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Путин проведет совещание с руководством "Единой России"
Путин проведет совещание с руководством "Единой России" - РИА Новости, 13.09.2021
Путин проведет совещание с руководством "Единой России"
Президент России Владимир Путин 14 сентября проведет совещание с руководством "Единой России" и кабмином, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T15:15
2021-09-13T15:15
2021-09-13T15:15
политика
владимир путин
единая россия
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 14 сентября проведет совещание с руководством "Единой России" и кабмином, сообщает пресс-служба Кремля."Четырнадцатого сентября президент России Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации и руководством всероссийской политической партии "Единая Россия". Будут рассмотрены актуальные вопросы текущей повестки", - говорится в сообщении.
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политика, владимир путин, единая россия, россия
Путин проведет совещание с руководством "Единой России"
Путин 14 сентября проведет совещание с руководством "Единой России" и правительством