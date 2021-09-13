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Путин проведет совещание с руководством "Единой России"

Путин проведет совещание с руководством "Единой России" - РИА Новости, 13.09.2021

Путин проведет совещание с руководством "Единой России"

Президент России Владимир Путин 14 сентября проведет совещание с руководством "Единой России" и кабмином, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T15:15

2021-09-13T15:15

2021-09-13T15:15

политика

владимир путин

единая россия

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 14 сентября проведет совещание с руководством "Единой России" и кабмином, сообщает пресс-служба Кремля."Четырнадцатого сентября президент России Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации и руководством всероссийской политической партии "Единая Россия". Будут рассмотрены актуальные вопросы текущей повестки", - говорится в сообщении.

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2021

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политика, владимир путин, единая россия, россия