https://ria.ru/20210913/raketa-1749814522.html

Эксперт оценил испытания новой крылатой ракеты в КНДР

Эксперт оценил испытания новой крылатой ракеты в КНДР - РИА Новости, 13.09.2021

Эксперт оценил испытания новой крылатой ракеты в КНДР

Испытания новой крылатой ракеты Северной Кореей являются в первую очередь демонстрацией внешнему миру, в особенности Америке и Южной Корее, что страна... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T10:33

2021-09-13T10:33

2021-09-13T10:33

в мире

кндр (северная корея)

артем лукин

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Испытания новой крылатой ракеты Северной Кореей являются в первую очередь демонстрацией внешнему миру, в особенности Америке и Южной Корее, что страна продолжает разработку новых типов оружия, заявил РИА Новости замдиректора по науке Восточного института - Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета Артем Лукин.Ранее северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило, что Северная Корея в субботу и в воскресенье успешно провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности, за ними наблюдали высокопоставленные члены ЦК Трудовой партии Кореи, которые высоко оценили эффективность и практичность ракет. Испытания включали тесты тяги двигателей ракеты на земле, летные испытания, испытания контроля и наведения и ряд других. Все они, как утверждается, прошли успешно, ракеты смогли поразить цели на расстоянии 1,5 тысячи километров. Южная Корея и США анализируют пуск крылатой ракеты большой дальности в КНДР, контакта с Северной Кореей в связи с пуском не было, сообщили южнокорейские военные.Эксперт подчеркнул, что для Северной Кореи ракетно-ядерный арсенал, включая и крылатые ракеты, - это в первую очередь средство сдерживания нападения со стороны США, Южной Кореи, американо-южнокорейского альянса. "Очень маловероятно, что Северная Корея первой применит это оружие", - сказал Лукин."Крылатая ракета дальностью 1,5 тысячи километров - это грозное оружие, тем более что, судя по всему, эта ракета может нести и ядерную боеголовку. В зоне поражения этой ракеты оказывается вся Южная Корея, Япония, северо-восточная часть Китая и, кстати, российский Дальний Восток тоже", - отметил Лукин. При этом он подчеркнул, что особенность крылатых ракет заключается в том, что они летят на низкой высоте и способны в своем полете и траектории подстраиваться под рельеф местности, то есть их довольно сложно обнаружить и трудно перехватить даже с помощью самых сложных средств противовоздушной и противоракетной обороны."Если Северная Корея не блефует и действительно у них появилась такая крылатая ракета, то это означает довольно существенное усиление ракетно-ядерного потенциала КНДР. Но тут надо сделать оговорку, что пока мы всю информацию об этом испытании имеем только от самой Северной Кореи, у нас нет независимого подтверждения того, что действительно это боеспособная ракета, что она действительно была испытана. Тут нужно сохранять некую сдержанность и осторожность потому, что Северная Корея вполне может и преувеличивать свои военно-технологические возможности, чтобы казаться страшнее, чем она есть на самом деле", - добавил Лукин.

https://ria.ru/20210913/raketa-1749808219.html

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кндр (северная корея), артем лукин