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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210913/putin-1749859837.html
Путин не исключил, что ему придется уйти на карантин
Путин не исключил, что ему придется уйти на карантин - РИА Новости, 13.09.2021
Путин не исключил, что ему придется уйти на карантин
Владимир Путин на встрече с членами паралимпийской сборной в Кремле не исключил, что ему придется уйти на карантин из-за коронавируса. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T14:07
2021-09-13T15:55
распространение коронавируса
владимир путин
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с членами паралимпийской сборной в Кремле не исключил, что ему придется уйти на карантин из-за коронавируса.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Путина, сообщил РИА Новости, что он, говоря о возможном карантине, выразился образно.Российский лидер весной привился от коронавируса вакциной "Спутник V". Глава государства неоднократно заявлял, что титры антител после прививки у него "держатся хорошо".Как сообщал Песков в конце июля, при общении президента с людьми продолжают приниматься меры предосторожности. По словам представителя Кремля, перед встречей с Путиным некоторые его собеседники могут пройти тщательное тестирование, кто-то может отправиться на карантин, все зависит от конкретной ситуации. Пресс-секретарь подчеркивал, что это не мешает главе государства делать свой рабочий график более интенсивным.
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Владимир Путин: "Даже в нашем окружении проблемы возникают с этим ковидом"
Владимир Путин на церемонии награждения паралимпийцев поделился информацией о том, что проблемы с ковидом существуют даже в окружении высших эшелонов власти
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владимир путин, здоровье - общество
14:07 13.09.2021 (обновлено: 15:55 13.09.2021)
 
Путин не исключил, что ему придется уйти на карантин

Путин не исключил, что ему придется уйти на карантин из-за коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с членами паралимпийской сборной в Кремле не исключил, что ему придется уйти на карантин из-за коронавируса.

"У нас, к сожалению, тоже сейчас <…> Врачи изучают <…> даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг".

Владимир Путин
Владимир Путин
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Путина, сообщил РИА Новости, что он, говоря о возможном карантине, выразился образно.
Российский лидер весной привился от коронавируса вакциной "Спутник V". Глава государства неоднократно заявлял, что титры антител после прививки у него "держатся хорошо".
Как сообщал Песков в конце июля, при общении президента с людьми продолжают приниматься меры предосторожности. По словам представителя Кремля, перед встречей с Путиным некоторые его собеседники могут пройти тщательное тестирование, кто-то может отправиться на карантин, все зависит от конкретной ситуации. Пресс-секретарь подчеркивал, что это не мешает главе государства делать свой рабочий график более интенсивным.
 
Распространение коронавирусаВладимир ПутинЗдоровье - Общество
 
 
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