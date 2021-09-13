https://ria.ru/20210913/raketa-1749796378.html

В армии Израиля сообщили о перехвате ракеты из сектора Газа

В армии Израиля сообщили о перехвате ракеты из сектора Газа - РИА Новости, 13.09.2021

В армии Израиля сообщили о перехвате ракеты из сектора Газа

Ракета выпущена из сектора Газа по территории Израиля, ее перехватила система ПВО "Железный купол", сообщает пресс-служба армии. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T03:25

2021-09-13T03:25

2021-09-13T03:25

в мире

израиль

сектор газа

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ракета выпущена из сектора Газа по территории Израиля, ее перехватила система ПВО "Железный купол", сообщает пресс-служба армии.Ранее армия сообщила, что в южной части Израиля сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле."Во второй раз сегодня террористы в Газе выпустили ракеты по израильскому гражданскому населению. Система противовоздушной обороны "Железный купол" перехватила ракету, вновь защитив мирных жителей", - написала армейская пресс-служба в Twitter.Ранее в воскресенье военные сообщали, что одна ракета была выпущена из сектора по Израилю, ее также перехватила система ПВО "Железный купол".

https://ria.ru/20210912/pvo-1749781034.html

израиль

сектор газа

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в мире, израиль, сектор газа