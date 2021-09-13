Песков назвал приоритеты в политике Путина
Песков: приоритетами для Путина были, есть и будут развитие страны и поддержка населения
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения с приветствием к участникам проходящего в Казани IX международного форума "Россия спортивная держава"
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Приоритетными направлениями для президента России Владимира Путина всегда были, есть и останутся социально-экономическое развитие страны и поддержка граждан, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Вы видите повестку дня президента, вы видите вопросы, которые он обсуждает на встречах, совещаниях. В первую очередь, это вопросы социально-экономического развития страны. Это то, что стоит во главе угла. Меры по поддержке определенных групп населения в свете продолжающихся различных посткризисных проявлений с тем, чтобы ускорить процесс выхода из этого кризиса", - сказал Песков журналистам.
"Это было, есть и останется абсолютным приоритетом для президента Путина", - подчеркнул представитель Кремля.