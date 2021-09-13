https://ria.ru/20210913/raketa-1749919836.html

Белый дом отреагировал на испытание новой крылатой ракеты в КНДР

Белый дом отреагировал на испытание новой крылатой ракеты в КНДР - РИА Новости, 13.09.2021

Белый дом отреагировал на испытание новой крылатой ракеты в КНДР

Администрация Соединенных Штатов по-прежнему готова к диалогу с Пхеньяном, что подразумевает возможность проведения контактов в любое время и без... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T20:36

2021-09-13T20:36

2021-09-13T20:41

в мире

сша

кндр (северная корея)

пхеньян

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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Администрация Соединенных Штатов по-прежнему готова к диалогу с Пхеньяном, что подразумевает возможность проведения контактов в любое время и без предварительных условий, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Что касается Северной Кореи, то наша позиция не изменилась. Мы по-прежнему готовы к диалогу с КНДР в целях достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова. В этом смысле ничего не изменилось", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.По ее словам, в Вашингтоне сохраняют настрой на прямое дипломатическое взаимодействие с представителями КНДР, что подразумевает возможность проведения контактов "в любое время, любом месте и без предварительных условий".Ранее стало известно, что Северная Корея в субботу и в воскресенье успешно провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности, за ними наблюдали высокопоставленные члены ЦК Трудовой партии Кореи. Испытания включали тесты тяги двигателей ракеты на земле, летные испытания, испытания контроля и наведения и несколько других. Все они, как утверждается, прошли успешно, ракеты смогли поразить цели на расстоянии 1,5 тысячи километров.

https://ria.ru/20210913/kndr-1749828598.html

сша

кндр (северная корея)

пхеньян

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в мире, сша, кндр (северная корея), пхеньян