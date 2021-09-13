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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20210913/priamure-1749830533.html
Глава Приамурья рассказал о подготовке наукограда Циолковский к газификации
Глава Приамурья рассказал о подготовке наукограда Циолковский к газификации - РИА Новости, 13.09.2021
Глава Приамурья рассказал о подготовке наукограда Циолковский к газификации
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил о подготовке к запуску газовой котельной в наукограде Циолковский, который находится рядом с космодромом... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T11:49
2021-09-13T11:49
амурская область
амурская область
циолковский (наукоград)
восточный
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил о подготовке к запуску газовой котельной в наукограде Циолковский, который находится рядом с космодромом Восточный и будет первым городом региона, куда придет газ."Город Циолковский станет первым городом, который будет газифицирован по первому этапу программы. Запуск газовой котельной в Циолковском — знаковое событие для региона. Согласно планам, до 2025 года предполагается достичь уровня газификации на территории Амурской области 12%. В финальной стадии находится проработка второго этапа программы, который предполагает больший охват муниципальных образований области и объектов газификации", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Котельная Циолковского, построенная в 2018 году, отапливает жилые дома общей площадью более 52 тысяч квадратных метров. С учетом перспективной застройки площадь отапливаемых помещений составит 198 тысяч "квадратов".Работы по переводу котельной на газ начались весной 2021 года. По данным правительства Приамурья, сейчас на объекте завершаются пусконаладочные работы, в завершающей стадии благоустройство территории."Глава региона напомнил, что в рамках Восточного экономического форума подписано соглашение о строительстве завода сжиженного природного газа, который также будет принимать участие в процессе газификации региона – поставлять газомоторное топливо и топливо для котельных", - добавляют власти.
https://ria.ru/20210904/uscherb-1748657394.html
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амурская область, циолковский (наукоград), восточный, василий орлов (губернатор)
11:49 13.09.2021
 
Глава Приамурья рассказал о подготовке наукограда Циолковский к газификации

Глава Приамурья Орлов рассказал о подготовке наукограда Циолковский к газификации

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил о подготовке к запуску газовой котельной в наукограде Циолковский, который находится рядом с космодромом Восточный и будет первым городом региона, куда придет газ.
"Город Циолковский станет первым городом, который будет газифицирован по первому этапу программы. Запуск газовой котельной в Циолковском — знаковое событие для региона. Согласно планам, до 2025 года предполагается достичь уровня газификации на территории Амурской области 12%. В финальной стадии находится проработка второго этапа программы, который предполагает больший охват муниципальных образований области и объектов газификации", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
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Котельная Циолковского, построенная в 2018 году, отапливает жилые дома общей площадью более 52 тысяч квадратных метров. С учетом перспективной застройки площадь отапливаемых помещений составит 198 тысяч "квадратов".
Работы по переводу котельной на газ начались весной 2021 года. По данным правительства Приамурья, сейчас на объекте завершаются пусконаладочные работы, в завершающей стадии благоустройство территории.
"Глава региона напомнил, что в рамках Восточного экономического форума подписано соглашение о строительстве завода сжиженного природного газа, который также будет принимать участие в процессе газификации региона – поставлять газомоторное топливо и топливо для котельных", - добавляют власти.
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Амурская областьАмурская областьЦиолковский (наукоград)восточныйВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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