https://ria.ru/20210913/privivka-1749858806.html
Мясников назвал обязательные прививки
Мясников назвал обязательные прививки - РИА Новости, 13.09.2021
Мясников назвал обязательные прививки
Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил набор обязательных прививок для различных категорий населения. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T14:04
2021-09-13T14:04
2021-09-13T14:04
здоровье - общество
россия
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил набор обязательных прививок для различных категорий населения.Также он посоветовал провериться на необходимость ревакцинации от гепатита B.По словам Мясникова, беременным обязательно нужно привиться от гриппа и столбняка, а детям — положенными по возрасту вакцинами в дополнение к защите от гриппа.Врач добавил, что людям с удаленной селезенкой обязательна вакцинация от пневмококка и менингококка, а лицам с кохлеарными имплантациями (приборами, компенсирующими потерю слуха — Прим. Ред.) настоятельно рекомендуется прививка от пневмококка.
https://ria.ru/20210908/vitamin-1749101708.html
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здоровье - общество, россия, александр мясников (врач)
Мясников назвал обязательные прививки
Доктор Мясников: обязательно нужно прививаться не только от гриппа и коронавируса