https://ria.ru/20210913/putin-1749859837.html

Путин не исключил, что ему придется уйти на карантин

Путин не исключил, что ему придется уйти на карантин - РИА Новости, 13.09.2021

Путин не исключил, что ему придется уйти на карантин

Владимир Путин на встрече с членами паралимпийской сборной в Кремле не исключил, что ему придется уйти на карантин из-за коронавируса. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T14:07

2021-09-13T14:07

2021-09-13T15:55

распространение коронавируса

владимир путин

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с членами паралимпийской сборной в Кремле не исключил, что ему придется уйти на карантин из-за коронавируса.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Путина, сообщил РИА Новости, что он, говоря о возможном карантине, выразился образно.Российский лидер весной привился от коронавируса вакциной "Спутник V". Глава государства неоднократно заявлял, что титры антител после прививки у него "держатся хорошо".Как сообщал Песков в конце июля, при общении президента с людьми продолжают приниматься меры предосторожности. По словам представителя Кремля, перед встречей с Путиным некоторые его собеседники могут пройти тщательное тестирование, кто-то может отправиться на карантин, все зависит от конкретной ситуации. Пресс-секретарь подчеркивал, что это не мешает главе государства делать свой рабочий график более интенсивным.

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2021

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Владимир Путин: "Даже в нашем окружении проблемы возникают с этим ковидом" Владимир Путин на церемонии награждения паралимпийцев поделился информацией о том, что проблемы с ковидом существуют даже в окружении высших эшелонов власти 2021-09-13T14:07 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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владимир путин, здоровье - общество