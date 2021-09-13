https://ria.ru/20210913/privivka-1749858806.html

Мясников назвал обязательные прививки

Мясников назвал обязательные прививки - РИА Новости, 13.09.2021

Мясников назвал обязательные прививки

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил набор обязательных прививок для различных категорий населения. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T14:04

2021-09-13T14:04

2021-09-13T14:04

здоровье - общество

россия

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил набор обязательных прививок для различных категорий населения.Также он посоветовал провериться на необходимость ревакцинации от гепатита B.По словам Мясникова, беременным обязательно нужно привиться от гриппа и столбняка, а детям — положенными по возрасту вакцинами в дополнение к защите от гриппа.Врач добавил, что людям с удаленной селезенкой обязательна вакцинация от пневмококка и менингококка, а лицам с кохлеарными имплантациями (приборами, компенсирующими потерю слуха — Прим. Ред.) настоятельно рекомендуется прививка от пневмококка.

https://ria.ru/20210908/vitamin-1749101708.html

россия

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2021

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здоровье - общество, россия, александр мясников (врач)