https://ria.ru/20210913/protivoraketa-1749826949.html

Эксперт прокомментировал сообщения о новой американской противоракете

Эксперт прокомментировал сообщения о новой американской противоракете - РИА Новости, 13.09.2021

Эксперт прокомментировал сообщения о новой американской противоракете

Обновленная американская ракета-перехватчик, вероятно, работает и достигает требуемых параметров, но само создание такой техники вряд ли может быть оправдано... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T11:35

2021-09-13T11:35

2021-09-13T11:35

в мире

сша

министерство обороны сша

виктор мураховский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749826454_0:0:3230:1817_1920x0_80_0_0_da2b7cd5941be02acb1f22c608c84f97.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Обновленная американская ракета-перехватчик, вероятно, работает и достигает требуемых параметров, но само создание такой техники вряд ли может быть оправдано экономически, заявил РИА Новости российский военный эксперт Виктор Мураховский.Ранее агентство по противоракетной обороне министерства обороны США провело первые успешные испытания усовершенствованной ракеты-перехватчика наземного базирования. Особенностью испытаний являлось то, что трехступенчатая ракета работала в двухступенчатом режиме. Это, по утверждению ведомства, расширяет возможности при ведении боевых действий.Он уточнил, что в качестве основы используются ракеты, которые разрабатывались "в незапамятные времена", есть запас уже изготовленных ракет. По словам Мураховского, на старые ракеты американцы установили головную часть заатмосферного перехвата.Эксперт добавил, что двигатели у ракеты твердотопливные, поэтому их тягу, в отличие от жидкостных, регулировать нельзя. Для работы в ближней зоне поражения применяется "своеобразный способ" - ракета движется по спирали и просто вырабатывает топливо."Насколько она рабочая - тоже вопрос, честно говоря. Понятно, что в боевых условиях это никогда не применялось, перехват осуществлялся исключительно по баллистическим целям с известной траекторией. Ни одна баллистическая цель при этом не имела скорости реальной боевой головки межконтинентальной баллистической ракеты", - заключил Мураховский.

https://ria.ru/20210818/protivorakety-1746121845.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, министерство обороны сша, виктор мураховский