https://ria.ru/20210913/priamure-1749830533.html

Глава Приамурья рассказал о подготовке наукограда Циолковский к газификации

Глава Приамурья рассказал о подготовке наукограда Циолковский к газификации - РИА Новости, 13.09.2021

Глава Приамурья рассказал о подготовке наукограда Циолковский к газификации

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил о подготовке к запуску газовой котельной в наукограде Циолковский, который находится рядом с космодромом... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T11:49

2021-09-13T11:49

2021-09-13T11:49

амурская область

амурская область

циолковский (наукоград)

восточный

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил о подготовке к запуску газовой котельной в наукограде Циолковский, который находится рядом с космодромом Восточный и будет первым городом региона, куда придет газ."Город Циолковский станет первым городом, который будет газифицирован по первому этапу программы. Запуск газовой котельной в Циолковском — знаковое событие для региона. Согласно планам, до 2025 года предполагается достичь уровня газификации на территории Амурской области 12%. В финальной стадии находится проработка второго этапа программы, который предполагает больший охват муниципальных образований области и объектов газификации", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Котельная Циолковского, построенная в 2018 году, отапливает жилые дома общей площадью более 52 тысяч квадратных метров. С учетом перспективной застройки площадь отапливаемых помещений составит 198 тысяч "квадратов".Работы по переводу котельной на газ начались весной 2021 года. По данным правительства Приамурья, сейчас на объекте завершаются пусконаладочные работы, в завершающей стадии благоустройство территории."Глава региона напомнил, что в рамках Восточного экономического форума подписано соглашение о строительстве завода сжиженного природного газа, который также будет принимать участие в процессе газификации региона – поставлять газомоторное топливо и топливо для котельных", - добавляют власти.

https://ria.ru/20210904/uscherb-1748657394.html

https://realty.ria.ru/20210903/pik-1748486470.html

амурская область

циолковский (наукоград)

восточный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, циолковский (наукоград), восточный, василий орлов (губернатор)