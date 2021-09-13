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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210913/prokat-1749819095.html
"Шан-Чи и легенда десяти колец" опять возглавил кинопрокат в России
"Шан-Чи и легенда десяти колец" опять возглавил кинопрокат в России - РИА Новости, 13.09.2021
"Шан-Чи и легенда десяти колец" опять возглавил кинопрокат в России
Кинокомикс "Шан-Чи и легенда десяти колец" вторую неделю возглавила кинопрокат в России и СНГ. Сборы, по неофициальным и предварительным данным, составили 137,2 РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T10:55
2021-09-13T10:55
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Кинокомикс "Шан-Чи и легенда десяти колец" вторую неделю возглавила кинопрокат в России и СНГ. Сборы, по неофициальным и предварительным данным, составили 137,2 миллиона рублей за прошедшие выходные сообщает портал kinobusiness.com.Картина рассказывает о мастере боевых искусств Шан-Чи, противостоящем призракам из собственного прошлого, по мере того как его втягивают в паутину интриг таинственной организации "Десять колец". На втором месте по кассовым сборам за прошедшие выходные оказался фильм ужасов "Злое", он собрал 51,2 миллиона рублей.Третье место в рейтинге занял мультфильм "Босс-молокосос 2", собравший за выходные 49,7 миллиона рублей. Продолжение мультфильма, вышедшего в 2017 году, рассказывает о повзрослевших на 30 лет братьях Тиме и Теде, которые не вспоминают о том, что когда-то Тед был малышом-суперагентом. Но неожиданно выясняется, что младшая дочь Тима, Тина, на самом деле агент компании BabyCorp. Узнав, что злой гений доктор Эрвин Армстронг растит армию злобных малышей, Тина с помощью своего папы и дяди решает противостоять ему.На четвертом месте по кассовым сборам за прошедшие выходные оказалась драма "После. Глава 3", она собрала 39 миллионов рублей. Замыкает пятерку фильм отечественного производства "Небесная команда", собравший за выходные 32 миллиона рублей.
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новости культуры, кино и сериалы
10:55 13.09.2021
 

"Шан-Чи и легенда десяти колец" опять возглавил кинопрокат в России

© Marvel Studios Inc. (2021)Кадр из фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец"
Кадр из фильма Шан-Чи и легенда десяти колец
© Marvel Studios Inc. (2021)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Кинокомикс "Шан-Чи и легенда десяти колец" вторую неделю возглавила кинопрокат в России и СНГ. Сборы, по неофициальным и предварительным данным, составили 137,2 миллиона рублей за прошедшие выходные сообщает портал kinobusiness.com.
Картина рассказывает о мастере боевых искусств Шан-Чи, противостоящем призракам из собственного прошлого, по мере того как его втягивают в паутину интриг таинственной организации "Десять колец".
Кадр из фильма Шан-Чи и легенда десяти колец
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​"Шан-Чи и легенда десяти колец" — китайская супергероика Marvel
На втором месте по кассовым сборам за прошедшие выходные оказался фильм ужасов "Злое", он собрал 51,2 миллиона рублей.
Третье место в рейтинге занял мультфильм "Босс-молокосос 2", собравший за выходные 49,7 миллиона рублей. Продолжение мультфильма, вышедшего в 2017 году, рассказывает о повзрослевших на 30 лет братьях Тиме и Теде, которые не вспоминают о том, что когда-то Тед был малышом-суперагентом. Но неожиданно выясняется, что младшая дочь Тима, Тина, на самом деле агент компании BabyCorp. Узнав, что злой гений доктор Эрвин Армстронг растит армию злобных малышей, Тина с помощью своего папы и дяди решает противостоять ему.
На четвертом месте по кассовым сборам за прошедшие выходные оказалась драма "После. Глава 3", она собрала 39 миллионов рублей. Замыкает пятерку фильм отечественного производства "Небесная команда", собравший за выходные 32 миллиона рублей.
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