https://ria.ru/20210913/remont-1749840149.html

Одиннадцать дорожных проектов завершат в Подмосковье до конца года

Одиннадцать дорожных проектов завершат в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 13.09.2021

Одиннадцать дорожных проектов завершат в Подмосковье до конца года

Еще 11 проектов по ремонту и реконструкции автомобильных дорог Московской завершат до конца текущего года, сообщил губернатор Подмосковья на заседании... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T12:34

2021-09-13T12:34

2021-09-13T12:34

новости подмосковья

электрогорск

московская область (подмосковье)

автомобильные дороги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151735/46/1517354667_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_01b382b11d456510a767d6c930fdf8fe.jpg

КРАСНОГРСК, 13 сен – РИА Новости. Еще 11 проектов по ремонту и реконструкции автомобильных дорог Московской завершат до конца текущего года, сообщил губернатор Подмосковья на заседании правительства региона в понедельник.По словам губернатора с начала года были сданы такие объекты как Путилковское шоссе, дорога в обход Коломны, дороги в Трехгорке и Электрогорске. Кроме того, в сентябре планируется запуск движения по путепроводу по улице Фрунзе в Мытищах."Всего до конца года надо сдать 11 объектов. Важно уложиться в срок, поэтому если есть сложности, то необходимо подготовить (документацию – ред.), чтобы решать вопрос в том числе с федеральным правительством", - сказал Воробьев.

https://ria.ru/20210910/vygul-1749587616.html

электрогорск

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

электрогорск, московская область (подмосковье), автомобильные дороги