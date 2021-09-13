Песков назвал приоритеты в политике Путина

"Вы видите повестку дня президента, вы видите вопросы, которые он обсуждает на встречах, совещаниях. В первую очередь, это вопросы социально-экономического развития страны. Это то, что стоит во главе угла. Меры по поддержке определенных групп населения в свете продолжающихся различных посткризисных проявлений с тем, чтобы ускорить процесс выхода из этого кризиса", - сказал Песков журналистам.