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Белый дом отреагировал на испытание новой крылатой ракеты в КНДР
Белый дом отреагировал на испытание новой крылатой ракеты в КНДР - РИА Новости, 13.09.2021
Белый дом отреагировал на испытание новой крылатой ракеты в КНДР
Администрация Соединенных Штатов по-прежнему готова к диалогу с Пхеньяном, что подразумевает возможность проведения контактов в любое время и без... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T20:36
2021-09-13T20:41
в мире
сша
кндр (северная корея)
пхеньян
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Администрация Соединенных Штатов по-прежнему готова к диалогу с Пхеньяном, что подразумевает возможность проведения контактов в любое время и без предварительных условий, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Что касается Северной Кореи, то наша позиция не изменилась. Мы по-прежнему готовы к диалогу с КНДР в целях достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова. В этом смысле ничего не изменилось", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.По ее словам, в Вашингтоне сохраняют настрой на прямое дипломатическое взаимодействие с представителями КНДР, что подразумевает возможность проведения контактов "в любое время, любом месте и без предварительных условий".Ранее стало известно, что Северная Корея в субботу и в воскресенье успешно провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности, за ними наблюдали высокопоставленные члены ЦК Трудовой партии Кореи. Испытания включали тесты тяги двигателей ракеты на земле, летные испытания, испытания контроля и наведения и несколько других. Все они, как утверждается, прошли успешно, ракеты смогли поразить цели на расстоянии 1,5 тысячи километров.
https://ria.ru/20210913/kndr-1749828598.html
сша
кндр (северная корея)
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в мире, сша, кндр (северная корея), пхеньян
20:36 13.09.2021 (обновлено: 20:41 13.09.2021)
 
Белый дом отреагировал на испытание новой крылатой ракеты в КНДР

Белый дом: США после испытаний ракеты в КНДР сохраняют настрой на диалог с Пхеньяном

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Администрация Соединенных Штатов по-прежнему готова к диалогу с Пхеньяном, что подразумевает возможность проведения контактов в любое время и без предварительных условий, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Что касается Северной Кореи, то наша позиция не изменилась. Мы по-прежнему готовы к диалогу с КНДР в целях достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова. В этом смысле ничего не изменилось", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.
По ее словам, в Вашингтоне сохраняют настрой на прямое дипломатическое взаимодействие с представителями КНДР, что подразумевает возможность проведения контактов "в любое время, любом месте и без предварительных условий".
Ранее стало известно, что Северная Корея в субботу и в воскресенье успешно провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности, за ними наблюдали высокопоставленные члены ЦК Трудовой партии Кореи. Испытания включали тесты тяги двигателей ракеты на земле, летные испытания, испытания контроля и наведения и несколько других. Все они, как утверждается, прошли успешно, ракеты смогли поразить цели на расстоянии 1,5 тысячи километров.
Депутат Госдумы РФ Елена Панина - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
Вчера, 11:40
В Госдуме прокомментировали испытания КНДР новой крылатой ракеты
 
В миреСШАКНДР (Северная Корея)Пхеньян
 
 
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