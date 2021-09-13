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Наука
https://ria.ru/20210913/ptitsy-1749893281.html
Раскрыт секрет гибели тысяч птиц в Европе и Америке
Раскрыт секрет гибели тысяч птиц в Европе и Америке - РИА Новости, 13.09.2021
Раскрыт секрет гибели тысяч птиц в Европе и Америке
В ежегодной гибели тысяч птиц, тела которых находят каждую зиму на побережьях по обе стороны Атлантики, оказались виноваты сезонные циклоны, интенсивность... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T18:00
2021-09-13T21:16
наука
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биология
северная атлантика
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В ежегодной гибели тысяч птиц, тела которых находят каждую зиму на побережьях по обе стороны Атлантики, оказались виноваты сезонные циклоны, интенсивность которых год от года увеличивается из-за глобального изменения климата. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.Последние несколько лет в конце осени — начале зимы жители Северной Америки и Европы отмечают массовую гибель перелетных птиц. Чтобы выяснить причину этого необычного явления, ученые-экологи из Французского национального центра научных исследований вместе с коллегами из Норвегии и США провели эксперимент.Во время летнего сезона они отправились в Восточную Гренландию и закрепили на лапках 1500 птиц пяти самых уязвимых видов — атлантических тупиков, маленьких гагарок, черноногих моевок и двух видов кайр — миниатюрные датчики, позволяющие отслеживать траектории их перемещения.Ученые использовали в исследовании метки GLS (Global Location Sensor), которые менее точны, чем датчики GPS, но значительно легче последних — они весят не более одного грамма, потребляют мало энергии и обладают большим сроком службы.Так как погибшие птицы обычно сильно истощены, первая версия предполагала, что птицы, попадая в водовороты циклонов, теряют силы в борьбе с воздушными потоками и погибают. Чтобы определить степень воздействия этих погодных явлений на птиц, ученые создали компьютерную модель, в которой совместили линии движения птиц с траекториями циклонов, которые возникают на пути перемещения перелетных птиц, мигрирующих из районов арктических гнездовий на юг, к местам зимовки. Такие циклоны могут продолжаться по несколько дней и часто очень интенсивны.Авторы провели моделирование аэродинамики движения птиц в воздушных потоках циклонов и неожиданно для себя выяснили, что птицы гибнут, скорее всего, не из-за повышенного расхода энергии, а из-за того, что не могут нормально питаться. Изученные виды добывают себе пищу, ныряя за рыбой в морские воды, но при сильном ветре они не способны совершать такие воздушные маневры.При этом птицы не могут остановиться и отдохнуть, а вынуждены продолжать полет при любых условиях. Если ветер не утихает несколько дней, птицы долгое время остаются голодными, пока в конце концов не падают замертво.Поскольку частота и сила сезонных циклонов в Северной Атлантике увеличивается с изменением климата, авторы делают вывод о том, что в ближайшие годы перелетные птицы в этом регионе будут еще более уязвимы, и как исправить ситуацию, ученые пока не знают.
https://ria.ru/20200923/mumii-1577645556.html
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европа
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сша, европа, земля - риа наука, биология, северная атлантика
18:00 13.09.2021 (обновлено: 21:16 13.09.2021)
 

Раскрыт секрет гибели тысяч птиц в Европе и Америке

© Фото : David GrémilletУченый в Восточной Гренландии надевает кольцо с меткой GLS на лапку птице
Ученый в Восточной Гренландии надевает кольцо с меткой GLS на лапку птице - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© Фото : David Grémillet
Ученый в Восточной Гренландии надевает кольцо с меткой GLS на лапку птице
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В ежегодной гибели тысяч птиц, тела которых находят каждую зиму на побережьях по обе стороны Атлантики, оказались виноваты сезонные циклоны, интенсивность которых год от года увеличивается из-за глобального изменения климата. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.
Последние несколько лет в конце осени — начале зимы жители Северной Америки и Европы отмечают массовую гибель перелетных птиц. Чтобы выяснить причину этого необычного явления, ученые-экологи из Французского национального центра научных исследований вместе с коллегами из Норвегии и США провели эксперимент.
Во время летнего сезона они отправились в Восточную Гренландию и закрепили на лапках 1500 птиц пяти самых уязвимых видов — атлантических тупиков, маленьких гагарок, черноногих моевок и двух видов кайр — миниатюрные датчики, позволяющие отслеживать траектории их перемещения.
Ученые использовали в исследовании метки GLS (Global Location Sensor), которые менее точны, чем датчики GPS, но значительно легче последних — они весят не более одного грамма, потребляют мало энергии и обладают большим сроком службы.
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Так как погибшие птицы обычно сильно истощены, первая версия предполагала, что птицы, попадая в водовороты циклонов, теряют силы в борьбе с воздушными потоками и погибают. Чтобы определить степень воздействия этих погодных явлений на птиц, ученые создали компьютерную модель, в которой совместили линии движения птиц с траекториями циклонов, которые возникают на пути перемещения перелетных птиц, мигрирующих из районов арктических гнездовий на юг, к местам зимовки. Такие циклоны могут продолжаться по несколько дней и часто очень интенсивны.
Авторы провели моделирование аэродинамики движения птиц в воздушных потоках циклонов и неожиданно для себя выяснили, что птицы гибнут, скорее всего, не из-за повышенного расхода энергии, а из-за того, что не могут нормально питаться. Изученные виды добывают себе пищу, ныряя за рыбой в морские воды, но при сильном ветре они не способны совершать такие воздушные маневры.
При этом птицы не могут остановиться и отдохнуть, а вынуждены продолжать полет при любых условиях. Если ветер не утихает несколько дней, птицы долгое время остаются голодными, пока в конце концов не падают замертво.
Поскольку частота и сила сезонных циклонов в Северной Атлантике увеличивается с изменением климата, авторы делают вывод о том, что в ближайшие годы перелетные птицы в этом регионе будут еще более уязвимы, и как исправить ситуацию, ученые пока не знают.
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