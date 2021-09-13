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Прокуратура проверит фирму, занимавшуюся дезинфекцией "Магнита"
Прокуратура проверит фирму, занимавшуюся дезинфекцией "Магнита" - РИА Новости, 13.09.2021
Прокуратура проверит фирму, занимавшуюся дезинфекцией "Магнита"
Прокуратура Подмосковья начала проверку Областного центра дезинфекции по делу о гибели двух человек от отравления арбузом, сообщило надзорное ведомство в своем... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T19:19
2021-09-13T21:30
происшествия
москва
смертельное отравление семьи в москве
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Прокуратура Подмосковья начала проверку Областного центра дезинфекции по делу о гибели двух человек от отравления арбузом, сообщило надзорное ведомство в своем Telegram-канале.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, проверка связана с деятельностью компании "Климовск-Дез", которая проводила дезинсекцию в магазине "Магнит" на Совхозной улице Москвы.Сотрудника фирмы уже задержали. Как видно на кадрах, опубликованных СК, во время процедуры мужчина ничем не накрыл товары, лежащие на полках, в том числе фрукты и овощи. По предварительным выводам судмедэкспертизы, причина смерти двух человек — острое отравление химикатами.Комментируя ситуацию, в пресс-службе торговой сети "Магнит" призвали дождаться официальных выводов экспертов. Там также сообщили, что проведут внеплановые проверки всех подрядчиков по дезинсекции.В минувший четверг 61-летняя женщина, ее 15-летняя внучка и 38-летняя мать девочки попали в больницу с интоксикацией. Все они ели арбуз, купленный в "Магните" на Совхозной. Пожилая женщина и девочка скончались.Эксперты столичного управления Роспотребнадзора исследовали плоды из магазина и квартиры пострадавших и нашли следы вещества для уничтожения насекомых. По версии следствия, люди умерли из-за нарушения правил дезинфекции торгового зала.СК открыл уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведшим к смерти человека.
https://radiosputnik.ria.ru/20210911/otravlenie-1749636082.html
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происшествия, москва, смертельное отравление семьи в москве, московская область (подмосковье)
19:19 13.09.2021 (обновлено: 21:30 13.09.2021)
 
Прокуратура проверит фирму, занимавшуюся дезинфекцией "Магнита"

Подмосковная прокуратура проверит фирму, занимавшуюся дезинфекцией "Магнита"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМагазин сети "Магнит" на Совхозной улице в Москве
Магазин сети Магнит на Совхозной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Прокуратура Подмосковья начала проверку Областного центра дезинфекции по делу о гибели двух человек от отравления арбузом, сообщило надзорное ведомство в своем Telegram-канале.
"В ходе проверки, проведение которой поручено Подольской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению организацией требований безопасности жизни и здоровья при оказании услуг потребителям", — уточняется в публикации.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, проверка связана с деятельностью компании "Климовск-Дез", которая проводила дезинсекцию в магазине "Магнит" на Совхозной улице Москвы.
Сотрудника фирмы уже задержали. Как видно на кадрах, опубликованных СК, во время процедуры мужчина ничем не накрыл товары, лежащие на полках, в том числе фрукты и овощи. По предварительным выводам судмедэкспертизы, причина смерти двух человек — острое отравление химикатами.
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Комментируя ситуацию, в пресс-службе торговой сети "Магнит" призвали дождаться официальных выводов экспертов. Там также сообщили, что проведут внеплановые проверки всех подрядчиков по дезинсекции.
В минувший четверг 61-летняя женщина, ее 15-летняя внучка и 38-летняя мать девочки попали в больницу с интоксикацией. Все они ели арбуз, купленный в "Магните" на Совхозной. Пожилая женщина и девочка скончались.
Эксперты столичного управления Роспотребнадзора исследовали плоды из магазина и квартиры пострадавших и нашли следы вещества для уничтожения насекомых. По версии следствия, люди умерли из-за нарушения правил дезинфекции торгового зала.
СК открыл уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведшим к смерти человека.
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ПроисшествияМоскваСмертельное отравление семьи в МосквеМосковская область (Подмосковье)
 
 
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