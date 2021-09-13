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Эксперт прокомментировал сообщения о новой американской противоракете
Эксперт прокомментировал сообщения о новой американской противоракете - РИА Новости, 13.09.2021
Эксперт прокомментировал сообщения о новой американской противоракете
Обновленная американская ракета-перехватчик, вероятно, работает и достигает требуемых параметров, но само создание такой техники вряд ли может быть оправдано... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T11:35
2021-09-13T11:35
в мире
сша
министерство обороны сша
виктор мураховский
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Обновленная американская ракета-перехватчик, вероятно, работает и достигает требуемых параметров, но само создание такой техники вряд ли может быть оправдано экономически, заявил РИА Новости российский военный эксперт Виктор Мураховский.Ранее агентство по противоракетной обороне министерства обороны США провело первые успешные испытания усовершенствованной ракеты-перехватчика наземного базирования. Особенностью испытаний являлось то, что трехступенчатая ракета работала в двухступенчатом режиме. Это, по утверждению ведомства, расширяет возможности при ведении боевых действий.Он уточнил, что в качестве основы используются ракеты, которые разрабатывались "в незапамятные времена", есть запас уже изготовленных ракет. По словам Мураховского, на старые ракеты американцы установили головную часть заатмосферного перехвата.Эксперт добавил, что двигатели у ракеты твердотопливные, поэтому их тягу, в отличие от жидкостных, регулировать нельзя. Для работы в ближней зоне поражения применяется "своеобразный способ" - ракета движется по спирали и просто вырабатывает топливо."Насколько она рабочая - тоже вопрос, честно говоря. Понятно, что в боевых условиях это никогда не применялось, перехват осуществлялся исключительно по баллистическим целям с известной траекторией. Ни одна баллистическая цель при этом не имела скорости реальной боевой головки межконтинентальной баллистической ракеты", - заключил Мураховский.
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в мире, сша, министерство обороны сша, виктор мураховский
11:35 13.09.2021
 
Эксперт прокомментировал сообщения о новой американской противоракете

Эксперт Мураховский о новой американской противоракете: фетиш за миллиарды долларов

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВоенный эксперт Виктор Мураховский
Военный эксперт Виктор Мураховский - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Обновленная американская ракета-перехватчик, вероятно, работает и достигает требуемых параметров, но само создание такой техники вряд ли может быть оправдано экономически, заявил РИА Новости российский военный эксперт Виктор Мураховский.
Ранее агентство по противоракетной обороне министерства обороны США провело первые успешные испытания усовершенствованной ракеты-перехватчика наземного базирования. Особенностью испытаний являлось то, что трехступенчатая ракета работала в двухступенчатом режиме. Это, по утверждению ведомства, расширяет возможности при ведении боевых действий.
"Такой фетиш, за который платят миллиарды долларов. Это вопрос веры. Я все больше убеждаюсь, что вера нагибает физику и за веру готовы платить десятки миллиардов", - сказал Мураховский.
Он уточнил, что в качестве основы используются ракеты, которые разрабатывались "в незапамятные времена", есть запас уже изготовленных ракет. По словам Мураховского, на старые ракеты американцы установили головную часть заатмосферного перехвата.
Эксперт добавил, что двигатели у ракеты твердотопливные, поэтому их тягу, в отличие от жидкостных, регулировать нельзя. Для работы в ближней зоне поражения применяется "своеобразный способ" - ракета движется по спирали и просто вырабатывает топливо.
"Насколько она рабочая - тоже вопрос, честно говоря. Понятно, что в боевых условиях это никогда не применялось, перехват осуществлялся исключительно по баллистическим целям с известной траекторией. Ни одна баллистическая цель при этом не имела скорости реальной боевой головки межконтинентальной баллистической ракеты", - заключил Мураховский.
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В миреСШАМинистерство обороны СШАВиктор Мураховский
 
 
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