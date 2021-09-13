https://ria.ru/20210913/rada-1749926120.html

Депутата Рады заподозрили в имитации покушения на самого себя

Депутата Рады заподозрили в имитации покушения на самого себя - РИА Новости, 13.09.2021

Депутата Рады заподозрили в имитации покушения на самого себя

Госбюро расследований (ГБР) Украины проинформировало офис генпрокурора страны, что депутат Верховной рады Гео Лерос мог в 2020 году имитировать нападение на... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T21:39

2021-09-13T21:39

2021-09-13T23:52

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КИЕВ, 13 сен - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины проинформировало офис генпрокурора страны, что депутат Верховной рады Гео Лерос мог в 2020 году имитировать нападение на себя, сообщается на сайте госбюро.В августе 2020 года Лерос заявил о возможном поджоге своего автомобиля. Инцидент он связал со своей политической деятельностью. Полиция возбудила дело. Позднее Лероса исключили из фракции "Слуга народа". Адвокаты Лероса инициировали допрос депутата фракции "Слуга народа" Николая Тищенко по делу о поджоге автомобиля. Также адвокаты Лероса требовали допросить по делу президента Украины Владимира Зеленского, главу его офиса Андрея Ермака и бывшего главу офиса Андрея Богдана."Тринадцатого сентября 2021 года в одном из Telegram-каналов опубликовано видео под названием "Появились новые подробности поджога Mercedes Benz Лероса". На видео зафиксировано лицо, внешне похожее на народного депутата Гео Лероса, которое за денежное вознаграждение подыскивает соучастников для совершения уголовного преступления, а именно - имитации нападения на себя лично для создания иллюзии угроз якобы за политическую деятельность и с целью дискредитации органов государственной власти", - сообщается на сайте ГБР.По данным правоохранителей, на видео человек, похожий на Лероса, обсуждает с собеседником план использования ситуации в качестве информационного повода для дальнейших публичных выступлений."При таких обстоятельствах действия указанного лица могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению) и ч. 2 ст. 384 УК Украины (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа), о чем ГБР проинформировал офис генерального прокурора для предоставления правовой оценки и внесения информации в Единый реестр досудебных расследований", - отметили в госбюро.Сам Гео Лерос назвал "грязной кампанией" реакцию правоохранителей на якобы видео с ним, он заявил, что во вторник сам обратится к правоохранителям, чтобы они дали оценку опубликованному видео. "Сейчас через сомнительные анонимные Telegram-каналы началась грязная кампания против меня... Я завтра подам заявление в правоохранительные органы, чтобы они дали оценку этому видео. Но очевидно точно, что этот инструмент имеет целью отвлечь людей от действительно важных событий, которые происходят в нашем государстве", - написал Лерос в Facebook.

https://ria.ru/20210813/styd-1745569235.html

https://ria.ru/20210807/razdel-1744789753.html

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в мире, украина, верховная рада украины, гео лерос