в том числе с федеральным правительством", - сказал Воробьев.
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электрогорск
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электрогорск, московская область (подмосковье), автомобильные дороги
12:34 13.09.2021
 

Одиннадцать дорожных проектов завершат в Подмосковье до конца года

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРабочие ремонтируют участок дороги в Москве
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КРАСНОГРСК, 13 сен – РИА Новости. Еще 11 проектов по ремонту и реконструкции автомобильных дорог Московской завершат до конца текущего года, сообщил губернатор Подмосковья на заседании правительства региона в понедельник.
По словам губернатора с начала года были сданы такие объекты как Путилковское шоссе, дорога в обход Коломны, дороги в Трехгорке и Электрогорске. Кроме того, в сентябре планируется запуск движения по путепроводу по улице Фрунзе в Мытищах.
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"Всего до конца года надо сдать 11 объектов. Важно уложиться в срок, поэтому если есть сложности, то необходимо подготовить (документацию – ред.), чтобы решать вопрос в том числе с федеральным правительством", - сказал Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяЭлектрогорскМосковская область (Подмосковье)Автомобильные дороги
 
 
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