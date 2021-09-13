https://ria.ru/20210913/prokuratura-1749912935.html

Прокуратура проверит фирму, занимавшуюся дезинфекцией "Магнита"

Прокуратура проверит фирму, занимавшуюся дезинфекцией "Магнита" - РИА Новости, 13.09.2021

Прокуратура проверит фирму, занимавшуюся дезинфекцией "Магнита"

Прокуратура Подмосковья начала проверку Областного центра дезинфекции по делу о гибели двух человек от отравления арбузом, сообщило надзорное ведомство в своем... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T19:19

2021-09-13T19:19

2021-09-13T21:30

происшествия

москва

смертельное отравление семьи в москве

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Прокуратура Подмосковья начала проверку Областного центра дезинфекции по делу о гибели двух человек от отравления арбузом, сообщило надзорное ведомство в своем Telegram-канале.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, проверка связана с деятельностью компании "Климовск-Дез", которая проводила дезинсекцию в магазине "Магнит" на Совхозной улице Москвы.Сотрудника фирмы уже задержали. Как видно на кадрах, опубликованных СК, во время процедуры мужчина ничем не накрыл товары, лежащие на полках, в том числе фрукты и овощи. По предварительным выводам судмедэкспертизы, причина смерти двух человек — острое отравление химикатами.Комментируя ситуацию, в пресс-службе торговой сети "Магнит" призвали дождаться официальных выводов экспертов. Там также сообщили, что проведут внеплановые проверки всех подрядчиков по дезинсекции.В минувший четверг 61-летняя женщина, ее 15-летняя внучка и 38-летняя мать девочки попали в больницу с интоксикацией. Все они ели арбуз, купленный в "Магните" на Совхозной. Пожилая женщина и девочка скончались.Эксперты столичного управления Роспотребнадзора исследовали плоды из магазина и квартиры пострадавших и нашли следы вещества для уничтожения насекомых. По версии следствия, люди умерли из-за нарушения правил дезинфекции торгового зала.СК открыл уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведшим к смерти человека.

https://radiosputnik.ria.ru/20210911/otravlenie-1749636082.html

https://ria.ru/20210913/dezinsektsiya-1749899263.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, смертельное отравление семьи в москве, московская область (подмосковье)