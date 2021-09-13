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Мясников назвал обязательные прививки
Мясников назвал обязательные прививки - РИА Новости, 13.09.2021
Мясников назвал обязательные прививки
Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил набор обязательных прививок для различных категорий населения. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T14:04
2021-09-13T14:04
здоровье - общество
россия
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил набор обязательных прививок для различных категорий населения.Также он посоветовал провериться на необходимость ревакцинации от гепатита B.По словам Мясникова, беременным обязательно нужно привиться от гриппа и столбняка, а детям — положенными по возрасту вакцинами в дополнение к защите от гриппа.Врач добавил, что людям с удаленной селезенкой обязательна вакцинация от пневмококка и менингококка, а лицам с кохлеарными имплантациями (приборами, компенсирующими потерю слуха — Прим. Ред.) настоятельно рекомендуется прививка от пневмококка.
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здоровье - общество, россия, александр мясников (врач)
14:04 13.09.2021
 
Мясников назвал обязательные прививки

Доктор Мясников: обязательно нужно прививаться не только от гриппа и коронавируса

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрач Александр Мясников
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил набор обязательных прививок для различных категорий населения.

"Все, кто старше 60 лет, а так же лица любого возраста при наличии хронических заболеваний в первую очередь ДОЛЖНЫ быть вакцинированы от COVID-19, гриппа и пневмококка", — написал медик в своем Telegram-канале.

Также он посоветовал провериться на необходимость ревакцинации от гепатита B.
По словам Мясникова, беременным обязательно нужно привиться от гриппа и столбняка, а детям — положенными по возрасту вакцинами в дополнение к защите от гриппа.
Врач добавил, что людям с удаленной селезенкой обязательна вакцинация от пневмококка и менингококка, а лицам с кохлеарными имплантациями (приборами, компенсирующими потерю слуха — Прим. Ред.) настоятельно рекомендуется прививка от пневмококка.
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Здоровье - ОбществоРоссияАлександр Мясников (врач)
 
 
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