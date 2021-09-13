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В армии Израиля сообщили о перехвате ракеты из сектора Газа
В армии Израиля сообщили о перехвате ракеты из сектора Газа - РИА Новости, 13.09.2021
В армии Израиля сообщили о перехвате ракеты из сектора Газа
Ракета выпущена из сектора Газа по территории Израиля, ее перехватила система ПВО "Железный купол", сообщает пресс-служба армии. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T03:25
2021-09-13T03:25
в мире
израиль
сектор газа
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ракета выпущена из сектора Газа по территории Израиля, ее перехватила система ПВО "Железный купол", сообщает пресс-служба армии.Ранее армия сообщила, что в южной части Израиля сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле."Во второй раз сегодня террористы в Газе выпустили ракеты по израильскому гражданскому населению. Система противовоздушной обороны "Железный купол" перехватила ракету, вновь защитив мирных жителей", - написала армейская пресс-служба в Twitter.Ранее в воскресенье военные сообщали, что одна ракета была выпущена из сектора по Израилю, ее также перехватила система ПВО "Железный купол".
https://ria.ru/20210912/pvo-1749781034.html
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в мире, израиль, сектор газа
03:25 13.09.2021
 
В армии Израиля сообщили о перехвате ракеты из сектора Газа

В армии Израиля сообщили, что система ПВО перехватила выпущенную из сектора Газа ракету

© AP Photo / David CohenСледы от ракет в небе над Израилем
Следы от ракет в небе над Израилем - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© AP Photo / David Cohen
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ракета выпущена из сектора Газа по территории Израиля, ее перехватила система ПВО "Железный купол", сообщает пресс-служба армии.
Ранее армия сообщила, что в южной части Израиля сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле.
"Во второй раз сегодня террористы в Газе выпустили ракеты по израильскому гражданскому населению. Система противовоздушной обороны "Железный купол" перехватила ракету, вновь защитив мирных жителей", - написала армейская пресс-служба в Twitter.
Ранее в воскресенье военные сообщали, что одна ракета была выпущена из сектора по Израилю, ее также перехватила система ПВО "Железный купол".
Запуск ракеты израильской системы ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
Вчера, 21:31
Израильская система ПВО перехватила ракету из сектора Газа
 
В миреИзраильСектор Газа
 
 
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